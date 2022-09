Test: Korg Drumlogue, Hybrid Drummachine

Korgs Hybrid Drum Machine

Vor eineinhalb Jahren hat Korg auf der NAMM 2021 den Korg Drumlogue, eine hybride Drum Machine, vorgestellt. Danach ist es still um den Drumlogue geworden. Korg hat nicht wie andere Mitbewerber mit Leaks aus der Entwicklung stetig Erwartungen geschürt, sondern das Gerät einfach fertig entwickelt, was ich schon einmal sehr sympathisch finde. So steht nun eines der ersten Seriengeräte vor mir im Studio. Verpackt ist der Drumlogue in der Korg-typischen silbernen Kartonschachtel, darin findet man neben dem Drumlogue und dem Netzteil auch ein großes Faltblatt mit einer Quickstart-Anleitung. Freundlicherweise hat mir der deutsche Korg Vertrieb auch einen Vorabzug der Bedienungsanleitung als pdf zukommen lassen, denn – soviel sei vorab schon gesagt – im Drumlogue stecken neben den unmittelbar zugänglichen und offensichtlichen Funktionen auch in der Tiefe eine Menge an Möglichkeiten, um moderne, frische und abwechslungsreiche Beats zu produzieren.

ANZEIGE

Korg Drumlogue – der erste Eindruck

Der erste Eindruck ist solide. Der Drumlogue ist mit 1,4 kg leicht, aber nicht fragil, und etwas kleiner als ein DIN-A4-Blatt. Äußerlich hat sich der Drumlogue gegenüber den ersten Produktfotos bzw. Renderings von 2021 nicht verändert, er folgt der Designlinie der Logue – Reihe. Das beginnt bei der ergonomisch sinnvollen Neigung des gebürsteten Aluminiumgehäuses, die Seitenteile aus dunkel lackiertem Holz sind elegant und ein Vintage-Zitat. Auch das OLED-Display und die dunklen, streng zylindrischen Potentiometerkappen sind von den anderen Logues übernommen.

Die Bedienoberfläche des Drumlogue

Die Bedienoberfläche ist übersichtlich strukturiert. Über 11 kleine Drehregler kann die Lautstärke der insgesamt 11 Klangerzeuger jederzeit kontrolliert werden. Die Potis sind etwas kleiner als z. B. die Regler einer TR-808, aber dennoch gut bedienbar. Darunter in Normalgröße für Bass Drum, Snare Drum, Toms, Hi-Hats und die Samples, je drei Potis für die wesentlichsten Parameter. Daneben das OLED-Display mit 4 darunter befindlichen Potis zur Parametereingabe. Unterhalb und neben dem Display befinden sich die Transporttasten, Programm- und Kit Wahltaster, Mode- und Pattern Edit Taster.

Am unteren Ende des Gehäuses findet man schließlich 16 beleuchtete Taster mit je einer LED darüber. Über diese werden die 11 Klangerzeuger getriggert und Steps im Pattern-Sequencer gesetzt.

Die LEDs stellen die Position im Grid dar – also eine klassische Lauflichtanzeige – die Taster leuchten auf, wenn der entsprechende Part getriggert wird.

Die Drumlogue Klangerzeugung in der Übersicht

Die Beschriftung über den Step Tastern verrät es bereits, der Korg Drumlogue besitzt wie seine Vorgänger der Logue-Serie eine hybride Klangerzeugung aus analogen und digitalen Oszillatoren.

ANZEIGE

Junichi Ikeuchi, der schon für das Schaltungsdesign des ARP 2600M, MS20 Mini und ARP Odyssey verantwortlich war, hat für den Drumlogue 4 analoge Schaltungen für Bassdrum, Snare, Low- und High Tom entwickelt.

Zu der Analog Sektion gesellen sich 6 sample-basierte Parts und ein Part mit der sogenannten Multi Engine, die entweder einen Rauschgenerator, variable Phasenmodulation oder einen Synth des Logue-SDK zur Verfügung stellt. Zum Start ist bereits der virtuell analoge Synthesizer „nano“ von Sinevibes im Gerät abrufbar.

