Test: Quested V2108, Nahfeldmonitor

Nahfeldmonitor der Oberklasse

Es ist und bleibt wohl immer fraglich, ob es auch im Bereich der Monitore einen „britischen Sound“ gibt und wenn ja, welcher Protagonist hier wohl aus dem Kader hervorsticht. Für alle Befürworter dieser These wird der britische Hersteller Quested Monitoring Systems wohl einer der ersten Namen sein, der einem spontan durch den Kopf geht, genießt der Hersteller doch insbesonders im Pro-Bereich weltweit einen hervorragenden Ruf. Das von Roger Quested ins Leben gerufene Unternehmen hat es tatsächlich bis zum heutigen Tag geschafft, im obersten Qualitätssegment mitzumischen und sich dabei die komplette Unabhängigkeit zu bewahren. Mit dem Quested V2108 präsentiert der Hersteller nunmehr eine verbesserte Neuauflage seines Modells, um auch weiterhin in der Champions League der Nahfeldmonitore mitmischen zu können.

Aufbau und Optik der Quested V2108

Ich weiß nicht, ob es an der durch die Jahrtausende langen Isolation einer Insel liegt, aber die Briten hatten und haben schon immer ein sehr, sagen wir mal „außergewöhnliches“ Verhältnis zu Farben, sobald man den Bereich der Audiotechnik beschreitet. Wer sich an das „Villa Kunterbunt“-Layout alter analoger britischer Konsolen z. B. von Midas oder Soundcraft erinnert, weiß wovon ich rede.

Vergleichsweise defensiv ist das Erscheinungsbild der Quested V2108, wenngleich man auch hier sofort erkennt, in welchem Land die Monitore entwickelt und hergestellt werden. Nur eine britische Firma wird es wohl wagen, ein dunkles Anthrazit als Grundlage mit einem Dunkelblau-Metallic mit dezenter Hammerschlagoptik im Verstärkerbereich zu kombinieren. United Kingdom, here we go!

Dabei blickt die Firma auf eine lange Geschichte im Lautsprecherbau zurück. Schon Mitte der Achtziger wurde mit dem H108 der Grundstein für die Karriere der Firma gelegt, damals noch in der üblichen passiven Bauweise.

Die Grundlage für den hier zum Test vorliegenden V2108 bietet der VS2108, der sich bis heute als der Grundstein des Quested Portfolios entwickeln sollte. Laut Pressemitteilung soll sich die aktuelle Version durch eine höhere Dynamik und eine verbesserte Mittenwiedergabe auszeichnen. Mit einem Einzelpreis von 2.509,- Euro bewegt sich der Lautsprecher allerdings auch in einer Liga, wo er sich mit gleich mehreren Mitstreitern um die Krone der Spitzenklasse bewerben muss. Schauen wir mal, wie sich der Brite schlägt.

Was bietet der Quested V2108?

Hoppla, ich hatte vergessen, wie „haptisch“ Nahfeldmonitore sein können. Mit den Abmessungen 340 x 400 x 365 mm und einem stattlichen Gewicht von 23 kg scheidet die Platzierung auf dem Desk auf jeden Fall aus, hier ist ein amtliches Paar Stative angesagt. Nicht nur aus Platzgründen, sondern auch, um den massigen Würfel nicht in seinem Fundament zu „verwässern“. Auch in Sachen Leistung befindet sich die Quested V2108 nicht allzu weit vom Midfield entfernt, verfügt das System doch über insgesamt 400 Watt, die aus 2 Class-A/B-Endstufen geliefert werden. Interessant ist jedoch die Aufteilung der Leistung, da sowohl der Hochtonbereich der 2-Wege Box, der von einem vergleichsweise großen 28 mm Soft-Dome umgesetzt wird, als auch der Tieftonbereich, der mittels eines 8 Zoll Treibers wiedergegeben wird, mit je 200 Watt zu gleichen Teilen versorgt wird. Dies bedeutet ein vergleichsweise kräftiges Überangebot an Leistung für den Hochtonbereich, was sich aber in einer sehr entspannten Wiedergabe auch bei höheren Lautstärken als sehr hilfreich erweist. Der Hochtöner kommt, wie für Quested üblich, ohne Waveguide aus und sitzt offen mit einer leichten Wölbung vor der Frontwand. Von daher, aufgepasst beim Transport der Box, der Soft-Dome ist schneller eingedrückt, als einem lieb ist.

Quested weist in seinen Mitteilungen mehrfach darauf hin, dass insbesondere der Mittenbereich, der zwangsweise bei 2-Wege Systemen immer im Bereich der Crossover-Frequenz (hier 1,4 kHz) etwas unterbelichtet ist, bei dem neuen System deutlich besser aufgestellt sein soll. Ansonsten verfügt das System über einen Frequenzgang von 45 Hz – 20 kHz ± 2dB / 38 Hz- 22 kHz -6 dB, was einen Subwoofer nicht unbedingt erforderlich macht. Unterhalb von 20 Hz wird der Frequenzgang mit -3 dB bei 24 dB/Oktave abgeriegelt. Überhaupt macht die Lautsprecherverarbeitung einen sehr interessanten Eindruck. Für einen Peak von 200 Watt ist die sehr steife Membran des Tieftöners vergleichsweise weich mit einer sehr elastischen Sicke versehen, was in Zusammenarbeit mit den beiden Bassreflexöffnungen auf der Frontunterseite auf eine interessante Basswiedergabe schließen lässt.

