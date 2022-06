Test: Pioneer DJ HDJ-CX DJ-Kopfhörer

Stabiles Leichtgewicht mit fettem Sound

Gerade einmal 136 g bringt der neue professionelle DJ-Kopfhörer Pioneer DJ HDJ-CX auf die Waage. Das ist nicht sehr viel, wenn man bedenkt, welche physischen Anforderungen an einen DJ-Kopfhörer in einer langen, verschwitzten Clubnacht gestellt werden.

Professioneller DJ-Kopfhörer: Was ist das?

Ich schicke dem eigentlichen Testbericht mal ein paar Basics vorweg: Für mich macht einen guten, professionell nutzbaren DJ-Kopfhörer folgendes aus:

Er ist stabil und robust gebaut,

wiegt nicht zu schwer,

im Lieferumfang befindet sich ein Spiralkabel, gerne mit gewinkeltem Anschluss für die Kopfhörerbuchse am Mischer, einseitig geführt,

die Kopfhörermuscheln schließen den Sound von außen dicht ab (geschlossene Bauweise),

der Sound kann zur Not laut aufgedreht werden, ohne dass der Klang des Kopfhörers verzerrt (niedrige Impedanz, hohe Belastabarkeit beim Eingangspegel, hoher maximaler Wiedergabepegel,

tiefe Frequenzen sind deutlich zu hören, damit man auch eine 1 zum Mixen findet, die evtl. nur eine subtile Bassline triggert, statt der üblichen Kickdrum.

Ob diese Kriterien vom Pioneer DJ HDJ-CX erfüllt werden? Spoiler-Alert: Ja.

Pioneer DJ HDJ-CX – Material vom Feinsten

Durch die Nutzung von Metall als Grundmaterial ist bei diesem in geschlossener Bauform gestalteten DJ-Kopfhörer Stabilität und Elastizität gleichermaßen gegeben. Dank des Materials fühlen sich die 136 g auch nicht leicht, sondern filigran und ziemlich wertig an.

Designtechnisch setzt Pioneer DJ beim HDJ-CX auf Minimalismus, womit klar auf den Markt der Club-DJs geschaut wird, wo auch andere puristische Modelle wie der klassische HD-25 von Sennheiser oder die dänischen Styler von Aiaiai mit dem TMA-2 ebenfalls sehr beliebt in der DJ-Kanzel sind.

Alles dicht und toller Tragekomfort des DJ-Kopfhörers

Gleich beim ersten Heads-on hatte ich ein wirklich gutes Gefühl. Der Pioneer DJ HDJ-CX sitzt fest „on Ear“ (auf der Ohrmuschel), er schließt ab und macht akustisch dicht, ohne zu sehr zu drücken.

Die vom Hersteller mitgelieferte Kabelage (1,2 – 3 m spiral und 1,6 m gerade), die am Kopf einseitig geführt wird, ließ sich problemlos an den Treibern anschließen. Hier setzt Pioneer DJ wie auch beim quasi Vorgängermodell HDJ-C70 auf einen Bajonett-Verschluss, der richtig gut sitzt.

Ich mag es dabei sehr, wenn es einen 90° Grad gewinkelten Anschluss für die Kopfhörerbuchse gibt. Da wird einfach mal durch die Zugentlastung eine der Sollbruchstellen von DJ-Kopfhörern umgangen, was heutzutage schon unter Nachhaltigkeit verbucht werden kann. Daumen hoch, dafür!

Beim Auflegen fand ich dank der abwinkelbaren Treibermuscheln sofort zu meinem gewohnten Tragekomfort und hatte gleich mal ein zweistündiges Set fürs Radio aufgenommen. Der Pioner DJ HDJ-CX sitzt also sehr bequem.

Vielen Dank für die Muscheln! Im Lieferumfang des Pioneer DJ HDJ-CX befanden sich neben verschiedener Kabelagen auch ein zweites Paar Ohrpolster. Wenn man weiß, wie kostenintensiv Spareparts (Ersatzteile) bei Pioneer DJ sind, ist auch das ein sehr kundenfreundliches Feature.

Der Sound des Pioneer DJ HDJ-CX: Druck

Ohren auf. Bei 32 Ohm Impedanz ist zwar keine allerfeinste Dynamik zu erwarten – dafür kann der Pioneer DJ HDJ-CX aber mit 2000 mW Eingangsleistung und einer Empfindlichkeit von maximal 103 dB belastet werden. So schnell verzerrt da also nichts, wenn man den Kopfhörerverstärker doch mal mehr aufreißen muss, als es der HNO-Arzt empfiehlt. Natürlich ist dieser Kopfhörer keine eierlegende Wollmilchsau wie der klangneutralere HDJ-25, auf den manche sogar im Studio schwören. Neben dem DJing kann man ihn aber sicherlich auch gut als Monitoring-Kopfhörer in Live-Situationen nutzen. Dafür sprechen nicht nur die technischen Daten.

Der HDJ-CX von Pioneer DJ gibt, obwohl klassischer DJ-Kopfhörer konzipiert, Frequenzen von 5 bis 30.000 Hz wieder. Das ist zwar mehr als der Mensch (und besonders mehr als ein DJ nach 25 Jahren Berufserfahrung) hören kann, jedoch geht es ja auch um Psychoakustik und Obertöne und einfach um schlichte Brillanz. Und ja, dieser Kopfhörer klingt wirklich druckvoll und überzeugend.