Alle Elektron Synthesizer, Drumcomputer, Sampler und Effekte

Alle Elektron-Units auf einen Blick

Die Geschichte von Elektron Music Machines hat viele interessante Musikprodukte hervorgebracht, die wir euch in diesem Artikel in einer großen Übersicht nahebringen möchten.

Das Ganze begann damit, dass 1997 die schwedischen Studenten Daniel Troberg und Daniel Hansson an der Chalmers Universität für Technologie einen Synthesizer auf Basis des Commodore-64-Chips entwickelten, den sie SID Station nannten. (Aufruf an die Community…, wer kann uns ein gut gemachtes Foto der SID-Station schicken?



Bereits ein Jahr später und mit Unterstützung ihrer Universität gründeten sie die Firma ELEKTRON und vermarkteten die SID STATION in größeren Stückzahlen – zumindest so lange, bis die Beschaffung des Commodore-Chips praktisch unmöglich wurde. Danach folgten innovative Produkte wie Machinedrum oder die Monomachine auf die wir gleich näher eingehen werden. Leider starb 2007 Daniel Hansson bei einem schweren Autounfall. Sein Freund und Geschäftspartner Daniel Torberg führt aber bis heute das Unternehmen weiter und machte ELEKTRON weltweit zur anerkannten Marke für Live-Equipment rund um elektronisch roduzierte Musik.

Elektron Machinedrum SPS-1, SPS-1 MKII & UW

Mit der Machinedrum erweiterte Elektron 2001 erstmals seine Produktpalette. Die im Bild gezeigte SPS-1 MKII erschien 2005 und beinhaltete wesentliche Verbesserung gegenüber dem Vorgängermodell. Dieses Modell wurde ab 2010 mit der Erweiterung UserWave sowie +Drive unter der Bezeichnung Machinedrum SPS-1UW+ MK.II zusammen mit dem MIDI-Interface TM-1 angeboten.

Elektron Monomachine SFX-6 & SFX-60+ MKII

Als Ergänzung zur Machinedrum brachte 2003 Elektron auch einen Synthesizer auf den Markt, die sogenannte Monomachine. Gleich 6 monophone Synthesizer, basierend auf 5 verschiedenen Synthese-Arten und ein sehr vielseitiger 6-Track Sequencer waren das Herz der schmucklosen Kästchens, das später auch kurz als Tastaturversion angeboten wurde. Zwei DSPs bilden den Kern dieses Synthesizers – also eine rein digitale Klangerzeugung.

Elektron Octatrack Sequencer & Sampler

Wie schon die Machinedrum und Monomachine steckt auch der 2011 erschienene Octatrack im gleichen Gehäuse, diesmal allerdings mit schwarzer gebürsteter Alufrontplatte. Unter der Haube verbirgt sich ein ausgefuchster Live-Sequencer in Kombination mit einem vielseitigen Phrase-Sampler, der eine Speicherkapazität von 64 MB besitzt sowie einem Crossfader, wie man ihn von DJ-Mixern her kennt.

Elektron Analog Four Synthesizer

Anfang 2013 betrat Elektron mit dem Analogsynthesizer Analog Four neues Terrain. Ganz offensichtlich wollte man mit dem vierstimmigen Desktop-Synthesizer den aufkommenden Analog-Hype bedienen und durch einige interessante Live-Features ergänzen.

Der Elektron Analog FOUR stellt eine Kombination aus umfangreichem Sequencer und vier identischen analogen monophonen Synthesizerstimmen dar. Außerdem verfügt er über drei gleichzeitig nutzbare Effekte (Hall, Chorus, Delay), die parallel anliegen und über Sends zu nutzen sind. Neben den vier Sequencer-Spuren für die analogen Klangerzeuger gibt es noch eine Spur für die Automatisierung der Effekte sowie eine weitere zum Ansteuern externer Geräte via CV/Gate. Genaueres hierzu später.

Elektron Analog Keys Synthesizer

Bereits knapp ein Jahr nach der Desktop-Version bereicherte Elektron sein Portfolio um eine Tastaturversion seines Analogsynthesizers. Ende 2013 war die Geburtsstunde des Elektron Analog Keys. Es gab zwar einige kleine Neuerungen (zusätzlich zu Tastatur und Controllern), aber es blieb bei der bewährten vierstimmigen Klangerzeugung. Optisch betrachtet war der Analog Keys in meinem Augen immer ein schmuckes Designkästchen.

Elektron Analog Rytm Drumcomputer

Der Elektron Analog Rytm von 2014 ist ein achtstimmiger, analoger Drumcomputer mit 12 Sequencer-Spuren. Jede Spur hat ihren eigenen Ausgang. Es gibt einen analogen Kompressor und Distortion am Master-Out. Für jeden der 12 Tracks, die durch die 12 Gummitaster direkt spielbar sind, steht eine auf das jeweilige Instrument zugeschnittene analoge Synthesizersektion zur Verfügung.

Mit dem Rytm hatte Elektron sein Trio Infernal komplettiert: Sampling, Synthesizer und Drumcomputer ergänzten sich live perfekt.

Elektron Analog Heat Distortion Effektgeräte

2016 kündigte Elektron eine neue Produktsparte an – und überraschte schließlich mit einem analogen Effektgerät, dem Elektron Analog Heat.

Zentrales Bedienelement ist der große Achtfachschalter, der die verschiedenen analogen Verzerrer in den Signalweg schleift. Von einem einfachen Clean-Boost, der zunächst nur die Lautstärke des Signals anhebt, bis zu einem High-Gain-Schaltkreis gibt es für jeden Einsatzzweck eine eigene analoge Schaltung.

Elektron Analog Drive Distortion-Pedal

Im selben Jahr erschien auch Elektrons erstes und bislang auch einziges Gitarrenpedal, mit dem man einen vollkommen neuen Markt erschließen wollte. Der relativ hohe Preis von 400,- Euro erschwerte aber den Zugang zur Gitarrenfraktion.

Herzstück des Elektron Analog Drive ist der zentral angeordnete CIRCUIT SELECTOR Regler, mit dem sich die acht verschiedenen und zu 100 % analogen Schaltkreise anwählen lassen. Um deren Charakteristik zu beschreiben, lassen wir doch am besten den Hersteller zu Wort kommen:

CLEAN BOOST – ein Booster, der das Signal um bis zu 20 dB anhebt MID DRIVE – Simulation eines Ibanez Tubescreamers DIRTY DRIVE – ein schmutziger Overdrivesound mit Tendenz zum Fuzz BIG DIST – hier soll ein voll aufgeregelter Marshall Stack simuliert werden FOCUSED DIST – Distortionsound mit einem Fokus auf die oberen Mitten HARMONIC FUZZ – ein Fuzz, zusätzlich mit einem Octaversound angereichert HIGH GAIN – ein Verzerrer im Stil der kalifornischen Edelamps wie Boogie & Co. THICK GAIN – noch mehr Gain …

Elektron Overbridge, Plugin für DAW Einbindung

2016 erschien auch Elektrons Plugin Overbridge und damit der erste Produkt-Gau in der Geschichte des Herstellers. Fast vier Jahre sollte dieses eigentlich innovative Plugin noch brauchen, bis es vernünftig eingesetzt werden konnte. Erst 2020 war es dann soweit, dass mit Version 2.0 eine Version vorlag, von der auch unsere Autoren begeistert waren.

Die nun erhältliche Version Overbridge erlaubt es, kompatible Elektron Hardware nahezu vollständig in die DAW einzubinden. Audioein- und Ausgänge können direkt zum Computer gestreamt werden, d. h. man muss hierfür nicht über die physischen Ein-/Ausgänge des Interfaces gehen. Darüber können Funktionen der Hardware über Overbridge gesteuert werden.

Aktuell kompatibel mit Overbridge sind:

Analog Four MKI/MKII

Analog Keys

Analog Rytm MKI/MKII

Analog Heat MKI/MKII

Digitakt

Digitone

Digitone Keys

Elektron Digitakt Drumcomputer & Sampler

2017 begann Elektron damit, eine neue Budget-Serie einzuführen. OK – so sehr Budget nun auch wieder nicht, aber deutlich günstiger als das bisher etablierte Produkt-Trio. Der Erstling nennt sich Elektron Digitakt, ist ein digitaler Drumcomputer mit Recording-Features – und das alles in einem knackigen, kleinen Metallkasten.

Mit acht Stimmen ausgestattet lautet die Typbezeichnung dann auch „digitaler Drum Computer & Sampler“. Der Digitakt ist tatsächlich ein Sampler, der acht Spuren mit je einem Sample gleichzeitig abspielen kann. Dazu werden weitere acht MIDI-Spuren addiert und fertig ist die Groovebox.

Elektron Octatrack MKII Sampler & Sequencer

Im selben Jahr begann Elektron aber auch damit, sein Top-Trio aus Rytm, Octatrack und Analog Four einem Facelift zu unterziehen und mit einigen neuen Features zu bereichern, den Anfang machte 2017 der Elektron Octatrack MKII. Waren die drei Vorgänger noch in nahezu identischen Gehäusen untergebracht, spendierte man dem Octatrack MKII leider nicht das größere, hellgraue Pultgehäuse, das wir gleich für Rytm MKII und Analog Four MKII vorstellen werden.

Und auch die technischen Neuerungen waren eher marginal:

Anstatt eines LC-Displays kommt nun ein hochauflösendes OLED-Display mit 128 x 64 Pixeln zum Einsatz. Die verwendeten Potis sind hochwertiger als bei der ersten Version des Octatrack, Dazu ist die Anzahl der Buttons mit direkt aufrufbaren Funktionen erhöht worden, ebenfalls wurde dem Elektron Octatrack MKII ein neuer kontaktloser Crossfader spendiert und zu guter Letzt verfügt der Octatrack MKII nun über symmetrische Eingänge mit deutlich erweitertem Headroom.

Elektron Digitone FM-Synthesizer

Mit dem Elektron Digitone Synthesizer ergänzte Elektron 2018 seine Budget-Serie im Digitakt-Gehäuse um einen FM-Synthesizer.

Elektron selbst nennt im Handbuch den Digitone den einzigartigsten Synthesizer, den sie jemals entwickelt haben. Zwar boten bereits Elektrons Machinedrum und Monomachine vereinfachte FM-Varianten an, jedoch stand diese Synthesemethode dabei nicht als einzige im Mittelpunkt.

Ein Elektron-Synthesizer wäre kein Elektron-Synthesizer, wenn nicht ein Sequencer das Herzstück wäre, an dem alle Stränge zusammenlaufen. So kommt der Digitone vor allem auch als Groove-Box daher, die unmissverständlich deutlich macht, dass die Sequencer-Funktionalität für die Performance im Mittelpunkt steht.

Zur FM-Synthese des Elektron Digitones: Anstelle von sechs Operatoren pro Stimme (wie der Klassiker Yamaha DX7) verfügt der Digitone über vier, anstelle von 32 Algorithmen über acht. Gleichzeitig wurde der FM-Baukasten des Digitone eher als ein komplexer Tongenerator konzipiert, der am Anfang eines Signalwegs steht, der sich ansonsten eher an subtraktiven Synthesizern orientiert. So folgen dem FM-Tongenerator des Digitone in Serie ein Overdrive, zwei Filtertypen und schließlich das Verstärkermodul.

Elektron Rytm MKII Analog-Drumcomputer

Größer, heller, besser, titelte im März 2018 unser Autor Jonas Bonk die Headline zum Nachfolger des analogen Elektron Rytm. Doch wie schon beim Octatrack MKII sind es eher kleine Details die dem neuen Rytm zu seiner Bezeichnung MKII verholfen haben. Gehäuse, Display, Tasten und Potis sind verbessert worden und eine unter dem Namen „Dual VCO“ gibt es nun auch einen klassischen Monosynth, der per Update aber auch der MK1-Version hinzugefügt werden kann.

Elektron Analog Four MKII Analog-Synthesizer

Den Abschluss der Trio-Runderneuerung machte der Elektron Analog Four. Vincent Rohr hat den überarbeiteten Analogsynthesizer damals für uns getestet. Anders als Octatrack MKII und Rytm MKII hat man dem Analog Four MKII aber deutlich mehr spendiert als nur ein neues Gehäuse und bessere Hardware.

Die wichtigste Neuerung gegenüber der alten Version stellen die vollständig überarbeiteten Klangerzeuger des Synthesizers dar. Ließ sich der Sound des alten Gerätes eher als direkt, crispy, modern, aber auch etwas dünn charakterisieren, so wartet der neue mit vollständig überarbeiteten Schaltkreisen sowie einer aktualisierten Sättigungsstufe (Overdrive) auf, welche die klanggestalterischen Möglichkeiten des Desktop-Gerätes auf ein völlig neues Level bringen. Ebenfalls der neue, umfassendere Performance-Mode stützt die musikalische Evolution des Gerätes.

Elektron Analog Heat MKII Effektgerät

Etwas überrascht waren wir, als wir Ende 2018 den Nachfolger des Elektron Analog Heat MKII in der Reaktion ausprobieren durften, diese analoge Effekt-Unit, die aber keine wirklich relevanten Neuerungen gegenüber dem Vorgänger enthielt. Warum gibt es einen Elektron Analog Heat MKII, der im Funktionsumfang gegenüber seinem Vorgänger gleich geblieben ist?

