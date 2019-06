Test: Ironfinger Axel Ritt Signature Distortion, Verzerrerpedal

Gitarren-Verzerrerpedal mit vollparametrischem EQ: Ironfinger Axel Ritt macht's möglich!

Wenn es um Metal geht, hat sich Axel Ritt, Spitzname „Ironfinger“ mit seiner weltweit erfolgreich agierenden Band Grave Digger sicherlich einen Namen erarbeitet. Nach einer ca. zweijährigen Entwicklungsphase, zusammen mit Roland Schmidt von Pushking Pedals, ist das nach seinen Vorstellungen entwickelte Verzerrerpedal, der Ironfinger Axel Ritt Signature Distortion, nun käuflich zu erwerben. Dieses weist laut Axel Ritt ein weltweit einzigartiges Alleinstellungsmerkmal auf, das bisher in keinem anderen Verzerrerpedal integriert wurde, nämlich einen vollparametrischen EQ. Die drei Regler der Mittenregelung bieten einen wählbaren Frequenzbereich, eine Manipulation des Q-Faktors und eine Anhebung bzw. Absenkung des gewählten Frequenzbereichs. Somit lassen sich drastische Auswirkungen auf den Klang herstellen, die insbesondere der Metal-Gitarrist herzlich begrüßen dürfte.

Warum vorher noch kein weiteres Verzerrerpedal mit diesem Feature bedacht wurde, ist eine berechtigte Frage, da die Idee dazu eigentlich recht nahe liegt und auch dessen Umsetzung nur einen sehr überschaubaren technischen Aufwand erfordert. Wer weiß, vielleicht wird der vollparametrische EQ in Zukunft auch in das Design weiterer Verzerrerpedale Einzug halten, wobei Axel Ritt dann als Vorreiter oder auch Trendsetter zu bezeichnen wäre.

Ironfinger Ritt Signature Distortion – Facts & Features

Die Bauteile des analog aufgebauten Verzerrerpedals wurden in einem schwarz-weiß gestreiften Gehäuse mit den Abmessungen von 92 x 51 x 118 mm untergebracht. Das Pedal wiegt 400 g, wurde in China gefertigt und ist mit True-Bypass ausgestattet. Ihm liegt eine deutsch- bzw. englischsprachige Anleitung bei, in der die Wirkungsweise des vollparametrischen Equalizers noch einmal genauestens abgehandelt wird. Wem Zakk Wylde ein Begriff ist, dem ist das schwarz-weiße Design sicherlich bereits begegnet, nur dass beim Ironfinger Signature Distortion keine Kreise, sondern Streifen zum Einsatz kommen.

Um den Fußschalter wurde ein Plastikring, ähnlich wie er bei vielen Gibson Gitarren zur Verwendung kommt, angebracht. Dieser besitzt jedoch etwas größere Ausmaße. Wird der Distortion aktiviert, führt dies zu einer giftgrünen Hintergrundbeleuchtung des Rings, so ist man auch optisch immer über den momentanen Zustand im Bilde. Natürlich darf der als Schrifttyp gewählte „böse“ Gothic Look nicht fehlen.

Im folgenden Video erklärt Axel Ritt sehr detailliert die Wirkungsweise des vollparametrischen EQs des Ironfinger Ritt Signature Distortion in englischer Sprache.

Ironfinger Axel Ritt Signature Distortion – Regler

Das Verzerrerpedal besitzt sieben Regler: GAIN beeinflusst erwartungsgemäß den Grad der Verzerrung, OUT die Ausgangslautstärke. Bass (LO) und Treble (HI) justieren den tiefen bzw. hohen Frequenzbereich, während die Regler MID, FREQ und Q die Einstellung der vollparametrischen Mitteneinstellung übernimmt. MID beeinflusst die Lautstärke des mit FREQ angewählten Mittenbereichs. Die gewählten Frequenzen können angehoben bzw. abgesenkt werden. Letzteres wird im Metal-Bereich sicherlich die häufigere Variante sein. Der Regler Q (-Faktor) erlaubt es, die Bandbreite des gewählten Frequenzbandes nach Bedarf auszudehnen bzw. einzuengen, somit kann z. B. auch ganz gezielt nur ein „schmaler“ Anteil der (unerwünschten) Frequenzen herausgefiltert werden.

Bereits bei einer Stellung des Lautstärkereglers (OUT) auf ca. 09 h erhalten wir das sogenannte „Unity Gain“, d. h. die Lautstärke bei aktivierten und deaktivierten Effekt ist dann etwa gleich. Die theoretisch zu erzielende Lautstärke bei eingeschalteter Verzerrung wäre sicherlich „Overkill“. Praxisnahe Ergebnisse werden bei einer Reglerposition unterhalb 12 h erzeugt.

Ironfinger Ritt Signature Distortion – Der Sound

Der Ironfinger Axel Ritt Signature Distortion hat einen recht großen Gain-Bereich, zielt aber eindeutig auf hohe Verzerrungen ab, die im Metal nun einmal erforderlich sind. Bei der 10 h Stellung des Gain-Reglers ist der Sound bereits satt verzerrt. Die vollparametrische Mitteneinstellung arbeitet ausgesprochen wirkungsvoll, das kann man bereits bei einem „Sweep“ durch das zur Verfügung stehende Mittenband mittels des FREQ-Reglers feststellen. Der Q-Regler weitet bzw. engt das gewählte Band nach Belieben ein. Bedenkt man, dass hier nicht nur die Möglichkeit des „Rausziehens“ bzw. Entfernens störender Frequenzen (harte Mitten etc.) ermöglicht werden kann, sondern natürlich auch eine Boost-Funktion der zu heraushebenden Frequenzen, so ergibt sich eine große Anzahl klanglicher Möglichkeiten.

Wir hören nun die Klangbeispiele, die der werte Kollege Axel Ritt selbst erstellte und mir freundlicherweise für diesen Testbericht zur Verfügung stellte. Wir beginnen mit einem Klang, der sich an den Gitarrensounds von Judas Priest orientiert:

Die nächste Einstellung versucht, dem typischen Sound Eddie van Halens nahekommen, wobei sich dieser mit einem Verzerrerpedal kaum erreichen lässt.

Der folgende Sound des Ironfinger Ritt Signature Distortion klingt etwas „ausgehöhlt“, ähnlich wie dies bei Einsatz eines „Cocked Wah-Pedals“ der Fall ist:

Hören wir nun den Sound des Verzerrerpedals im „Grave Digger Style“:

Auch gut getroffen, der Sound im Metallica Style:

Nun hören wir einen Klang im Stil von Rammstein:

Das letzte Beispiel weißt deutlich mehr Höhen auf:

Der vollparametrische EQ des Ironfinger Axel Ritt Signature Distortion gestattet sicherlich eine Vielzahl von guten Metalsounds und erhöht spürbar die Flexibilität dieses Verzerrerpedals, dessen Grundsound bereits überzeugen kann!

Axel Ritts Klangbeispiele erfolgten mit folgender Ausrüstung:

Framus Panthera II Axel Ritt Custom mit EMG 81- 76’ – Pushking Pedals Ironfinger Axel Ritt Signature Distortion – Marshall 2203 (komplett clean eingestellt)

– 4×12“ Marshall mit Celestion G12T-75 – Shure SM57.