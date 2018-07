Test: ACL System 1, Eurorack Modularsynthesizer

Deutsche Ingenieurskunst im Banzai-Look

Am 3. April dieses Jahres hatten wir im Rahmen der Musikmesse vom Erscheinen des ACL System 1 aus der Berliner Synthesizer-Schmiede von Audiophile Circuits League berichtet.

Kurze Zeit später erhielt ich die Chance, ein ACL System 1 für einen Quick & Dirty Test in Empfang zu nehmen. Leider war einige Tage später schon die Superbooth18 in Berlin, so dass das System 1 nur für sehr kurze Zeit unter meinen Fingern weilte.

Seitdem vermisse ich was in meinem Modular-Setup, was mich eigentlich positiv stimmt.

Oder auch nicht, denn mein GAS (Gear Acquisition Syndrome) wird dadurch nicht besser.

Bevor ich aber von meinen Ergebnissen berichte, möchte ich auf den sehr umfangreichen Bericht von Bernd Kistenmacher aka BBK zu den einzelnen ACL Modulen vom 10. Januar verweisen.

Bernd beleuchtet hier sehr detailreich die Funktion der einzelnen Module und untermauert dieses mit vielen guten Klangbeispielen, daher gibt es hier von mir nur wenige Beispiele zu den Grundfunktionen der einzelnen Module . Ich habe auch mal versucht, ein paar Videos zum System 1 zu erstellen und hoffe, dass diese nur halbwegs dem ACL System 1 gerecht werden. Es wird natürlich schwer, hier neue Infos nachzulegen, da sich ja eigentlich an den Modulen nichts mehr ändert.

ACL System 1 ausgepackt

Vor dem Test steht natürlich immer auch das Auspacken des Testgerätes im Mittelpunkt. Hier kann und möchte ich mir einen Kommentar nicht verkneifen. Ich habe von Berufswegen viel mit Verpackung von Waren zu tun, was ACL hier macht, ist besonders hervorzuheben.

In einer Zeit, in der Paketboten nicht gerade zimperlich mit Paketen umgehen, ist das daher schon eine Erwähnung wert.

Das System kam in einem großen und sehr stabilen Karton doppelt verpackt an. Die Oberseite des Packstücks war gut gekennzeichnet. Innen sind Styropor-Ecken angebracht, das ist nicht oft zu sehen und nimmt dem Karton den Druck.

Das System war ordentlich verpackt und zusätzlich sehr stabil in Luftpolster gehüllt.

Da ich auch Module erhielt, konnte ich hier sehen, wie diese ebenfalls mit viel Liebe zum Detail verpackt sind. Jedes Modul ist zusätzlich noch mal in Seidenpapier verpackt. Die Schrauben liegen in einem sehr hochwertigen Umschlag bei. Hier macht alleine das Auspacken schon echt Spaß. Beschädigungen beim Auspacken oder Versandschäden werden hier drastisch minimiert. Bravo, so soll es sein. Und danke für so viel Voraussicht.

ACL System 1 Modulübersicht & Case

Nun aber zum Kern dieses Textes, dem ACL System 1.

Die Modulauswahl ist sehr durchdacht und gut gewählt. Hier hat man für die wichtigsten Anwendungen die passenden Module ausgewählt. Das Gehäuse ist noch nicht final und wird in Kooperation mit Erica Synths hergestellt. Zu finden unter http://www.ericasynths.lv

Bei den Serienmodellen wird dann das eigene Bus-System und die eigene Stromversorgung verbaut. ACL hat eine eigene Philosophie bei dem Aufbau der Bus-Platine entwickelt, hier werden die Module nicht in einer Reihe hintereinander mit dem nötigen Strom versorgt.

Nein eine sternförmige Verteilung bringt hier einen großen Vorteil. Der Strom wird so gleichmäßiger als in einer Reihe verteilt. So werden möglichst alle Module mit der ausreichenden Spannung versorgt und kein Modul zieht dem anderen Modul zu viel Strom ab. Das hat natürlich den kleinen Nachteil, dass die Bus-Platine etwas mehr Platz benötigt, als man dieses von den üblichen gewohnt ist. Vom Vorteil dagegen ist aber, dass jeder Modulanschluss, sprich jeder Anschluss (Pfostenstecker mit Verpolungsschutz), auf einem eigenen Layer der Platine liegt, das heißt, dass hier auch Einstreuungen von anderen Modulen minimiert werden. Und das wirkt sich zwangsläufig auf den ohnehin schon guten Sound positiv aus.

Folgende Module sind im ACL System 1 verbaut: