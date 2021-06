Test: Behringer Eurorack Module 1004, 1005, 1047 nach ARP 2500

Behringers ARP 2500 Nachbau wächst und wächst

Willkommen bei einem Dreifachtest der Behringer 2500 Serie, sprich die ARP 2500 Clones im Eurorack-Format. Langsam, aber sicher vervollständig Behringer die Eurorack-Varianten des ARP 2500 Systems.

Getestet wurden auf AMAZONA.de bereits folgende Module der Serie 2500:

Unter die Lupe kommen diesmal das Modamp 1005 Modulator- und VCA-Modul, das lang erwartete Oszillator-Modul 1004 und das Multimode-Filter 1047 von Behringer. Die drei Module ergeben eine schöne Kombination aus VCO, VCF und VCA nebst speziellen Modi, die weitere Einsatzkombinationen als Ring-Modulator oder als LFO ermöglichen.

Doch nun frisch ans Werk, ran an die Patchkabel und Strom an.

Das haben alle 3 Behringer Eurorack-Module gemeinsam

Wie immer von Behringer bekommt jedes Modul einen eigenen individuellen Karton, der vier Schrauben, eine Kurzanleitung und das Ribbon-Kabel beinhaltet. Aus den englischsprachigen Kurzanleitungen bekommt man leider nur die Bedienelemente und technischen Daten erklärt, jedoch keine weiteren Hintergrundinformationen über diese ARP 2500 Serie. Alle Module, auch die schon getesteten, haben eine identische Breite von 16 HP und eine Rack-Einbautiefe von 30 mm inkl. gestecktem Stromkabel. Das Aluminiumpanel ist auch über alle Module hinweg von gleichbleibender ästhetisch gebürsteter Qualität und Farbe.

Somit gibt es keine farblichen Abweichungen bei der Zusammenstellung eines kompletten Behringer ARP Systems. Die Regler mit den bunten Alu-Farben sind nach wie vor eine Augenweide und in Kombination mit den klassischen schwarzen Reglern ist alles sehr übersichtlich und macht den Augen Freude. Die Potiachsen sind in der ganzen Serie nicht mit dem Panel verschraubt, auch nicht die Klinkeneingänge. Die Qualität fühlt sich aber trotzdem sehr massiv an. Über alle Module hinweg sind auch die Reglerwiderstände beim Drehen in der jeweiligen Potigröße identisch. Es ist also nicht so, dass bei einem Modul ein Drehregler leichtgängiger ist als bei einem anderen. Das schafft insgesamt eine gute Haptik! Die Platinen sind weder schmierig, noch sondern sie einen negativen Duft ab. Hier ist alles tipitopi und jeder knappe Hunderter fühlt sich gut investiert an (ja, alles selbst gekauft!). Und das Wichtigste zum Schluss: Es ist alles analog aufgebaut, keine Digitaltechnik! Ach ja, auch der Strombedarf hält sich in Grenzen. Zwischen 20 mA und 60 mA liegt der Bedarf bei +12 V pro Modul und bei -12 V ist es noch viel weniger. Gedanken um sein Netzteil muss man sich bei diesen Modulen nicht machen.

Jedes der Module werde ich nun einzeln besprechen und ein passendes Video direkt platzieren. Zu hören gibt es in den Videos ja genug, daher gibt es keine einzelnen Audiofiles. Der Sound wurde direkt aufgenommen und auch nicht bearbeitet. Sollte ein Rauschen zu vernehmen sein, dann liegt das an meinem zu günstigen Headset!

Behringer Oscillator Modul 1004

Dieses Behringer Modul ist erst seit Kurzem lieferbar und war notwendig, um überhaupt weitere Tests durchführen zu können. Ohne Oszillator, kein ARP System! Daher habe ich mir gleich zwei kommen lassen! Warum, wird an anderer Stelle deutlich.

Das Eurorack-Modul bietet 5 Schwingungsformen: Sinus, Triangle, Square, Saw und Pulse. Der Audiobereich des Oszillators teicht von 31 Hz bis 8 kHz und umfasst 8 Oktaven. Na gut, soweit alles zufriedenstellend, wenn da nicht die kleinen 3-Wege-Schalterchen wären. In der Mittelstellung ist die Schwingungsform stumm. Nach links geschaltet, gibt das Modul eine positive Schwingung ab, nach rechts geschaltet eine inverse. O ha! Denkt man intensiver darüber nach, ist dieses Konzept aus den 70ern recht genial. Es ist damit möglich, Schwingungsformen miteinander so zu verknüpfen, dass „andere“ Besondere dabei herauskommen. Gerade durch die inversiven Varianten ergeben sich Möglichkeiten, die man sonst nur mit weiteren Modulen wie Waveshapern gestalten könnte. Das Audiosignal wird an zwei identischen Outputs angeboten. Auch so spart man sich gleich ein aktives Multiple. Bevor wir weiter forschen, zunächst ein kleiner geschichtlicher Exkurs:

