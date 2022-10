Test: E-RM Polygogo, Eurorack Oszillator

Frische Synthese braucht das Land!

Ja, so ein Autorenleben bei AMAZONA.de macht schon echt Spaß! Manchmal bekommt man Geräte, die man schon eine ganze Weile mit Sehnsucht beobachtet, plötzlich in das heimische Testlabor geschickt und freut sich wie ein frisch gebackener Schneekönig. So ging es mir auch mit dem aktuellen Testprobanden, dem E-RM Polygogo.

ANZEIGE

Vor etwa zwei Jahren sah ich in einem Video auf einer bekannten Online-Plattform eine Performance auf einem Eurorack-Modularsystem. Die Musik war tatsächlich ganz nett und so hielt ich Ausschau, was da so an Bord für den Sound zuständig war. In einem riesigen Case voller wild blinkender Eurorack-Module erspähte ich ein Modul, das sofort meine Aufmerksamkeit entfachte. Ein extrem cooles Display, das im Takt der Musik faszinierende Formen in die Umwelt brannte, war dabei der totale Eyecatcher. Dass ich mit meiner Beobachtung nicht allein war, zeigte sich kurz darauf in der Kommentarspalte, die sich schnell mit Anfragen wie „Was ist denn das für ein cooles Modul da rechts oben“ füllte. Eine kurze Recherche nach dem Schriftzug auf der Frontplatte lüftete das Geheimnis um das damals brandneue Modul kurz darauf und seitdem ging es mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf und endlich, ja endlich, halte ich es in den Händen und darf es sogar für euch testen. Ja was denn eigentlich? Und da wären wir schon bei der ersten Frage:

Was ist das E-RM Polygogo?

Der E-RM Polygogo ist ein digitaler Stereo-Oszillator als Eurorack-Modul mit der brandneuen polygonalen Synthese, die im Grunde auf einer komplexen, zweidimensionalen Amplitudenformung von Sinusschwingungen basiert.

Der Hauptalgorithmus wird dabei auf einem digitalen Prozessor ausgeführt, was eine absolute Frequenzstabilität für interne Modulationen gewährleistet, während der Stereoausgang mit Wave-Overflow dann aber eine klassische analoge Schaltung in das Modul integriert, die für den sagenhaften Biss und den breiten Sound des E-RM Polygogo verantwortlich ist.

Die in Zusammenarbeit mit dem Designer Tatsuya Takahashi entwickelte „Single-Knob, Single-Function“-Bedienoberfläche des E-RM Polygogo bietet dabei direkten Zugriff auf jeden Parameter der Klangerzeugung – ganz ohne Menüs. Der Knaller aber ist, dass fast jeder dieser Parameter auch noch dynamisch über externe Control-Voltage steuerbar ist, was in einer extrem breiten Palette von animierten Spektren mündet, womit die Basis für variantenreiche und ausdruckstarke Sounds schon auf Oszillator-Ebene gelegt wird.

Der Verpackungsinhalt

Aus der stylisch gestalteten Umverpackung holen wir das E-RM Polygogo Eurorack-Modul, ein kunterbuntes Eurorack Stromkabel, das obligatorische Schraubenset, sogar mit Washer und zwei hübsche Sticker im E-RM-Design.

ANZEIGE

Das kunterbunte Eurorack Stromkabel habe ich naserümpfend erstein mal bei Seite gelegt, denn die Teile kann ich überhaupt nicht leiden. Der Eurorack Standard schreibt am Flachbandkabel eine rote Ader vor, damit man ganz klar erkennen kann, wo die -12 V Leitung liegt. Und selbst E-RM schreibt auf dem PCB ja richtigerweise „Red Stripe“, um genau das auch zu kennzeichnen. Mit diesem kunterbunten Kabel ist es leider ziemlich einfach, sich mal ein Modul so richtig zu zerschießen, wenn man nicht richtig aufpasst und das Modul keine Reverse-Protection eingebaut hat, also ganz schnell weg damit.

Okay, genug mit dem Zeigefinger gewedelt, die Schrauben und Washer (hatte ich erwähnt, dass ich Rackrash hasse?) aus der Verpackung geangelt und schon ist das hübsche Modul im Testcase fixiert und wartet auf meinen Test.

Natürlich hatte ich vorher noch die Rückseite für unsere Leserschaft festgehalten. Viel sieht man hier aber nicht und die einzig nennenswerte Erhöhung bildet, in der ansonsten flachen Landschaft, rechts oben die verpolungssicher angelegte Eurorack Strombuchse.

Das ist auch das Stichwort für die weiteren, wichtigen Infos: Das E-RM Polygogo nutzt auf der +12 V Leitung des Eurorack Powerbusses moderate 110 mA und auf der -12 V Leitung noch einmal schlanke 15 mA, wobei die 5 V Leitung gar nicht genutzt wird.