Welche Anschlüsse bietet der Studiomonitor?

Wie bereits erwähnt, ragt die Rückseite des Monitors gleich in mehrfacher Hinsicht aus dem Standard-Layout eines Nearfield-Monitors heraus. Zum einen durch seine ungewöhnliche Farbgebung, zum anderen durch den dreidimensional gefrästen, sehr wuchtig erscheinenden Kühlkörper für den laufenden Betrieb. Bzgl. der Anschlussmöglichkeiten hat man wie in dieser Leistungsklasse üblich auf den unsymmetrischen RCA-Bereich komplett verzichtet und stattdessen eine einzelne verriegelte XLR/TRS-Kombibuchse verbaut.

In Sachen Höhen- und Basskompensation geht es einmal mehr recht „britisch“ zur Sache. Soll heißen: Drei verschiedene Regelmöglichkeiten gleich drei verschiedene Layouts! Der nähere Sinn dieser Aktion erschließt sich mir nicht wirklich, aber so ist es nun einmal.

Während man für den vertieft verbauten, neunfach absenkbaren Input-Level-Regler einen kleinen Schlitz-Schraubendreher benötigt, verlangt der vierfach abgestimmte Bassregler (40 Hz und darunter, -3 dB, -9 dB, + 1dB) nach einem mittelgroßen Schlitz-Schraubendreher oder zumindest einem festem Fingernagel für die Justierung. Die Höhenjustierung wiederum wird über 3 DIP-Schalter gesteuert und ermöglicht neben Flat eine Plus-Minus-Anhebung und Absenkung über-/unterhalb von 2,5 kHz. Kaltgerätestecker, Netzschalter, fertig.

Wie klingt der Nahfeldmonitor von Quested?

Nun denn, als Klangmaterial kamen einmal mehr die üblichen Verdächtigen zum Einsatz, will heißen unkomprimierte und unbearbeitete High-End-Stereoaufnahmen zum Beispiel von Drumsets, Einzelspuren Gesang, verschiedene Testtöne, mehrere Referenzmixe und ein paar Master von meinen aktuellen Produktionen, die ich selber zu verantworten habe. Ganz aus dem Bauch heraus, sollte man den Grundklang der Quested V2108 zusammenpressen müssen, würde mir spontan das Adjektiv „analytisch“ mit all seinen Vor- und Nachteilen einfallen.

Fangen wir zunächst einmal mit der Impulswiedergabe und der räumlichen Staffelung an. In beiden Bereichen kann man dem System nur Bestnoten erteilen. Alle Instrumente werden sehr sauber erfasst und auch bei hohen Lautstärken detailreich und punktiert abgebildet. Hierbei fällt insbesondere die ausgezeichnete Wiedergabe im Bereich Gesang auf, was deutlich mehr Nuancen offenlegt, als was man im Normalfall von einer 2-Wege Box erwarten kann. Die räumliche Staffelung lässt die Tiefe des Raums nicht nur erahnen, sondern auch wirklich erfassen, was insbesondere die Tiefenwiedergabe im Reverb-Bereich gerade im Mix-Down deutlich erleichtert.

In Sachen Lautstärke bringt ein etwas ambitionierterer Pegel die Stärken der Monitore besser zur Geltung, wenngleich das System auch bereits bei geringen Lautstärken eine gute Figur abgibt. Einen besonderen Fokus habe ich auf den Mittenbereich gelegt, der laut Herstellerangaben sich gegenüber dem Vorgänger deutlich verbessert haben soll. Und in der Tat überzeugt die Abhöre durch eine deutlich verbesserte Mittenwiedergabe, was sich insbesondere im der Instrumentengattung der verzerrten Gitarren bemerkbar macht. Der wichtige Bereich zwischen ca. 1 kHz und ca. 2,5 kHz wird trotz der Crossover-Frequenz gut aufgefangen, was wohl insbesondere der schnellen Ansprache des Tieftöners geschuldet ist.

Nur Licht oder doch auch etwas Schatten? Nun, man kann den Klang eines Monitors bekanntermaßen nur sehr subjektiv bewerten, von daher ist jede Beschreibung immer mit Vorsicht zu genießen, aber mich persönlich hat die Basswiedergabe der Quested V2108 nicht überzeugt. Ich habe den Eindruck, als ob Quested einiges an Bassvolumen zu Gunsten der zugegebenermaßen sehr guten Mittenwiedergabe geopfert hat. Der Bassbereich ist vergleichsweise „knochig“, euphemistisch auch als „neutral“ zu bezeichnen und vermittelt nicht den Tiefgang, den die physikalische Ausstattung vermuten lässt. Auch bei der Aktivierung der Basskompensation um +1 dB wurde der Grundklang nicht generell „größer“, sondern vermittelte lediglich eine stabilere Klangwiedergabe.

Ganz so einfach wollte ich diese Aussage aber nicht im Raum stehen lassen und legte eine Verkabelung an, die ich kurz vorher noch für nicht notwendig erachtet hatte. Und siehe da, in Zusammenarbeit mit einem Eve Audio Subwoofer blühten die Monitore nach kurzer Abstimmung geradezu auf. Jetzt konnten die Boxen ihre Stärken komplett ausspielen und gewannen immens an Volumen und Linearität. Inwieweit ein entsprechender Subwoofer-Einsatz sinnvoll ist, muss letztendlich jeder selber für sich entscheiden, für mich persönlich war es der entscheidende Punkt, der den Quested V2108 zum Bereich Oberklasse noch gefehlt hat.