Von ARP gab es vier verschiedene 1004 Module: 1004, 1004r, 1004t und 1004p! Die Frequenzbereiche sind bei allen Varianten gleich, sie unterscheiden sich lediglich in der Zusammenmischung der Audiosignale. Modul 1004p stellt für jede Schwingungsform einen Drehregler zur Pegeljustierung zur Verfügung, sodass eine stufenlose Mischung der Signale möglich ist. Modul 1004 r bietet lediglich On/Off-Schalter für die Schwingungsformen und Modul 1004 t ist mit dreistufigen Umschaltern ausgestattet, mit deren Hilfe wahlweise die Schwingungsform aus der Mischung ausgeblendet (Position off) oder entweder die positive wie negative Auslenkung der Schwingungsform angewählt werden kann. Behringer hat sich für die interessanteste Version 1004t entschieden, weil hier bei Bedarf die positive und negative Version einer Schwingungsform gleichzeitig zur Verfügung stehen. Es können also mit nur einem Oszillator als Modulationsquelle Effekte wie Stereo-Panning und Crossfades realisiert werden. Hier die Gegenüberstellung der Module!

Wir haben es sozusagen mit einem Urgestein von Oszillator zu tun, der sinnvolle Funktionen wiederbelebt.

Doch weiter geht es mit der Bestückung und den Funktionen. Das Modul lässt sich mit einem Schalter in den LOW-Modus schalten. Dies bedeutet, wir verwandeln das Modul in ein LFO. Der Frequenzberreich wird mit 0,06 Hz – 16 Hz angegeben. Gerade durch die Kombinationsmöglichkeiten der Schwingungsformen ergeben sich experimentelle Kurven, die man sonst auch nur mit externen Gerätschaften erzielen könnte. Halten wir fest: Das 1004 ist ein Oszillator- sowie ein LFO-Modul. Wer sich ein Behringer ARP System zusammenstellen möchte, sollte also mindestens drei Stück des 1004 einplanen.

Als CV-Eingänge stehen Pitch (KYBD), FM1, FM2 und die Pulsbreitenmodulation zur Verfügung. Die passenden farbigen Attenuatoren findet man auf dem Panel. Um das Modul erstummen zu lassen, gibt es noch einen Aus- und Einschalter. Das schaltet das Modul nicht aus, sondern unterbricht nur das Audiosignal. Gar nicht mal so unnütz, wenn man etwas vergleichen oder den Sound unterbrechen will.

Wird es dem ARP 2500 gerecht?

Da den meisten der direkte Vergleich mit einem Original verwehrt bleibt, so auch mir, müssen leider meine nicht fundierten Aussagen und diverse Klangbeispiele im Netz genügen. Ich sage, Behringer habe mit Sicherheit alles möglichst exakt nachgebaut und das wahrscheinlich auch mit Zugriff auf ein Original-System. Bevor ich also nun meinen Mut zusammennehme und meinen Eindruck vom Klang schildere, beschreibe ich erstmal, wie er NICHT klingt! Der Grundklang ist weder schattig noch altbacken. Auch klingt er nicht nach guter alter Zeit oder direkt aus dem Grab emporgestiegen. Nein, er klingt modern, voll von oben bis unten und ist absolut präsent und wach. Alle verschiedenen Schwingungsformen werden prägnant abgebildet. Im Prinzip klingt er, wie ein guter Oszillator klingen soll und das ist einfach nur vernünftig. Das Modul fühlt sich im Sound und in der Bedienung richtig an. Um zumindest irgendeinen Vergleich zu haben, stelle ich einen Frap Tools Brenso im 1:1 Vergleich den rohen Schwingungsformen gegenüber, zwei gänzlich unterschiedliche Preisklassen. Hier ist das Video mit direkt aufgenommenem Audiosignal.

Das Ergebnis lässt sich also hören. Der Klang ist weder anders noch besser als viele andere Oszillator-Module, die es zu kaufen gibt. Ausgezeichnete Oszillatoren gibt es viele, bei diesem Modul sind aber die Schaltungsmöglichkeiten der Schwingungsformen das Besondere. Wer also ein ganzes ARP System mit den Behringer Modulen aufbauen möchte, sollte aufgrund der Authentizität diesen Oszillator wählen.

