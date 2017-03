Test: Propellerhead Reason 9, Digital Audio Workstation

Sehe ich genau so – no VST, no go, es verschließt ein ganzes Universum an Möglichkeiten. Wie Systemstabilität geht, hat es imo am besten Bitwig realisiert mit seiner Sandbox.

Cubase als Einsteiger-DAW zu bezeichnen ist echt gewagt. Bis man als Anfänger eine VST-Verbindung verstanden hat, sein Interface, seine Sync und das ein oder andere externe Midi-Gerät konfiguriert hat, ist man m.E. bei Live schon mitten in der Produktion.

Aber es kommt der Tag, da will man genau diese Funktion und jenes Feature, und bitte genau angepasst an die eigene Studio-Umgebung und überhaupt, dann ist Cubase wirklich unschlagbar.

Das Reason-Konzept ist wirklich interessant und es braucht sicher seine Zeit, bis man an die Grenzen kommt und sich doch ein VST wünscht. Aber davon abgesehen schwächelt hier auch Live, mit seiner felhlenden VST3-Unterstüzung.