Das mit 26 mm ultraflache Polygogo dürfte mit diesem Maß in jedes mobile Modularskiff problemlos reinpassen, das Fliegengewicht von 266 g ist beim Transport wohl zu vernachlässigen, da dürfte eher die Breite von 32 Teileinheiten zum Problemkind im immer knapp bemessenen Case werden.

Rundgang über die Frontplatte des E-RM Polygogo

Nun ist es an der Zeit, den in meinen Tests üblichen Spaziergang zu machen. Wir laufen nun einmal gemeinsam gemütlich rund um die Frontplatte des E-RM Polygogo und dabei erkläre ich alle Bedienelemente und erwähne in gleichem Atemzug auch eventuelle Besonderheiten. Wer hier gut aufpasst, kann in der Regel das Modul danach sofort problemlos bedienen.

Fangen wir einfach links oben auf der Fronplatte mit unserem Rundgang an. Dort finden wir unter dem E-RM-Logo mit Polygogo-Schriftzug eine Note, darunter ein Potentiometer, darunter dann einen Fader und zu guter Letzt ganz unten eine Eurorack Eingangsbuchse. Die Note oben hat es schon angedeutet: Diese Bedienelemente in Kombination bilden den V/Oct.-Eingang des E-RM Polygogo, ganz unten auch korrekt so beschriftet. Hier schließt man für gewöhnlich also ein CV-Keyboard oder einen Sequencer an, damit der Polygogo mit Notenwerten gefüttert werden kann. Der Fader stellt den Notenwert grob ein, der gekennzeichnete Mittelwert ist C3 und das Poti oben ist dann für das Feintuning verantwortlich.

Rechts daneben finden wir den Parameter ORDER, auch hier wieder ein kompletter Strang mit Potentiometer, Fader und der Eingangsbuchse für die dynamische Steuerung via Control-Voltage. Das Potentiometer ist mittengerastert und ist, wenn kein Kabel an der zugehörigen Eingangsbuchse anliegt, für das Finetuning zuständig. Sobald die zugehörige Eingangsbuchse aber dann mit externer Control-Voltage befeuert wird, wandelt sich das Poti dann zum Attenuator, genauer gesagt zu einem Attenuverter. Diese Doppelfunktion besitzen alle nachfolgenden Potentiometer im linken Bereich des E-RM Polygogo, weshalb ich das da dann nicht noch einmal extra erwähne.

Über den Parameter Order stellt man die Obertöne ein. Visuell erkennt man das dann auf dem Display an der Anzahl der Ecken auf dem Polygon. Das steigert sich von einer Linie, bei Fader-Stellung ganz unten über ein Dreieck, dann Viereck bis zu einem fast perfekten Kreis, dem Sinuston bei voll aufgerissenem Fader. Die Anzahl der Ecken während der Fader-Fahrt definiert das Verhältnis der Obertöne zur Grundfrequenz: Eine niedrige Anzahl hält die Harmonischen nahe der Grundfrequenz, eine hohe Anzahl verschiebt diese dann nach oben.

Der nächste Parameter TEETH beißt sich namensgebend durch den Sound. Auch hier finden wir wieder den kompletten Strang mit Potentiometer, Fader und der Eingangsbuchse für die dynamische Steuerung der Zähne über externe Control-Voltage. Bei der Fader-Fahrt kippen die Seiten des Polygons aus der normalen Ausrichtung. Dies kann verwendet werden, um die Lautstärke der Obertöne zu steuern. Die Zähne erzeugen Diskontinuitäten in der Schwingungsform und wirken dabei als Ausgleich zwischen der Grundfrequenz und dem Obertonspektrum.

Der vierte Parameter ROLL, auch wieder komplett ausgestattet, bringt namensgebend das ganze Muster zum Rollen. Das Rotieren in einem langsamen Tempo ergibt ein schönes Panning, wenn der Klang zwischen den beiden Kanälen oszilliert. Schiebt man den Fader nach oben, erhöht sich das Rolltempo und das Panning wird zur Amplitudenmodulation, was den Klang dann drastisch kippen lässt.

Die letzten beiden noch fehlenden Parameter gehören dann zur FM-Sektion des E-RM Polygogo. Frequenzmodulation, welch Triggerwort, schon schnalzen die Kenner wohlwissend mit der Zunge. Einer der Vorteile eines digitalen Oszillatorkerns ist die präzise Frequenzverfolgung für lineare FM-Modulation. Die Einheit OP ratio/1:N bestimmt dabei, in welchem Verhältnis (Ratio) der Operator, also der modulierende zweite VCO zum Main-VCO steht. Das Verhältnis 1:1, also die gleiche Tonhöhe beider VCOs ist im Fader-Weg mittig markiert. Der Strang OP amt/AMT regelt den AMOUNT, also die Intensität der internen Frequenzmodulation, was dann vom subtilen Knurren in den tiefen bis hin zu Aliasing-Chaos in den hohen Frequenzen reicht. Und wie bisher, ist auch bei diesen beiden Bediensträngen die dynamische Steuerung via Control-Voltage gegeben.

