Test: AMSynths AM1047K Keyboard Percussion für Behringer 1047, Eurorack

Klangvolles Ding: Filterping!

Vor Kurzem noch als Headline bei uns in den News und schon ist es bei uns im Testlabor. Vorhang auf! Wir testen für euch das AMSynths AM1047K Keyboard Percussion, ein Erweiterungsmodul für das beliebte Behringer „Multimode Filter Resonator Module 1047“.

Als Rob Keeble im Jahre 2002 seine Firma Analog Metropolis Synthesizers gründete, wollte er eine ganze Stadt analoger Module erschaffen. Er bringt durch den Bau seines eigenen ARP 2500 Clones eine Menge Erfahrung über dieses Modularsystem mit und so verwundert es nicht, dass es mit dem großen B im Rahmen der Behringer ARP 2500er Eurorack-Module und des Behringer 2600 Analog Synthesizers in den Jahren 2019 und 2020 zu einer intensiven und letztendlich äußerst erfolgreichen Zusammenarbeit kam.

Mittlerweile sind aus dieser Zusammenarbeit so ziemlich alle Produkte auf dem hiesigen Markt angekommen und waren überwiegend auch schon bei uns im Test (*). Hier noch mal eine kurze Zusammenstellung:

Was ist das AMSynths AM1047K Keyboard Percussion?

Das originale ARP 1047 Multimode Filter Resonator hatte rechts oben eine kleine abgetrennte Eingangssektion, die mit Keyboard Percussion beschriftet war. Diese Sektion wurde beim Behringer 1047 nicht mit übernommen.

Das AMSynths AM1047K Keyboard Percussion fügt dem Behringer 1047 Multi Mode Filter diese fehlende Keyboard Percussion Funktion wieder hinzu. Es ermöglicht damit die Erzeugung perkussiver, metallischer oder auch glockenartiger Pluck-Sounds bis hin zu ultratiefen Bassdrums über angeschlossenes CV/Gate-Equipment, wie Keyboards oder Sequencer.

Die Schaltung des AM1047K ist eine genaue Nachbildung des originalen auf Transistoren basierenden Designs. Zusätzlich wurden Operationsverstärker als Puffer für die Q-Steuerspannungen und als Gate-Booster hinzugefügt, um die erforderlichen Triggersignale für das Behringer 1047 generieren zu können.

Ausgepackt und angeschlossen: Das AMSynths AM1047K

Das acht Teileinheiten breite AMSynths AM1047K kommt gut in Bubblefolie eingehüllt aus seiner umweltgerechten Pappverpackung. Wir finden darin noch ein Schraubenset und ein breites Flachbandkabel für die Stromversorgung über den Eurorack-Powerbus. Die Bedienungsanleitung lag nicht bei, gibt es aber als umweltfreundlichen Download auf der Website zum Modul.

Das mit 40 mm Tiefe äußerst Skiff-freundliche Modul benötigt am Eurorack-Powerbus auf der +12 Volt Leitung 13 mA und auf der -12 Volt Leitung noch einmal 13 mA. Die 5 Volt Leitung wird vom AM1047K nicht genutzt.

Die Verarbeitung ist auf absolutem Top-Niveau. Die Frontplatte ist strapazierfähig und aus 2 mm starkem Aluminium gefräst, bedruckt und bei 190 Grad Celsius eingebrannt. Die beiden Regler und auch die Eurorack-Buchsen sind allesamt mit der Frontplatte verschraubt. Die Regler laufen butterweich, bei einem sehr angenehmen Drehwiderstand und lassen ein genaues Einstellen im Regelweg zu. Der kleine Plastikschalter fällt da ein wenig ab, ist aber auch schon von den Behringer Modulen bekannt und verrichtet seine Arbeit zuverlässig.

Das hochwertige Modul hat zusätzlich zum verpolungssicher angelegtem Stromanschluss auch noch eine eingebaute Reverse-Protection, ist also durch Polyfuses und Gleichrichterdioden vor Sperrspannungen und Kurzschlüssen auf der Leiterplatte geschützt. Laut AMSynths halten ihre Module ein Leben lang, und sie werden sie auch immer warten. Das klingt doch mal richtig vertrauenswürdig – oder?

Bedienelemente des AMSynths AM1047K Keyboard Percussion

Schauen wir bei einem kurzen Rundgang über die Frontplatte auf die Bedienelemente des AMSynths AM1047K. Bei dieser Gelegenheit erkläre ich gleich deren Funktion und erwähne Besonderheiten. Fangen wir mit den fünf Eurorack-Buchsen am unteren Rand an.

