Test: Roland VT-4, Voice Transformer

Rolands Voice Transformer wird erwachsen

Ich hatte sie alle. Ok, das ist ein Satz, mit dem für gewöhnlich die Lebensbeichten von alternden Schauspielern oder Lebemännern beginnen, in diesem Fall sind aber die Voice Transformer von Roland gemeint. Den VT-1, der damals noch unter dem Namen Boss VT-1 lief (und übrigens von Apollo 440 für alle Vocals in „Stop The Rock“ eingesetzt wurde – Nerd-Wissen), kaufte ich 1996, als ich noch hauptberuflich Videogames vertonte. Horden von Orks, Aliens und Monster wurden mit seiner Hilfe geschaffen. Den Roland VT-3 (einen VT-2 gab es nie, warum auch immer) schaffte ich dann vor gut drei Jahren an, um meinen Radioclips hier und da den besonderen Touch zu geben. Zufrieden war und bin ich mit beiden, denn beide sind auch heute noch im Einsatz. Umso gespannter war ich natürlich auf den Roland VT-4. Kann der was, was die anderen nicht können? Muss ich aus meinem VT-Duo jetzt ein Trio machen?

Roland VT-4 Haptik

Liebling, ich hab den Transformer geschrumpft!

Mit zum Lieferumfang gehören neben dem Roland VT-4 selber vier AA-Batterien und ein kleines, mehrsprachiges Anleitungsheftchen. Kein Netzteil? Richtig, und das hat auch seinen guten Grund, wie eine erste Inaugenscheinnahme ergibt: Das Gerät benötigt – anders als seine beiden Vorgänger – keins mehr, sondern wird entweder per USB oder mit Batterien mit Strom versorgt. Letztere sollen laut Hersteller etwa sechs Stunden (sieben mit Akkus) bzw. vier Stunden (5,5 mit Akkus) bei eingeschalteter Phantomspeisung halten. Was ich jetzt aber nicht nachgeprüft habe

Viel auffälliger als dieses Detail aber ist natürlich erst einmal die komplette Überarbeitung von Gehäuse und Design. Der VT-4 beansprucht mit seinen ca. 17,5 x 12,7 Zentimetern im Gegensatz zum Vorgänger (21 x1 7 cm) gerade noch etwa die Hälfte der Grundfläche. Auch die stylische, neongrüne Umrandung ist verschwunden und hat einem nüchternen Komplettschwarz Platz gemacht. Und schließlich hat man sich auch vom abgeschrägten Pultdesign verabschiedet, das dafür sorgte, dass sich mein VT-3 auf meinem Schreibtisch harmonisch an den daneben stehenden Mackie 802-VLZ3 mit seinen gleichfalls fallenden Linien anpasste. Stattdessen gibt es nun eine kleine, schnörkellose schwarze Kiste – der Voice Transformer ist erwachsen geworden und verzichtet auf jedwede Spielereien. Aus Metall war übrigens nur der VT-1, schon beim VT-3 kam Kunststoff komplett zum Einsatz – und so auch beim Roland VT-4.

Neues Bedienfeld: Wo sind die Presets?

Die geringere Grundfläche sorgt dann aber natürlich auch dafür, dass die sich Bedienelemente dort nun deutlich mehr drängen. Diese sind beim VT-4 auch weniger intuitiv erfahrbar. Wird der VT-3 vom zentralen Preset-Schalter bestimmt, um den herum deutlich beschriftet die zehn Presets angeordnet waren, befindet sich beim VT-4 an dieser Stelle zwar ein ebenso großer Drehknopf, der aber für den „Auto Pitch“ zuständig ist. Damit lässt sich das Stimmensignal automatisch auf eine Note ziehen, was landläufig unter „Autotune“ läuft; die dazugehörige Tonlage wird über den neuen KEY-Regler (C-B/H) oben rechts eingestellt.

Die grundsätzliche Anordnung der Bedienelemente ist auf den ersten Blick im Großen und Ganzen gleich geblieben: links vom zentralen Auto-Pitch-Regler die Fader für Pitch (eine Oktave auf- bzw. abwärts) und Formant (bestimmt den Formant-Anteil im Signal), rechts davon die beiden für Balance (mischt Original- und Effektsignal) und Reverb. Darüber eine Reihe mit Buttons: Da sind zum einen jetzt vier Speicherplätze statt zuvor drei; mit Hilfe des „Manual“-Tasters lassen sich dann die Speicherplätze 5-8 ansprechen, das ist schon mal ganz ordentlich. Zudem lassen sich Scenes auch vom Roland VT-4 via USB auch auf den Rechner kopieren; dazu wird der VT-4 am PC via USB als Laufwerk angemeldet (einfach beim Einschalten die Vocoder-Taste gedrückt halten). Da hat jemand mitgedacht.