Damit lassen wir die linke Hälfte des E-RM Polygogo hinter uns und gehen rüber auf die rechte Seite. Dort finden wir unter dem coolen Display drei Buttons. Der Button CYCLE aktiviert den Parameter ROLL in einer festen Geschwindigkeit gegen den Uhrzeigersinn. was in Kombination mit den Fadern von ROLL tolle Effekte ermöglicht. Mit dem Button REGULAR korrigiert die Geometrie des Vektors hin zu einer komplett regulären Form ohne Offset. Über den Button OP ratio quantisiert man den Operator (1:N ratio) in musikalisch sinnvolle Intervalle und ermöglicht dadurch wohltemperiertes Tuning bei gleichzeitiger Nutzung von FM.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ein Stockwerk tiefer auf dem E-RM Polygogo finden wir dann eine Eingangsbuchse exp in mit dem dazugehörigen Regler FM In, ganz klar ein zweiter 1 V/Oct.-Eingang, diesmal für die Frequenzmodulation. Rechts daneben finden wir den Eingang sync für die harte Syncronisation des Polygogo (Hardsync) zum Beispiel zu anderen VCOs.

Der letzte noch fehlende Eingang ist die in der Vorstellung des Polygogo bereits erwähnte analoge Wave-Overflow-Schaltung, beschriftet mit FOLD. Fold lässt die Schwingungsform am eingestellten Punkt überlaufen, was bei niedrigen Einstellungen die Schwingungsform zerdrückt und zerschneidet, um sie in hohen Einstellungen dann vollständig zu verzerren.

Kleiner Tipp in diesem Zusammenhang: Mike Lee Birds hat auf seinem YouTube-Kanal einen sogenannten FOLD VCA HACK für den E-RM Polygogo veröffentlicht. Was bewirkt dieser? Das Einspeisen einer negativen Spannung in den Fold und das Drehen des Attenuverters auf eine Einstellung zwischen 2 und 3 Uhr bringen den Polygogo zum Schweigen, mit einer positiven Spannung kann man dann die Lautstärke steuern. Hier das Video dazu.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ganz unten rechts sind dann noch die Audioausgänge X und Y, die in diesem Zusammenhang keine weitere Erklärung benötigen, doch halt, da war doch noch was? Na klar – der Clou: Die X- und Y-Ausgänge des Polygogo funktionieren nämlich auch als Video-Output. Wer hier zum Beispiel ein Lasersystem, einen X/Y-Plotvisualisierer oder ein Video-Modular-System anschließt, kann die faszinierenden, sich ständig transformierenden Formen auf dem kleinen Display des E-RM Polygogo auch großflächig visualisieren. Wie so etwas aussehen kann, zeigt nachstehendes Video sehr eindrucksvoll. Das ist doch der Knaller für jede Live-Performance – oder?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Damit sind wir mit der Bedienoberfläche auch schon durch und widmen uns der

Verarbeitung und Bedienung des Polygogo von E-RM

Das E-RM Polygogo macht aus der Verpackung geschält sofort einen absolut hochwertigen Eindruck. Die Eurorack Buchsen sind alle mit der Frontplatte verschraubt und die herrlich langen Fader laufen butterweich mit einem gewissen Widerstand im Regelweg: Sehr angenehm!

Die Potis sind leider nicht mit der Frontplatte verschraubt, sitzen aber trotzdem bombenfest auf der Frontplatte. Sie haben einen guten Grip und lassen ein genaues Einstellen der Parameter im gut skalierten Regelweg zu. Die Buttons haben einen merklichen Druckpunkt und reagieren sofort. Der Farbauftrag der Frontplatte ist durchgängig qualitätiv hochwertig ausgeführt, ohne jeden Makel und vom aus jedem Blickwinkel gut ablesbaren Display brauchen wir hier gar nicht erst anzufangen: Das ist definitiv der Knaller und Eyecatcher in jedem System, kurz: der absolute Hammer! Nachstehend ein Bild einer frühen Mockup-Studie des Polygogo ohne das Display – ach nö!

