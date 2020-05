Test: Black Lion Audio Bluey, FET Kompressor

1176 Blue Stripe von Chris Lord-Alge

Der Black Lion Audio Bluey FET Kompressor ist eines der neusten Produkte des Unternehmens rund um Chefentwickler Jesus Ortiz, das sich nicht nur durch Modifikationen von Studioequipment, sondern auch durch günstige Nachbauten klassischer Vorverstärker und Kompressoren international einen Namen gemacht hat.

Bei dem Bluey handelt es sich um einen ganz speziellen Fall von Re-Engineering, da dem Team von Black Lion Audio eine besondere Version des Universal Audio 1176 als Vorlage diente. Der bekannte Mix-Engineer Chris Lord-Alge stellte einen seiner vier Blue Stripes zur Verfügung, den er persönlich für die Bearbeitung von Gesang favorisiert. Auf Grund diverser Modifikationen soll dieses Exemplar einen einzigartigen Klang haben.

Blue Stripe und Bluey

Die ersten drei Generationen des legendären 1176 Kompressors sind in der Studioszene besser bekannt als Blue Stripes. Chris Lord-Alges Version gehört sogar zu den ganz seltenen 25 Modellen der ersten Auflage (Revision A) die 1967 erschienen und heute gebraucht um die 15.000,- Euro kosten – sofern man eines findet.

Im Gegensatz zu den zahlreichen Nachfolgemodellen, wie den populären „Blackfaces“ aus den 70er Jahren – die übrigens erstmalig unter dem Urei-Label erschienen – hatte die Revision A eine deutlich stärke Färbung und einen aggressiveren, dunkleren Klang mit einer kräftigen Mittenbetonung.

Rein optisch ist der Bluey von Black Lion Audio sehr nah am Original, er hat ein robustes, 19 Zoll breites Gehäuse mit zwei Höheneinheiten und 15 cm Einbautiefe, anders als viele der aktuellen, leichtgewichtigen 1176-Clone bringt er stolze 8 kg auf die Waage.

Das silberne Aluminiumfrontpaneel mit dem charakteristischen blauen Streifen, der das VU-Meter säumt, verdeutlicht unmissverständlich, welches Gerät als Vorbild diente.

Die Bedienelemente

Per Input-Regler wird sowohl die Eingangslautstärke als auch die Intensität der Pegelreduktion bestimmt, denn der Threshold ist wie bei allen 1176 Modellen fixiert. Direkt daneben befinden sich die Regler für Output, Attack und Release, wovon die beiden zuletzt genannten eine leichte Rasterung haben, was gerade in Hinblick auf das Bearbeiten von Stereo-Signalen mit zwei Geräten von Vorteil ist. Die Regelzeiten der Attack liegen zwischen 20 und 800 Mikrosekunden, die Release reicht von 50 Millisekunden bis 1,2 Sekunden.

Ebenfalls sehr praktisch ist die Mix-Funktion für Parallelkompression, mit der das unbearbeitete und komprimierte Signal gemischt werden kann.

Links von dem VU-Meter sitzen die vier Schalter zur Ratio-Einstellung (4:1, 8:1, 12:1, 20:1), welche sich selbstverständlich auch gleichzeitig betätigen lassen, um Bluey in den berühmten All-buttons-in-Modus zu versetzen. Diese Einstellung löst bei allen 1176 Modellen ein verändertes Regel- und Kompressionsverhalten (12:1 bis 20:1) mit einer erhöhten Verstärkung aus. Weitaus weniger bekannt ist die Tatsache, dass auch das gleichzeitige Drücken von zwei oder drei Tasten zu etwas entspannteren Ergebnissen führen kann.

Ganz rechts auf dem Frontpaneel gibt es noch vier weitere Schalter, drei davon dienen zur Veränderung der Ansicht des VU-Meters, sprich ob die Pegelreduktion oder das Eingangssignal (wahlweise mit +4 oder +8 dB) angezeigt wird. Der Vierte ist für das Ein- und Ausschalten des Gerätes bestimmt.

Auf der Rückseite sind der In- und Output im XLR-Format untergebracht sowie ein Cinch-Anschluss zum Verlinken von zwei Blueys für Stereoanwendungen und natürlich die Kaltgerätebuchse zur Stromversorgung des internen Netzteils.