Doch bevor wir tiefer in die Klangerzeugung einsteigen, noch ein kurzer Blick auf die Rückseite des drumlogue:

Verbindungen zur Außenwelt, die Anschlüsse des Drumlogue

Neben der Buchse für das 9V Netzteil und dem Einschalter befinden sich zwei USB-Buchsen „to device“ und „to host“ zur Verbindung mit dem Computer und zum Anschließen von anschlagsdynamischen Pads und anderen MIDI-Controllern, um Live-Pattern in den Sequencer einspielen zu können. Die 16 Taster am Drumlogue selbst sind nur zur Partwahl und Step-Programmierung gedacht, live zu spielen ist mit ihnen eher freudlos. Weiter geht es mit einem MIDI-Duo mit DIN-Buchsen, Sync In und Out und Audio In in Form einer 3,5 mm Stereoklinkenbuchse. Neben einem Kopfhörer Out sind noch einen Stereo Master Out und 4 Einzelausgänge vorhanden – hier hat Korg seine Hausaufgaben gemacht.

Die Korg Drumlogue Klangerzeugung im Detail

Für die analoge Bassdrum können Decay, Tune und Drive direkt geregelt werden. Um Zugriff auf die weiteren Parameter zu bekommen, muss die Bassdrum über den Part Taster gewählt und aktiviert sein, dann kann man über das Display mit den zugeordneten 4 Drehreglern die tiefergehenden Parameter editieren. Bei der Bassdrum besonders spannend ist der Transient Parameter. Mit diesem wird eines von 16 PCM-Samples gewählt, das zur analogen Bassdrum gemischt wird. So kann man den Klangcharakter des Attacks der Bassdrum ziemlich drastisch ändern, zusätzlich kann die Bassdrum durch ein Tiefpass- oder Hochpassfilter geschickt werden. Finalisiert wird der Klang im Mixer mit Pan, Delay- und Reverb Send, Master FX On oder Bypass und Sidechain Send – zu den Effekten später mehr.

Diese Systematik wird auch bei den weiteren drei analogen Klangerzeugern weitergeführt. Die drei Hauptparameter sind über die Drehregler abrufbar, tiefergehend wird wieder über das Display und Menüpages editiert. Über Snappy Type sind für die Snare 9 Attacks wählbar, der Filter und das FX Routing sind identisch zur Bassdrum, genau so wie für die beiden anlogen Tom Sounds, hier wird der Parameter Layer genannt, mit dem PCM-Samples zu der analogen Klangerzeugung gelayert werden können.

Hi Hat Closed und Open, Rim Shot, Clap und Sample 1 und 2 und somit die Klangquellen 5 bis 10 basieren auf digitalen Oszillatoren.

128 Samples sind ab Werk abrufbar, bis zu 128 User-Samples können im internen Speicher abgelegt werden. Das Ganze wird in Bänken organisiert, wobei es Bänke für CH, OH, RS, CP, MISC, USER und EXP gibt. Die Werkssamples sind wie folgt aufgeteilt, es gibt je 16 OH, CH, RS und CP Sounds sowie 64 MISC-Samples.

Neben Attack und Decay kann bei den PCM- und User Samples auch der Start- und Endpunkt des Samples eingestellt werden, neben dem Filter ist auch Bitratenreduktion an Bord.

Die letzte und elfte Klangquelle ist der Multi-Oszillator. Hier können entweder VPM, Noise oder ein User Oszillator ausgewählt werden. Die variable Phasenmodulation ist eine sehr spannende Klangerzeugung, deren tiefergehende Betrachtung den Rahmen dieses Test sprengen würde. Nur soviel, die Umsetzung im Sinne der vorhandenen Parameter und die daraus resultierenden Sounds sind für einen Drumcomputer bzw. für eine Groovebox sehr gelungen.

Noise – also ein Rauschgenerator als Signalquelle – ist für ein Hybrid Drum Machine natürlich ein muss, und beim Drumlogue sehr umfangreich umgesetzt. Das Rauschen lässt sich im Farbcharakter stufenlos regeln und es gibt 7 Algorithmen für die Filterung mit jeweils 2- und 4pol lowpass, highpass und bandpass.

Der User Oszillator setzt dem ganzen die Krone auf. Wie bei den Prologue und Minilogue Synthesizern kann auch im Drumlogue ein User Oszillator geladen werden. Im Drumlogue ist zum Start der polyphone virtuell analoge Synthesizer „nano“ von Sinevibes bereits an Bord.

Die Effekte der Drummachine

Die Pegel der 11 Klangerzeuger können ja dank der 11 kleinen Potis schnörkellos direkt geregelt werden. Mastereffekt, Sidechain und die Effektsends für Delay und Reverb sind über die Page Taster und somit über das Display erreichbar. Delays gibt es in der Geschmacksrichtung Stereo, Mono, Tape, Stereo- und Mono BPM und Tape BPM. Die Hallabteilung wird mit Room, Hall, Space, Riser und Submarine abgedeckt. Sowohl Delay wie Reverb klingen wie erwartet sehr gut und die Programme sind für die Aufgabenstellung Drum Machine gut gewählt.

