Test: Erica Synths Graphic VCO, Eurorack Modul

Die unerträgliche Leichtigkeit des Digitalen

Mit dem Erica Synths Graphic VCO stellen die Leute von Erica Synths einmal mehr ihre Innovationskraft unter Beweis und schicken sich an, eigentlich bekannte Konzepte völlig neu zu denken. Auf dem Papier handelt es sich um einen VCO, doch strotzt dieses Modul vor Möglichkeiten und Funktionen, die weit über das Übliche und Gewohnte hinausgehen. Primär stellen sich drei Fragen:

Wie klingen es? Für wen ist es das Richtige? Und nicht zuletzt: Macht das Ganze auch Spaß?

Auspacken und anschauen

Schon rein äußerlich beschreitet der Erica Synths Graphic VCO neue Wege und unterscheidet sich klar vom klassischen Design der Black- und Fusion-Module, die ebenfalls aus dem Hause Erica stammen. Auch handelt es sich dabei um das erste Modul mit graphischem Display. Gut möglich, dass diesem Modul weitere folgen werden und zusammen eine neue Baureihe digitaler Module bilden. So produktiv und kreativ, wie sich Girts Ozolins in den letzten Jahren präsentierte, wäre es ihm auf jeden Fall zuzutrauen.

Doch zurück zum Graphic VCO …

Geliefert wird der Erica Synths Graphic VCO in einer schlichten und sehr edlen Verpackung, samt einer einfachen Bedienungsanleitung und dem obligaten Flachbandkabel fürs Eurorack. Die beigelegten Schrauben sind passend zum Design in Schwarz gehalten. Der passende Inbusschlüssel liegt bei.

Zentrales Bedienelement ist das bereits erwähnte Schwarz-Weiß-Display samt zwei Endlosdrehreglern zwecks Menü-Navigation, Werteeingabe und Zeichnen eigener Schwingungsformen. Dazwischen findet sich eine Art “Home-Button”, der jeweils auf die höhergelgene Seite der Menüstruktur zurückweist.

Ferner finden sich vier Potis am unteren Rand. Sie sind alle festen Funktionen zugeordnet und lassen sich über CV steuern. Insgesamt sind sechs Miniklinken-Buchsen verbaut: Nebst der obligaten 1 Volt pro Oktave Steuerung sowie zwei Outputs finden sich hier CV-Eingänge für Effektanteil, Effekt und Morphing-Funktion.

Das Hauptmenü zeigt acht Symbole, die für verschiedene Synthese-Formen, Effekte, Suboszillator und weitere, besondere Einstellungen stehen. Zur Navigation dreht man am linken Encoder, ein kurzer Druck wählt das entsprechende Symbol an, worauf sich die passende Seite öffnet. Wiederum lässt sich mit dem linken Regler durch die Parameterlisten scrollen, während der rechte zum Ändern der Werte dient. Klingt komplizierter als es ist, die Bedienung verläuft in der Tat sehr flüssig und intuitiv.

Prinzipiell beherrscht der Graphic VCO drei unterschiedliche Syntheseformen: Morphing zwischen zwei frei gezeichneten Schwingungformen, Wavetable sowie Wavetable-Matrix.

Morphing-Modus

Der Morphing-Modus ist so etwas wie der Grundmodus des Erica Synths Graphic VCOs, der hier seinem Namen vollends gerecht wird: Mittels der beiden Encoder lassen sich beliebige Schwingungsformen im Display zeichnen. Zwei Schwingungsformen können als Extrempunkte definiert werden, zwischen denen beliebig gemorpht werden kann.

Zum Zeichnen braucht es übrigens keinen Stift, sondern die beiden Encoder. Im Detail läuft das wie folgt ab: Zunächst zeigt das Display eine gerade und zwei senkrechte Linien. Letztere zeigen den Bereich an, der gerade editiert werden soll. Mit den beiden Encodern lassen sich die beiden Linien seitlich verschieben bzw. der Abstand verändern. Ein Druck auf den linken Encoder öffnet ein kleines Fenster mit einer Auswahl an bekannten Schwingungsformen: Dreieck, Rampe, Rechteck etc. Mit einem weiteren Druck wählt man eine Form aus, die anschließend durch Drehen des rechten Encoders auf den angezeigten Bereich übertragen werden kann. Und dies im positiven wie auch negativen Bereich, d.h. man kann ein Dreieck sowohl nach oben als auch nach unten der Grundlinie zeichnen.

Anschließend verschiebt man die beiden senkrechten Linien und beginnt das Spielchen abermals von vorn, bis man schließlich aus vielen kleinen Versatzstücken die gewünschte Schwingungsform zusammengesetzt hat. Oder auch etwas gänzlich anderes. Dabei können Schwingungsformen auch einander überlagert werden, also beispielsweise könnte einem Sägezahn ein kleines Dreieck aufgesetzt werden als Reminiszenz an die berühmte Saw-Triangle. Dieses Verfahren mag umständlich wirken, in Tat und Wahrheit ist läuft es sehr intuitiv und spielerisch ab, mit einer gewissen zufälligen Note.