Test: ACL Multi Function Discrete VCO für Eurorack

Traum-VCO Made in Germany

ACL steht für Audiophile Circuits League und der ACL Multi Function Discrete VCO ist im Wesentlichen das Kind von Stefan Lewin aus Berlin. Audiophile Circuits League hat mit dem ACL Variable Sync VCO zwar schon einen VCO im Sortiment, der zum Test vorliegende Oszillator baut darauf auf, aber die Fähigkeiten weiter aus.

Der neue diskret aufgebaute VCO mit einer Größe von 26 HP bietet nicht weniger als 10 Schwingungsformausgänge, wobei 5 davon Suboszillatorausgänge sind. Wie beim „kleinen“ VCO, bietet die Vernier-Mechanik eine sehr präzise Einstellung der Feinstimmung, wohingegen die grobe Arbeit von einem Standardpoti übernommen wird. Bei den Funktionen wurde wirklich nicht gespart und es wurde besonderes Augenmerk auf Details gerichtet, die den ACL Multi-Function Discrete VCO zu etwas Besonderem machen – auch preislich, aber dazu später mehr.

Solide Grundausstattung

Zunächst mal bietet der ACL Multi-Function Discrete VCO alles, was einem VCO nicht fehlen sollte: lineare und exponentielle FM mit entsprechenden Abschwächern, PWM-Eingänge für die Pulsschwingung und einen Sync-Eingang. Das wäre die Grundausstattung. Wie gesagt, gibt es alle fünf Schwingungsformausgänge auch als Suboszillatorvariante, wobei der Rechtecksub einen eigenen CV-Eingang (samt Abschwächer) für PWM hat. Bleiben wir bei den PWM-Eingängen. Diese verfügen über drei verschiedene sogenannte Carrier (aufsteigender und fallender Sägezahn sowie Dreieck), die den Klang der PWM beeinflussen. Das kann, je nach Patch, subtil bis sehr deutlich hörbar werden. Den Abschluss macht die VCO-Basisfrequenzwahl mit High und Low. Damit kann man den ACL Multi-Function Discrete VCO auch als V/Okt-steuerbaren LFO betreiben.

Gut gesynct ist halb gewonnen

Die Sync-Funktion wurde vom Variable Sync VCO übernommen und um zwei Optionen erweitert. Erstens kann man einstellen, ob man zur steigenden oder zur fallenden Flanke synchronisieren möchte, denn das beeinflusst die Phasenrelation des Oszillators zum Sync-Signal – das ist z. B. wichtig, um ein bestimmtes Timbre zu erhalten. Man stelle sich als Sync-Eingang einfach den Unterschied von aufsteigendem und fallendem Sägezahn vor. Der synchronisierte Klang hängt dann eben stark davon ab, welche Flanke man nun nimmt. Zweitens verfügt der ACL Multi-Function Discrete VCO über einen Sync-Gate. Kommt hier ein Trigger-Signal an, so wird der VCO-Kern zurückgesetzt. Damit bekommt man zum einen präzise gleichartige Attack-Verläufe für Percussion-Sounds hin und zum anderen kann man ihn natürlich als Hardsync-Eingang nutzen. Interessant ist hierbei, dass man eben verschiedene Signale auf den (Soft-) Sync- und den (Hard-Sync-) Gate-Eingang geben kann. Über Sync-CV steuert man dann den Sync-Threshold.

Lineare FM aufgebohrt

Die lineare FM wurde aufgebohrt und es stehen nun gleich zwei weitere Optionen zur Verfügung. Einmal kann man die lineare FM wahlweise in einem AC- und einem DC-Modus betreiben, so dass auch ganz reguläre Steuerspannungen für Tonhöhenänderungen genutzt werden können. Damit kann man quasi Melodien auf Melodien spielen. Und dann gibt es jetzt einen eigenen Detune-Regler für die lineare FM. Dadurch gelingt eine präzise Feinabstimmung zwischen moduliertem und modulierendem Signal.

Na dann mal ran

Okay, das scheinen ja eine Menge kleinere Verbesserungen zu sein, aber die alles entscheidende Frage ist: Sind diese neuen Features tatsächlich den beinahe doppelten Preis wert? Kostet der Variable Sync VCO nämlich 449,- Euro, so werden für den ACL Multi-Function Discrete VCO satte 860.- Euro fällig. Unabhängig von allen Erweiterungen befindet sich hier nämlich der Knackpunkt: Bereichern die neuen Möglichkeiten das Klangspektrum so sehr, dass der Preis in Ordnung geht?

Gut, dann erst mal einfach den Grundklang des ACL Multi-Function Discrete VCO angetestet. Das klingt schon mal satt und überzeugt auf den ersten Horch. Sattes Bassfundament, brillantes Obertonspektrum, sauberer Sinus. Das gilt auch für die Suboszillatoren. Als nächstes die beiden FM-Eingänge – auch hier zeigt sich eine Fidelität, die FM zur puren Freude werden lässt. Konturierte Verläufe, kombiniert mit einer sehr präzisen und gleichförmigen Ansprache, bieten alles, was man von einer FM erwarten kann. Auch der Sync-Eingang mit seinen Optionen zum separaten Soft-/Hardsync klingt kein bisschen lahm, sondern birgt eine Vielfalt an unterschiedlichen Klangfarben.

Aber richtig interessant wird der ACL Multi-Function Discrete VCO erst, wenn man alle Optionen gleichzeitig ausschöpft und ihn richtig fordert. Selbst dann gibt es so gut wie keine Stellen, an denen der VCO einbrechen würde (abgesehen von der gewollten Thru-Zero-PWM). Und er macht alle Modulationsschweinereien so klaglos und reproduzierbar mit, dass es eine wahre Freude ist.

Der ACL Multi-Function Discrete VCO gehört damit zu den VCOs, die nach mehr als „nur“ einer Stimme klingen können. Moduliert man die verschiedenen Eingänge mit unterschiedlichen Sequenzen und Steuerspannungen, bekommt man durch minimale CV-Änderungen erhebliche klangliche Unterschiede. So kann dieser VCO in einer Stimme Bass-Linie, Hi-Hats Percussion und FM-Sound einem sein, ohne dass ihn das anstrengen würde. Greift man nun noch mehr als eine Stimme ab, bearbeitet diese mit Filtern und mischt man sie zusammen, hat man ein echt veritables Monster-Brett an Sound.