Elektron erklärte das so: Nach sieben Jahren mit denselben Produktionskomponenten, Potis, Fadern, Tasten und Gehäusen hat Elektron 2017 Jahr alle Produkte komplett umgestellt und reformiert. Die alten Teile gehen aus, die neuen müssen nach dem Baugruppenprinzip ran. Das Display und die Ausgangs-Gehäusegröße des Analog Heat MKII entsprechen nun exakt denen der Produktneulinge Digitone und Digitakt.

Elektron Model:Samples Groovebox

Nach Budget (Digitone & Digitakt) folgte mit dem Elektron Model:Samples 2019 Low-Budget.

Die Produktbezeichnung mit dem markanten Doppelpunkt zwischen den Namen weckten bei vielen Usern die Vermutung, dass Elektron mit dem Model:Samples eine neuen Serie startet, die das untere Preissegment bedienen könnte. Zum Einstandspreis von knapp 500,- Euro kam der weiße Zwerg aber nicht besonders gut in der Elektron-Fangemeinde an. Inzwischen ist der Preis auf 291,- Euro gesenkt worden und findet mehr Zuspruch. Trotzdem könnte dieser enorme Preissturz und die kontroversen Diskussionen in den Foren, die Elektron-Strategen auch zum Umdenken bewegt haben. Tatsächlich erschien aber 2020 (siehe unten) ein weiterer Vertreter der Doppelpunkt-Produkte.

Das AMAZONA.de-Fazit von Thilo Goldschmitz klang sogar recht versöhnlich:

Nach einer kurzen Zeit bedient man das Gerät schon sicher und es kommt dabei sogar Freude auf. Das Gerät bringt einen zuverlässig „in the Zone“. Die Menüfallen, wie bei den großen Elektrons, gibt es nicht. Davon profitiert der Workflow ungemein.

Elektron Digitone Keys Synthesizer

2019 erschien mit dem Elektron Digitone Keys, das dritte Produkt der Elektron-Historie, das mit Keyboard-Tasten ausgeliefert wird.

Ein ganz normaler Digitone, nur mit einem zusätzlichen Keyboard? Nein. Außerhalb des Keyboards bringt der etwas atypisch aussehende achtstimmige FM-Synthesizer noch weitere Schmankerl auf den Tisch: So befinden sich beispielsweise Multioutputs in Stereo für alle vier Timbres auf der Rückseite des Digitone Keys. Dazu gibt es acht zusätzliche Performance-Encoder, die neben den vorgefertigten Routings auch komplett frei zuweisbar sind. Das Keyboard ist halbgewichtet, splitbar und verfügt über Aftertouch. Dieser lässt sich, genau wie das Mod-Wheel, fünf verschiedenen Modulatoren gleichzeitig zuweisen, wodurch tiefgreifendere und spannendere Modulationen während der Performance möglich werden als zuvor.

Elektron Model:Cycles FM Synthesizer

Zuverlässig wie ein Uhrwerk hat Elektron 2020 tatsächlich seine Doppelpunkt-Serie mit dem Model:Cycles fortgeführt. Von Anfang an wurde der Einstandspreis diesmal auch günstiger angesetzt und liegt derzeit bei 321,- Euro. Eingefleischte Elektron-Fans befürchten aber einen Ausverkauf der Marke, statt weiter auf Innovationen zu setzen.

Genau genommen war der Digitone das letzte wirklich „neue“ Instrument der Marke, während auch der Model:Cycles nur ein günstiger Aufguss des hauseigenen FM-Synthesizers darstellt.

Die Model:Cycles Groovebox besitzt eine digitale FM-Engine, mit der auf sechs Spuren unterschiedliche Sounds erzeugt und vom einem Sequencer angesteuert werden können. Jede der sechs Machines kann mit vier Synth-Control-Parametern editiert werden. Die Machines Kick, Snare, Metal und Perc sind auf Drums ausgerichtet. Tone ist eine 2-OP Synth-Voice für Bass- oder Lead-Sounds und Chord erzeugt Akkorde aus bis zu vier Stimmen. Für jeden Track gibt es einen zuweisbaren LFO, ebenso kann die Modulation durch Velocity der anschlagsdynamischen Pads einem Parameter zugewiesen werden. Als Send-Effekte sind Delay und Reverb vorhanden.