Behringer Modamp Modul 1005

Auch bei diesem Behringer-Modul wurden die Schaltung und der Klang originalgetreu nachgebaut. Das Modul bietet ein VCA mit umschaltbarer Charakteristik von linear zu exponentiell, zwei Audioeingänge und zwei Präzisions-CV-Ausgänge, die das multiplizierte Signal der eingehenden Signale bereitstellen. Das Modul kennt zwei verschiedene Schaltzustände, die durch beleuchtende und sehr angenehm zu schaltende Drucktaster wählbar sind. Der UNMOD-Modus reduziert das Modul zu einem reinen VCA, wobei der MOD Modus den Ringmodulator freisetzt und am Audio-Out ausgibt. Das Umschalten der beiden Modi geht auch über zwei gleich benannte CV Eingänge. Auch zeitlich ist es möglich, die Schaltung mit einer Hüllkurve zu betätigen. Dazu ist der GATE-Eingang. Um die Lautstärke des UNMOD-Audiosignals mit dem MOD-Audiosignal abzustimmen, gibt es einen eigenen Lautstärkenregler (UNMOD GAIN). Zusätzlich können beide Audioeingänge noch in der Lautstärke geregelt werden. Unstimmigkeiten in den Lautstärken sind somit ausgeschlossen. Das Blockschaltbild ist auf dem Panel gut abgedruckt und hilfreich.

Was macht man damit?

Nun, dieses Behringer Eurorack-Modul ist selbst ja kein Klangerzeuger. Das bedeutet, dass man es mit maximal zwei Signalen füttern muss, um damit etwas anstellen zu können. Stichwort: Ringmodulator. Bei der Ringmodulation werden zwei Signale miteinander multipliziert und es entstehen Differenzen aus der Summe der beiden Quellen. Schwingen beide Signale im Audiobereich, führt das Ergebnis fast immer zu disharmonischen, metallischen oder glockigen Klängen. Liegt eine der Frequenzen unterhalb des hörbaren Audiobereichs, also mit einem LFO, dann erhält man einen Tremolo-Effekt, ähnlich den guten Science-Fiction Sounds aus den Siebzigern. Die Frequenzverschiebung ist ähnlich der Ringmodulation, erzeugt aber nur ein oberes oder ein unteres spektrales Seitenband, während die Ringmodulation beide Seitenbänder erzeugt. Zur Speisung des Moduls sollte man zwei VCOs anschließen oder einen VCO und einen LFO. Man kann das Modul aber auch nur als VCA nutzen und hat damit einen Ringmodulator bei Bedarf in der Rückhand.

Wie lässt sich das Eurorack-Modul bedienen?

Alles ist übersichtlich und an seinem Platz. Ganz so simpel in der Anwendung ist es jedoch nicht. Gerade das Anschließen der eingehenden und ausgehenden Signale muss erarbeitet werden, vor allem bei der Nutzung als Ringmodulator. Kleiner Tipp: Beim Einschalten des Racks schaltet das Modul immer in den MOD-Modus. Daher bleibt alles still, wenn man den Modulator nicht angeschlossen hat. Man muss auf UNMOD schalten. Ich habe mehrfach überlegen müssen, warum kein Ton kommt. Den UNMOD beim Einschalten aktiv zu haben, wäre also die bessere Lösung gewesen.

Und klingt’s denn auch nach Ringmodulator?

Aber ja doch! Es klingt sogar sehr schön nach Ringmodulation. Hier gibt es nichts zu bemängeln. Die Tune. und Ratio-Regler verrichten ihre Arbeit, ein Eintauchen in die Tiefen des Klangs. Perkussive, metallische und schräge, spitze Sounds lassen sich damit realisieren. Für die Ergebnisse gibt es kein Rezept. Hier gilt es zu experimentieren. Wie das Ganze funktioniert und klingt, zeigt das Video.

Behringer Multimode Filter/Resonator 1047

Kommen wir nun zu dem Klangformungsmodul, dem Behringer Filter-Modul 1047. Habe ich schon erwähnt, dass es sich um einen 1:1-Nachbau handelt? Dieses Filter Modul ist wesentlich flexibler als das 1006, bzw. verfolgt einen anderen Weg. Es handelt sich um ein hochresonantes 12 dB Filter, das mit einer großen Bandbreite im Bereich Formant-Formung aufwartet und eine tonale Modulation ermöglicht. Als Filtervarianten werden nicht nur Lowpass, Highpass und Bandpass mit jeweils einem eigenen Ausgang geboten, sondern hier steht auch noch eine Notch-Filter-Schaltung mit variabler Resonanz zur Verfügung. Der größte Drehregler dient der Einstellung des Frequenzbandes, bei der die Resonanz einsetzt. Der Regelbereich geht von 31 Hz bis 8000 Hz. Der linke, dazugehörige Fine-Regler dient der noch genaueren Selektierung des Frequenzbandes. Der Resonanz-Regler (Q) rechts am Modul erhöht den Peak der Resonanz. Diese ist von 0 bis 512 wählbar, wobei zwischen 4 und 16 das Filter schon recht kräftig in die Resonanz fährt. Das Filter geht übrigens bis in die exzessive Selbstoszillation.