Die Technik des Black Lion Audio Bluey

Für das Re-Engineering von Chris Lord-Alges Blue Stripe musste das Gerät komplett in seine Einzelteile zerlegt werden. So konnte das Team von Black Lion Audio jede Komponente genau analysieren, wobei es auf zahlreiche Modifikationen gestoßen ist, die den Sound wohl einzigartig machen. Grundsätzlich klingen die originalen Blue Stripes auf Grund von Bauteiltoleranzen alle etwas unterschiedlich, der Ton von diesem einen Exemplar soll gegenüber dem Durchschnitt aber etwas heller sein und, laut Chris Lord-Alge, natürlich das ganz besondere „Mojo“ haben.

Auf welche Art und Weise Bluey diesen Klang reproduziert, verrät Black Lion Audio nicht. Dennoch werden ein paar wenige Punkte zu den Bauteilen preisgegeben, um zu zeigen, dass man sich bemüht hat, die Technik im Stil früherer Zeiten umzusetzen:

Für das vollständig diskrete Schaltungsdesign wird die Platine des Blueys nicht in SMD-Bauweise gefertigt, sondern eine einseitige Leiterplatte mit Durchgangslochkomponenten verwendet. Es kommen neben Polyesterkondensatoren auch ein Cinemag Nachbau des originalen UTC Übertragers zum Einsatz, während der Ringkerntransformator des Netzteiles eine lineare Stromversorgung liefert.

Im Gegensatz zum Original ist der Bluey mit der bereits beschriebenen Blende für Parallelkompression ausgestattet. Wenn ein Nachbau eines solchen Klassikers mit modernen Features bestückt wird, könnte man natürlich auch andere praktische Funktionen berücksichtigen: Ein Sidechain-Filter oder zumindest ein entsprechender Eingang für ein Trägersignal wäre schon sehr komfortabel gewesen und auch über eine Bypass-Schaltung hätte sich niemand beklagt. Das unbearbeitete Eingangssignal ist aber auch hörbar, wenn die Mixblende komplett auf „dry“ steht, in dieser Position haben die Ein- und Ausgangsregelung keine Auswirkungen mehr auf das Signal.

Praxis

Da Chris Lord-Alge sein modifiziertes Original hauptsächlich für Vocals benutzt, beginnt der Test mit der Bearbeitung einer Gesangsspur, die mit einem Neumann U87 und dem SPL Crescendo Duo aufgenommen wurde. Für diesen Zweck kommt auch ein von Chris Lord-Alge empfohlenes Standard-Setting zum Einsatz, bei dem die Attack in 10 Uhr- und die Release in 5 Uhr-Stellung steht. Die Ratio hat zunächst ein Verhältnis von 4:1 und wird dann bei jedem neuen Klangbeispiel erhöht, wobei die maximale Pegelreduktion stets -5 dB beträgt.

Schon bei dem ersten Beispiel ist es erstaunlich, wie der Bluey für eine angenehme, gleichmäßige Kompression sorgt. Er verleiht dem Signal eine schöne Färbung und betont die unteren Mitten. Gerade die oberen Mitten wirken sehr entspannt und offen, was ein überaus wichtiges Detail – in einem tontechnisch oft kritischen Frequenzbereich – ist.

Auch bei den erhöhten Ratio-Werten bleibt der Klang des Bluey behutsam und natürlich, ohne dem Signal ein starkes Rauschen hinzuzuführen – was bei dem Original wohl wesentlich stärker ausfällt. Die All-buttons-in-Einstellung sticht wie erwartet durch ihre veränderten Regelwerte etwas mehr hervor.

Weiter geht es mit der Aufnahme einer Western-Gitarre, die ebenfalls mit einem U87 und dem Vorverstärker der Chandler Limited TG Microphone Cassette erstellt wurde.

In dem ersten Setup steht die Ratio auf 4:1, die Attack zeigt auf 11 Uhr und die Release auf 2 Uhr, während der Höchstwert der Pegelreduktion bei -4 dB liegt. Bei dem zweiten Beispiel soll eine Soft-Limiting-Anwendung von maximal -2 dB demonstriert werden, die Ratio beträgt 12:1, die Attack ist in 10 Uhr- und die Release in 5 Uhr-Position.

Beide Beispiele verdeutlichen, dass Bluey, wie auch viele andere Vintage-Kompressoren, das Topend reduziert, aber dennoch den Höhen einen schönen, weichen Schimmer verleiht. Die Transienten treten in beiden Fällen klar hervor und sorgen für eine verstärkte Präsenz der Aufnahme, während der Kompressor im Bassbereich am kräftigsten eingreift.