Ganz unten befinden sich drei Ausgangsbuchsen, die mit den gleichnamigen Eingangsbuchsen am Behringer 1047 verbunden werden. Input AM1047K auf Input B 1047, FCV1 AM1047 auf FCV1 B 1047 und QCV AM1047 auf QCV am B 1047.

Darüber befinden sich zwei Eingangsbuchsen und eine Kontroll-LED. In die Eingangsbuchse GATE patcht man ein typisches +5 Volt Eurorack-Gate-Signal von einem Keyboard oder Sequencer. In den Eingang PITCH stöpselt man den 1 V/OCT-Ausgang des Keyboards oder eines Sequencers zur Steuerung der Tonhöhe im Bereich von 0 bis +10 Volt. Das AM1047K übersetzt das +5 Volt Eurorack-Gate-Signal in das erforderliche +10 Volt Gate und den Trigger. Die rote LED über dem Eingang GATE visualisiert dabei eingehende GATE-Signale.

Zwischen den beiden Eingangsbuchsen gibt es einen kleinen Plastikschalter INT/EXT, mit dem man zwischen interner und externer Steuerung der GATE/CV-Signale umschalten kann. Kombiniere, kombiniere: Also deshalb das breite Flachbandkabel für die Stromversorgung! Das AM1047K kann bei Bedarf auch über den Eurorack-Bus mit Gate- und CV-Signalen versorgt werden, Kabelsalat ade.

In der oberen Hälfte des AM1047K finden wir noch zwei Regler RESONANCE (Initial Q) und FINAL Q. Das eingehende Gate-Signal löst die am Regler RESONANCE eingestellte Initial Q aus. Die Einstellung von Final Q steuert dann die Dauer der perkussiven Resonanz. Bedeutet, wenn die Note losgelassen wird, springt das Initial Q auf Null und der eingestellte Wert am Regler FINAL Q ist aktiv. Dies ermöglicht es dem Ton, von einer Resonanzeinstellung auf die andere abzugleiten und dabei auszuklingen.

Natürlich ist für die finale Klangformung dann das Behringer Modul 1047 mit seinen Einstellungen zuständig. Der Ausgang Bandpass (BP) liefert dabei die überzeugendsten Ergebnisse, wobei die anderen Ausgänge für ausgiebige Experimente natürlich nicht verschmäht werden sollten.

Als letzter Hinweis noch: Das AM1047K Keyboard Percussion sollte vom Behringer 1047 entpatcht werden, wenn dieses wieder für normale Filteraufgaben verwendet werden soll.

Filterping – die Bedienung des AMSynth AM1047K

Was ist Filterping oder auch Filter Ringing genannt eigentlich und wie wird es genutzt? Ganz einfach gesprochen: Durch einen kurzen Impuls im Audioeingang des Filters wird ein kurz vor der Eigenschwingung stehendes Filter zu dieser angeregt und erzeugt dadurch einen kurzen Ton, ähnlich einer glockenartigen Sinusschwingung, die dann als Grundlage für Bongos, Tropfen, Toms oder auch tieffrequente Bassdrums nutzbar ist. Einige Filter sind so resonant, dass sie in extremen Einstellungen auch von selbst in die Eigenschwingung kippen können. Im Idealfall kann man diesen reinen Sinuston über mehrere Oktaven dann auch tonal spielen, aber da hier jedes Filter anders gut aufgestellt ist, würde eine Betrachtung dieser Werte hier den Rahmen sprengen.

Das Behringer 1047 schwingt nicht ohne ein Eingangssignal, also wird am Audioeingang ein Triggersignal benötigt, um diesen kurzen Impuls zu erzeugen. Das Problem ist, dass ein Gate-Signal zwei Triggerimpulse auslöst, einmal beim Drücken und zum anderen beim Loslassen der Keyboardtaste. Wenn man sein Eurorack-Modularsystem für Heavy-Metal-Drumtracks und die dabei typischen Double-Bassdrums nutzt, stellt das erstmal kein Problem dar, alle anderen Modularisten sollten zum Auslösen des Fitlerpings jedoch besser ein einfaches Triggersignal nutzen, Stichwort: Gate-to-Trigger-Konverter.