In der Mitte des Eurorack-Moduls gibt es einen Schalter, um zwischen dem normalen Filterresonanz-Mode und einem Limiting-Mode umzuschalten. Da die Kurzanleitung zwar eine Beschreibung für diesen Schalter liefert, diese jedoch etwas zu sachlich ist, möchte ich lieber eine etwas praxisgerechtere Erklärung nachschieben. Bei klassischen Filtern im Moog-Stil wird der nicht gefilterte Klang verringert, wenn die Resonanz erhöht wird. Nennen wir das „passive Filterkonfiguration“. Beim klassischen Roland-Filter wird dieser ungefilterte Klang durch einen Verstärker gesendet. Dies ist dann eine „aktive Filterkonfiguration“. Dieser Schalter dient zum Umschalten dieser beiden Möglichkeiten, wobei in der LIM-Position das Signal sehr leise sein kann, um den Verstärker nicht zu sehr zu übersteuern. Mag sein, dass es auch noch andere Gründe gibt, aber hier endet mein Wissen.

Für jeden Filtertyp gibt es einen Audioausgang. Der Regler NOTCH FREQ ist allein für das Notch-Filter zuständig und hat bei den anderen Filterarten keine Funktion. Neben dem normalen Audioeingang gibt es noch 3 CV-Eingänge. Zwei Regler sind für das Zumischen von CV auf die Frequenz (grün und blau), und ein CV-Regler (gelb) ist für die Resonanz zuständig. Eingangs- und ausgangsseitig verträgt das Modul +18 dBu.

Für die Anwender, die nie genug zum Tüfteln haben, möchte ich gerne die rückseitigen Einstellpotis empfehlen, um die Werkseinstellung von bestimmten Werten zu verändern. Ein kleiner Schraubenzieher in die Hand und los geht es! Folgendes kann man verändern: LP Offset, LP Offset Q=64, BP Offset, Qmin, V/Oct., F Trim (Frequency Trim) , R Trim (Resonanz Trim). Vielleicht tun sich hier noch ungeahnte Möglichkeiten auf. Probiert wurde es von meiner Seite aus nicht.

Handling

Jeder, der schon mal ein Filter unter den Fingern hatte, sollte sich auf Anhieb zurechtfinden. Hier gibt es im Prinzip nichts zu berichten, bis auf eine Sache. Der große, mittige Frequenzregler ganz oben ist wunderbar zu erreichen und zu bedienen, das ist eine wahre Freude. Das Poti reagiert auf die kleinsten Bewegungen, so dass man wirklich jede Oberton- und Frequenzverschiebung einstellen kann. Auch die Bandbreite ist mehr als ausreichend!

Käsesahne oder Schmierkäse?

Der Klang des Behringer-Filters ist kein Fake Nachbau, auch nicht halbherzig durchgeführt. Es wurde darauf ausgelegt, den Sound eines ARP 1047 Moduls als Clone wiederzubeleben. Mitnichten ist der Behringer Nachbau ohne Charakter, ganz im Gegenteil. Der Sound ist voller Charisma und Ästhetik. Meiner Meinung nach DER Baustein für einen ARP Synthsound. Von ganz harmlosen Filterfahrten über leicht übersteuerte Klänge bis zum Exzess bleibt der Klang stets beherrschbar und fein. Die Nuancen und Obertonüberschneidungen, die sich herausarbeiten lassen, machen glücklich, zumindest konnte ich die Aha-Erlebnisse kaum zählen, obwohl ich doch unzählige Filter in den Racks habe. Es ist wie ein Käse-Zitronen-Sahne-Tortenstück: Frisch, mit leichter Zitro-Note, gehaltvoll, kühl, mit einem Hauch Minze hält alles schön zusammen. Ein anderes Mal klingt es wie Schmierkäse, schön topfig und zäh, aber trotzdem streichbar.

Hmm! Gerade durch den Finetuning-Regler geht vieles noch präziser. Das Notch-Filter ist natürlich eine Besonderheit. Hier tun sich neue Möglichkeiten für experimentelle Peaks auf. Nicht umsonst heißt das Modul mit Zweitnamen auch Resonator. Alle vier Filtermodi können überzeugen! Oft schuf ich ungewollt Daft Punk artige Klänge mit dem Highpass. Einen negativen Punkt habe ich jedoch für mich persönlich gefunden. Mit dem Limit-Mode kann ich überhaupt nichts anfangen. Der eingespielte Sound wird leise oder verschwindet und ich höre nur Resonanz. Meine obige Erklärung greift nicht wirklich und ich denke fast, dass hier ein Defekt vorliegt. Da Vergleichsmöglichkeiten fehlen, muss ich das so stehen lassen. Jedoch aufgemerkt, dieser Test wurde im normalen Modus durchgeführt. Im Video demonstriere ich auch den Limit-Modus. Über Kommentare unter diesem Artikel würde ich mich freuen.