Grundsätzlich passt die schnellere Release des zweiten Durchgangs besser zum Ausgangsmaterial als das Setting beim ersten Beispiel.

Wer viel mit moderneren 1176 Versionen – sei es nun Hard- oder Software – arbeitet, wird merken, dass das Regelverhalten von Bluey etwas träger ist und häufig genutzte Einstellungen nicht immer wie gewohnt funktionieren. In solchen Situationen empfiehlt es sich, die Release einfach um einen Regelwert zu verkürzen.

An Hand eines Snare-Tracks soll als nächstes der berühmte All-buttons-in-Modus präsentiert werden. Bei beiden Beispielen steht die Attack auf 10 Uhr und die Release auf 2 Uhr.

Im ersten Durchgang beträgt die maximale Pegelreduktion -3 dB, die Transienten der stark betonten Schläge werden hervorgehoben und haben eine rundere Kontur. Insgesamt ist der komplette Mittenbereich etwas kräftiger.

Anschließend wird das Eingangssignal nur ein bisschen mehr verstärkt, wodurch sich die Pegelreduktion auf -5 dB erhöht und zu einer beachtlichen Veränderung des Klangs führt:

Plötzlich erzeugt Bluey eine starke, aber überaus musikalische Verzerrung und die zuvor noch hintergründigen Ghostnotes springen regelrecht nach vorne.

Trotz dieser kleinen Veränderungen ist das Resultat so extrem, dass es per Comp-Mix-Blende nur zu etwa 30 % dem unbearbeiteten Signal hinzugeführt wird.

BLA Bluey vs. Waves CLA-76

Zu guter Letzt gibt es noch einen kurzen Vergleich mit dem Waves CLA-76 Plugin, das ebenfalls den favorisierten Blue Stripe von Chris Lord-Alge emuliert.

Als Beispiel dient in diesem Fall eine Gesangsaufnahme, die mit einem Sennheiser MD-421 N und dem SPL Crescendo Duo erstellt wurde.

Sowohl an der Hardware als auch in der Software hat die Ratio ein Verhältnis von 4:1, die Attack zeigt auf 10 Uhr, die Release auf 2 Uhr und die maximale Pegelreduktion beträgt -7 dB.

Wenn die zwei Beispiele zunächst bei geringer Lautstärke verglichen werden, wirkt die Software erst einmal heller und präsenter, während die Hardware zurückhaltender ist. Sobald man die Abhörlautstärke erhöht, treten die Unterschiede jedoch deutlicher hervor:

Die Software erscheint schlanker und eindimensionaler, wogegen die Hardware vollmundig, weich und offen ertönt. Die unteren Mitten werden darüber hinaus von dem Hardware-Bluey stärker hervorgehoben, wodurch das Ergebnis wärmer klingt.

Am drastischsten sind die Differenzen allerdings in den oberen Mitten, was leider keine Seltenheit bei dem Vergleich zwischen einem Hardware-Kompressor und seinem Software-Clone ist. In diesem sensiblen Frequenzbereich wirkt das Waves-Plugin härter und schärfer, dagegen verhält sich die Version von Black Lion Audio wesentlich behutsamer und erzeugt mehr Tiefe. Ein solches Signal, insbesondere wenn es sich um die Lead-Stimme handelt, lässt sich viel einfacher mit angenehmer Durchsetzungskraft in einen Mix einbinden, da es sich auch deutlich besser mit Snares, Gitarren, Synths oder andere vordergründigen Instrumenten verträgt.

Klangbeispiele

Vocal 1:

Sänger: Mani Mathia

Mikrofon: Neumann U87

Vorverstärker: SPL Crescendo Duo

Western-Gitarre:

Gitarre: Suzuki Threes GW-15

Mikrofon: Neumann U87

Vorverstärker: Chandler Limited TG Microphone Cassette

Snare:

Schlagzeuger: Christoph Eggener

Snare: Sonor Special Edition

Mikrofone: Shure SM 57

Vorverstärker: UnderToneAudio MPDI-4

Vocal 2:

Sänger: Mani Mathia

Mikrofon: Sennheiser MD-421 N

Vorverstärker: SPL Crescendo Duo

Audiointerface: Lucid 88192

DAW: Logic Pro

Die Klangbeispiele sind unbearbeitet, nur die Lautstärken wurden angepasst.