Im originalen ARP 2500 wurden die Gate-, Trigger- und Pitch-Signale über eigene Eingänge in das Modul 1047 gepatcht, die mit der oberen Matrix verbunden waren. Das ARP 1047 hatte, wie man auf dem Bild erkennen kann, sowohl einen Gate- als auch einen Trigger-Eingang, um beim Ping zu helfen. Im Verbund zwischen AM1047K und dem Behringer 1047 übersetzt das AMSynths-Modul die Gate-Signale in vom Behringer 1047 nutzbare Trigger.

Die von einem Keyboard (oder Sequencer) per Control-Voltage gesteuerte Tonhöhe modifiziert die Grenzfrequenz des Filters, so dass unterschiedliche Töne bei unterschiedlichen Frequenzen erklingen. Am Behringer 1047 kann der Regler FREQUENCY dabei nach Belieben eingestellt werden.

Was für coole Sounds man nur mit gepingtem Filter erzeugen kann, zeigt nachfolgendes Video ganz eindrucksvoll.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Video laden

Wer also solche Sounds in seinem System nutzen möchte, sollte sich das AMSynths AM1047K unbedingt mal anschauen, es kann nämlich jedes resonante Filter, das einen QCV-Eingang hat, um die Keyboard Percussion Funktion erweitern. Das habe ich natürlich auch gleich mit einigen meiner Doepfer-Filter (A-105, A-121, A-122, A-123) mit Erfolg ausprobiert.

Ich muss gestehen, dass ich mich vorher praktisch noch nie mit dem Filterping auseinandergesetzt hatte und die Anschaffung des AMSynths AM1047K und dieser Test dafür erst den nötigen Anstoß geliefert haben. Die ergiebigen Experimente und die dabei erzielbare Soundausbeute über den Tellerrand der üblichen analogen Synthese hinaus haben mir so viel Spaß bereitet, dass diese Sounds bei mir nun öfter in der Mache sein werden.

Verfügbarkeit des AMSynths AM1047K

AMSynths bauen ihre Module nur in kleineren Stückzahlen, meistens in Chargen von 10 Stück. Die Module werden in Großbritannien von Hand gebaut und getestet. Das braucht nun mal auch Zeit bis zur Fertigstellung. Man sollte also Geduld haben, denn die Nachfrage ist doch sehr hoch. Jede Woche werden dem Webshop Module hinzugefügt und man kann sich auf der Produktseite eine Benachrichtigung per E-Mail über die Verfügbarkeit einrichten, dann bekommt man eine E-Mail, sobald das Modul wieder auf Lager ist.

Der Brexit hat uns deutschen Nutzern da noch einen weiteren Stein in den Weg gelegt und der nennt sich Zoll. Das bedeutet im Klartext, dass zum Kaufpreis mit Versand von 96,62 Euro, noch einmal 21,99 Euro Zoll/Einfuhrumsatzsteuer und DHL-Auslagenpauschale hinzukommen, das komplette Paket also ein 118,61 Euro großes Loch in den Geldbeutel reißt.

Wie fügt sich das AM1047K in das Behringer 2500-System ein?

Von der technischen Seite im Zusammenspiel mit dem B1047 natürlich perfekt, vom Aussehen her hätte ich mir vielleicht noch deutlich mehr Anlehnung an das Behringer-System gewünscht, wenn das Modul dann schon explizit als Erweiterung gedacht ist. Das geht los bei der Beschriftung, die beim AM1047K unter den Bedienelementen angebracht ist und setzt sich fort über die Form der Regler und die Anordnung und das Aussehen der Buchsen. Letzteres kann man ja noch anpassen, indem man schwarze Bananuts von Befaco nachrüstet und sich die originalen Behringer Knöpfe besorgt, aber die Frontplatte und die Lage der Bedienelemente kann man ja praktisch nicht mehr ändern.

Das ist jetzt sicher alles meckern auf hohem Niveau, denn hübsch ist das Modul ja trotzdem und man muss schon genau hinschauen, aber wenn es doch als perfekte Integration auch gehen würde, darf man es schon mal erwähnen.

Apropos: Erwähnen! Ein netter Nebeneffekt darf noch erwähnt werden: Nutzer eines Only-Behringer 2500er Komplettsystems haben nach der Anschaffung des Behringer 1050 Mix-Sequencers durch dessen Bauform mit 24 Teileinheiten in jeder Konfiguration eine Lücke von 8 Teileinheiten in ihrem System, die das AMSynths AM1047K dann doch nahezu perfekt schließt.