Eine Bedienungsanleitung habe ich tatsächlich nie vermisst. Das Modul ist sofort intuitiv bespielbar, da es ja keine versteckten Menüs gibt. Es passiert bei jedem Potidreh, bei jeder Faderfahrt oder auch bei einem Druck auf die Taster immer hörbar etwas und genau das lädt dann auch einfach zum Spielen und Experimentieren mit dem E-RM Polygogo ein. Eine große Anlauf- und Einarbeitunsphase findet praktisch überhaupt nicht statt, denn nach kurzer Zeit weiß man, welcher Parameter wie auf den ausgegebenen Sound wirkt, ohne dabei den technischen Hintergrund überhaupt wissen oder gar verstehen zu müssen.

Was gibt’s auf die Ohren?

Die sehr ergiebige Polygonale Synthese wurde ursprünglich am Berliner E-RM von Maximilian Rest und Christoph Hohnerlein erfunden. Wer mehr zum technischen Hintergrund dieser neuartigen Syntheseart erfahren möchte, kann dies gern in diesem Dokument nachlesen. Aber diesen ganzen technischen Hintergrund muss man gar nicht wissen, um an sein Ziel: „hübsche Sounds“ zu kommen. Es macht einfach einen Heidenspaß, am E-RM Polygogo die Fader und Potis zu bewegen und zu hören, was sich dann da tut und klar, das omnipräsente coole OLED-Display vertieft das Gehörte zum visuellen Erlebnis und macht subjektiv die Bedienung des Polygogo irgendwie noch einfacher. Schöne schwebende Drohnes, dynamische Klangteppiche, Noises, faszinierende Sprektren bis hin zum totalen Chaos ist hier auf Oszillator-Ebene schon alles möglich.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Richtig abgefahren wird es aber, wenn man das E-RM Polygogo mit allen Parametern dann dynamisch über externe Control-Voltage füttert. Als bemerkenswerte Zuspieler haben sich hier die CV-Schleudern Befaco Rampage, der von uns auch getestete Rossum Electro-Music Control Forge und sein kleiner Bruder Satellite bewiesen. Was da an animierten Klängen durch den Raum flog, war schon echt ganz großes Kino! Dazu trug das supercoole Display natürlich auch enorm bei, das dann dazu einfach nur wilde Formen abfeuerte und eine visuelle Untermalung sondergleichen ablieferte. Wer eines der genannten Geräte zufällig im Modularhaushalt hat: Unbedingt mal ausprobieren!

Wenn man viele Parameter gleichzeitig moduliert, zeigt sich, dass eine große Stärke des Polygogo in geräuschhafter Musik liegt. Durch die FM-Sektion ist hier natürlich auch alles, was dieser Soundkategorie anhaftet, also röchelnd, metallisch und glockig an Sounds machbar. Im tonalen Bereich sollte man sich eher auf einige zielführende Parameter in der Modulation beschränken, da gilt dann wie eh und je: Weniger ist mehr.

Für typische, dynamisch modulierte Synthbässe ist der Polygogo eher weniger geeignet, da viele der Parameter die tiefen Frequenzen ungünstig beeinflussen, hier kann der Hardsync-Eingang aber meistens noch ein Quentchen überzeugende Frische herausquetschen. Überhaupt ist der Hardsync eine meiner Lieblings-Eingangsbuchsen am Polygogo geworden: Dort mit Control-Voltage gefüttert, hörte sich der dann resultierende Output fast immer sofort prima an. Klar kann der E-RM Polygogo ordentliche Bässe machen, aber auch hier sollte man sich dann mit wilden Modulationen eher zurückhalten. Ich erwähnte es bereits: Weniger ist mehr.

Brass-Sounds und fette Strings, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Effekt, profitieren wiederum enorm von den vielfältig animierten Spektren des Polygogo, sicher auch eine seiner Stärken.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Natürlich kann das E-RM Polygogo auch wunderbar am Anfang der Signalkette als stinknormaler, aber sehr ergiebiger und flexibler Oscillator für die weitere Bearbeitung durch die subtraktive Synthese dienen. Der offene Klang hat dabei immer eine crispe, digitale Note, die mir persönlich sehr gut gefällt. Klar gibt es in einigen wilden Einstellungen im Grenzbereich digitale Artefakte, sprich Aliasing. Hier heißt es dann je nach eigenem Gusto, entweder man fährt einfach nicht in diese Bereiche oder man nutzt diese Artefakte halt kreativ. Sie klingen dabei fast immer musikalisch und sind nicht zu harsch, sodass sie sich auch als tolle Grundlage für Noise-Texturen, Percussions oder coole Effektklänge eignen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Ich hatte über den gesamten, leider viel zu kurzen, Testzeitraum eine Menge Spaß mit dem E-RM Polygogo und deswegen bekommt er auch von mir eine ganz klare Kaufempfehlung. Und ja: ICH LIEBE DAS ULTRACOOLE DISPLAY!