Als Mastereffekt sind vom Start weg Kompressor, Filter Boost und EQ an Bord, sowohl für die Send-Effekte wie für die Master Effekte können mit dem logue-SDK entwickelte Algorithmen in den drumlogue geladen werden.

Korg Drumlogue – der Sequencer

Pattern können bis zu 64 Steps lang sein. In den Pattern können pro Step Notenwert, Accent und Motion programmiert werden. Mittels Groove Type können statische Steps zum Leben erweckt werden. Neben Swing und Offset wird auch instrumententypisches Verhalten für Congas, Cabasas, Claves, Cowbells, Tambourines angeboten, aber auch spezielles Timing wie Dub, Punktierte Noten, Synkopen, elliptische Grooves und Crescendos sind möglich.

Das betrifft aber nur das übergeordnete Groove-Verhalten; pro Step kann zusätzlich die Wahrscheinlichkeit des Triggerns und alternatives Triggerverhalten pro Durchlauf gesetzt werden. Accent setzt die Dynamik pro Step, als Special gibt es zusätzlich Ratchet pro Step, mit Motion kann man für jeden Step jeden Parameter aufzeichnen und automatisieren.

Korg Drumlogue – die Modes

Der drumlogue hat drei Spielmodes, Live, Chain und Loop.

Live Mode ist der Standard Mode, das gewählte Programm, also die Sounds und das zugehörig programmierte Pattern werden im Loop entsprechend der Patternlänge abgespielt.

Im Chain Mode können bis zu 16 Programmme – also Sounds plus Patterns – verkettet werden, das ersetzt aber keinen Song Modus. Ein Pattern kann pro Platz derzeit nur 1x abgespielt werden.

Im Loop Mode können die Pro Sound progammierten Pattern mit Tastendruck abgefeuert werden, dabei kann der Loop ganz oder ab definiertem Step gestartet werden. Die Abspielrichtung, die Geschwindigkeit, der Zufall und die Synchronisierung sind ebenfalls Parameter des Geschehens. Hier geht kreativ definitiv die Post ab.

Klang- und Effekteinstellungen können als „Drumkit“ abgespeichert werden, 128 Kits können insgesamt abgelegt werden, 64 Speicherplätze sind ab Werk belegt. Die oberste Ebene bilden die „Programme“, die Klang- und Effekteinstellungen inklusive zugehörigem Pattern zusammenfassen. Auch hier gibt es 128 Speicherplätze, auch hier sind 64 ab Werk belegt.

Klang und Fazit

Auf alle Details des Drumlogue in diesem Rahmen einzugehen, ist nicht möglich. Je länger ich mich mit dem Gerät in zunehmender Tiefe auseinandergesetzt habe, umso klarer ist mir dieser Umstand bewusst geworden. In diesem so angenehm dezent designten Gerät ist massives Know-How komprimiert. Bereits nach kurzer Einarbeitung lassen sich mit dem Drumlogue Beats ganz nach dem eigenen Kopfkino bauen. Mit gezieltem Einsatz von Wahrscheinlichkeiten, Ratcheting und Parameterautomation pro Step lassen sich wunderbar lebendige Beats programmieren. Das Ganze ist dabei nicht ganz so verkopft wie bei den Kollegen aus Schweden, sondern direkter.

Der Klang des Drumlogue ist sehr vielseitig. Analoge Wärme und Schub von unten mit Attack Samples für die viel zitierten Transienten machen Laune. Das Filter klingt ordentlich und kann auch zupacken, die Effekte sind für einen Drumcomputer sehr gut, im Studio und live kann man ja noch nachpolieren, die Einzelausgänge sind da sehr willkommen. Generell habe ich den Sound nie als harsch empfunden und manchmal sogar am Pult die Höhen ganz dezent nachgeregelt, das möchte ich aber als Kompliment verstanden wissen. Der Drumlogue klingt immer angenehm rund. Etwas schade ist, das Cutoff und Resonanz des Filters erst über tiefergehende Editierebenen erreichbar sind.

Die unvermeidbare Frage – kann der Drumlogue 808 und 909? Ja, kann er, ist aber nicht das Thema. Er hat seinen eigenen Charakter und das ist meiner Meinung nach ein dicker Pluspunkt, keiner braucht den X-ten exakten Clone dieses Sounds. Der Drumlogue ist sein eigener Held und macht ganz viel Spass. Kompliment an Korg.