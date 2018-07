Test: Soulsby Oscitron, 8 Bit Eurorack Oszillator

Die Käsereibe unter den Oszillatoren

Soulsby Oscitron heißt die Adaption des 8-Bit-Synthesizers Atmegatron von Soulsby für das Eurorack-Format. Dabei handelt es sich zwar um die gleiche Engine, jedoch wurde diese so angepasst, dass das Modul sich nahtlos in ein modulares Umfeld einpasst. Und obwohl sich die einzustellenden Parameter vom Atmegatron unterscheiden, ist das Bedienkonzept dabei gleich geblieben. Alle Einstellungen lassen sich über zwei Drehgeber mit Schalter vornehmen. Der obere Encoder wählt die einzustellende Funktion ein, die es in den Geschmacksrichtung rot und grün gibt. Manche Funktionen beinhalten auch den Zugang zu globalen Einstellungen, die nach längerem Drücken auf den Encoder zu erreichen sind und bei denen der Encoder-Kopf in Gelb leuchtet.

Der untere Encoder stellt dann den jeweiligen Wert ein. Das beiliegende 4-farbig bedruckte Broschüre gibt detailliert Auskunft über die verschiedenen Funktionen und ist gut geschrieben – auf Englisch. Ein postkartengroßer Quick-Reference-Guide hilft einem ebenfalls weiter, wenn man mal den Überblick verloren haben sollte.

Reduziert aufs Wesentliche

Was dabei sofort auffällt, sind die fehlenden Hüllkurven und LFOs für Filter, Pitch und Amplitude. Dafür können Pitch (1 V/Oct), Pulsbreite, Filterfrequenz (1 V/Oct), Filterresonanz und der Phaser von außen über CV eingestellt werden. Das ist in einem Modularsystem natürlich sinnvoll. Neu hinzugekommen sind auch der Clock- sowie der Audioeingang. Im Gegensatz zum Atmegatron ist das Soulsby Oscitron nämlich in der Lage, Audiosignale am Audioeingang zu sampeln, den Abschnitt von einem positiven zum nächsten positiven Zero-Crossing zu extrahieren und als eine von sechzehn Basis-Schwingungsformen zu speichern (die ursprünglich gespeicherte Schwingungsform wird dabei dauerhaft überschrieben). Es gibt aber auch einen Continous-Sampling-Mode, der das anliegende Audiosignal ständig neu abtastet. Dabei entstehen Vocoder-artige Klänge, ohne dass hier eine Vocoder-Schaltung vorliegen würde. Dabei ist es von Vorteil, dass die Auflösung der internen Wavetables nicht auf 32 Samples begrenzt ist, wie das beim Atmegatron der Fall ist. Die Auflösung kann 16, 32, 64, oder 128 Samples betragen. Dadurch lassen sich u.a. komplexere Klangfarben erreichen. Als Trigger für das Sampling dient ein Clock-Impuls am Clock-Eingang. So kann man das Sampling also direkt in ein modulares Patch integrieren.

Signalpfad des Soulsby Oscitron

Es befinden sich ein digitales Filter mit 16 verschiednen Modellen, ein Phaser und ein Bitcrusher mit an Bord. Den gesamten Signalpfad zeigt folgende Abbildung.

Um den Anforderungen eines Modularsystems gerecht zu werden, hat der Clock-Eingang aber noch andere Funktionen. Dabei ist dieser Eingang nicht nur für Trigger, sondern auch für Steuerspannungen gedacht – je nach zu steuernder Funktion.

Wie man an der Eingangsspannung für Clock- und CV-Signale sehen kann, verträgt das Soulsby Oscitron nur Spannungen bis 5 V. Das liegt an der internen Architektur, die eine Atmega-MCU als Herzstück hat. Da die meisten Signale der Eurorack-Welt aber entweder von -5 V bis +5 V oder von 0 V bis 10 oder 12 Volt gehen, gehört zum Lieferumfang des Soulsby Soulsby Oscitron noch ein 1 TE Begleitmodul. Dieses Uni-Five genannte Modul ermöglicht die Anpassung der üblichen Eurorack-Spannungen an das Soulsby Oscitron. Es können zwei -/+5 V-Signale (häufig anzutreffen bei LFOs) und ein 0 V bis 8 V Hüllkurvensignal gewandelt werden. Über drei entsprechende Potis kann zusätzlich noch ein Dämpfungsgrad eingestellt werden.

Das Soulsby Oscitron Chamäleon

Genau wie das Atmegatron, kann auch das Soulsby Soulsby Oscitron mit unterschiedlicher Firmware bespielt werden. Zum Download stehen Oscidrum, eine 8-Bit-Drummachine (für die z. Zt. 4 verschiedene Drum-Sets existieren) und Odytron, eine an den ARP Odyssey angelehnte Synthesestruktur zur Verfügung. Wem das immer noch nicht reicht, kann das Soulsby Oscitron auch zu einem „Eigentron“ machen. Der Sourcecode ist nämlich frei erhältlich und kann modifiziert werden. So könnte man auch eigene Drum-Sounds für die Oscidrum-Variante erstellen.

Da alles auf der Arduino-Plattform basiert, kann man dann die Arduino-IDE zum Hochladen benutzen. Dankenswerterweise wurde von Soulsby Synths eine kleine App programmiert, mit der man einfach die entsprechenden Firmware-Dateien auf die Hardware laden kann, ohne die komplette Arduino-IDE installieren zu müssen. Über diese App können auch die 16 gespeicherten Patches archiviert und zurückgespielt werden. Einzige Voraussetzung für diese chamäleonartigen Fähigkeiten ist ein FTDI-Kabel, das allerdings nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Für die beiden anderen Engines gibt es auch Overlays, die man sich ausdrucken oder als bedrucktes Vinyl-Overlay im Shop bestellen kann. Hier zeigt sich auch, dass die schicken Holzrähmchen mehr als nur einem dekorativen Zweck dienen – mit diesen kann man die Overlays sicher befestigen.

Der Klang des Soulsby Oscitron

Wie bereits bei der Desktop-Version, dem Atmegatron, herrschen beim Soulsby Oscitron rohe und unverfälschte 8-Bit-Klänge vor. Das klingt nicht immer „schön“, soll es aber auch nicht. Das bedeutet aber nicht, dass man das Soulsby Oscitron nicht zähmen kann. Das klangliche Potential liegt aber eben eher in den schrägeren und raueren Tönen. Vor allem beim Attack muss man ein wenig achtgeben, so dass er nicht zu hart ausfällt.

Interessant wird es, wenn man eigene Schwingungsformen sampelt und auch das Continous-Sampling nutzt. Benutzt man als Eingangssignal z.B. Drums, können sehr interessante rhythmisch-tonale Pattern entstehen.

Auch die 8-Bit-Drums wissen zu überzeugen, allerdings ist man hier auf die angebotenen Drum-Sets beschränkt, es sei denn, man programmiert sie Byte für Byte ein.