Dazu kommen in dieser Reihe noch ein Bypass-Schalter und der Robot-Effekt. Im Roland VT-4 ist auch das Preset „Megaphone“ – das im Vorgänger VT-2 noch seinen Platz im oben beschriebenen Zehnerkreis hatte – in die Tasterkette gewandert; für zwei weitere Effekte, nämlich „Vocoder“ und das neue „Harmony“, wurden zwei neue, kreisrunde Buttons oberhalb des Auto-Pitch eingerichtet. Weitere Presets aus dem Vorgänger wie Lead, Bass, Radio und Synth dagegen wurden ersatzlos gestrichen. Aber da hatte ich beim VT-3 eh das Gefühl, dass die nur mitspielen durften, damit es um den Preset-Wahlschalter nicht ganz so leer aussieht; ich selber jedenfalls habe die kaum genutzt.

Links oben auf dem Bedienfeld strahlt mich Vertrautes an: Die Regler für Volume und Mikrofon-Empfindlichkeit (MIC Sens) und eine kleine Peak-LED. Der Volume-Regler scheint dabei sowohl für die Line-Out-Buchsen als auch für die Phones Buchse gleichermaßen zuständig zu sein; wer aber ein wenig im Handbuch stöbert, findet unter „zusätzliche Funktionen“ zumindest auch die Möglichkeit, den Volume-Regler entweder nur für die Phones-Buchse oder zusätzlich auch für den Line-Out einzusetzen. Die Handhabung ist hier aber etwas umständlich, im laufenden Betrieb ist das nicht möglich: Beim Einschalten muss nämlich die Robot-Taste gedrückt gehalten und anschließend der KEY-Regler auf „G“ gedreht werden. Eine getrennte Regelmöglichkeit wäre allerdings noch schöner gewesen.

Die Anschlüsse: Da hat sich einiges getan

Die Anschlüsse sind zum einen jetzt etwas nutzerfreundlicher verteilt worden: So befinden sich auf der Frontseite – neben den vom Vorgänger bekannten Cinch-Anschlüssen für Mikro und (dem immer noch etwas zu leisen) Kopfhörer – auch die Schalter für die zuschaltbare Phantomspeisung für den rückseitigen XLR-Anschluss und vor allem auch der Line-Out-Umschalter. Mit dem kann das Signal wahlweise in Stereo, aber auch getrennt in Effektsignal (Mono links) und Originalsignal (Mono rechts) ausgegeben werden.

Die dazugehörigen Ausgänge im Klinkenformat befinden sich auf der Rückseite, ebenso die XLR/Klinke-Kombibuchse (leider ohne Verriegelung), wenn es beim Mikro auch etwas höherwertiger sein darf als beim vorderen Cinch-Anschluss. Neu ist – Überraschung – ein klassischer MIDI-Eingang. Mit dem werden eingehende MIDI-Notenmeldungen genutzt, um die (Roboter)-Stimme zu manipulieren. Ob und wie das funktioniert, probieren wir später natürlich mal aus.

Wie der VT-3 auch kann der VT-4 per USB 2.0 an den PC angeschlossen und dort als Audiointerface eingesetzt werden. Gleichzeitig wird der VT-4 (anders als der Vorgänger) zudem ja auch per USB mit Strom versorgt; das funktioniert aber auch über ein – wohl in jedem Haushalt vorhandenes – USB-Netzteil oder eben per Batterien.

Weggefallen ist – neben dem Anschluss für ein eigenes Netzteil – auch die Klinkenbuchse für ein Pedal. Das wurde am VT-3 genutzt, um den Bypass auch per Fußschaltung aktivieren zu können. Was ich schon immer überflüssig fand, da man am Voice-Transformer nun mal in den seltensten Fällen immer beide Hände voll zu tun hat. Der Wegfall ist also kein Verlust und schafft Platz für die wesentlich nützlichere MIDI-In-Buchse.

Was immer noch fehlt, ist eine Stereo-Line-In, den ich schon beim VT-3 vermisst habe.

Der Roland VT-4 als Audiointerface

Treiber benötigt der VT-4 keine: Einfach an den Testrechner anstöpseln (in dem Fall ein Windows 10 Notebook), wenig später meldet der Vollzug und das neue Interface ist betriebsbereit. Als mögliche Eingabegeräte werden dann MIX (der Sound, der über Line-Out rausgeht, wird aufgezeichnet), WET (das Effektsignal wird aufgezeichnet) und DRY (das trockene Signal wird aufgezeichnet) angeboten, als Ausgabegeräte OUT (Ausgabe über Line-Out und Phones-Buchsen, aber ohne Effekte) und TO MIC IN (Ausgabe über VT-4, abhängig vom Signal, das über die Mic-In-Buchse eingeht). Dazu kommt noch ein TO CARRIER: Hier kann der Sound eines externen Synthies, der in den TO CARRIER-Bereich des USB-Anschlusses geleitet wird, als Trägersignal für die Vocoder-Stimme verwendet werden. Besagter External-Carrier wird (wie beim Volume vorhin) über die Robot-Taste beim Einschalten plus KEY-Regler aktiviert oder deaktiviert.

Der Roland VT-4 in der Praxis

Der VT-4 kommt mit fünf Effekten: Robot, Megaphone, Vocoder und Harmony. Außerdem lässt sich auch das Reverb als Solo-Effekt nutzen, wenn man den Bypass-Button betätigt hat. Für jeden dieser Effekte sind vier Variationen verfügbar, die über die Tastenkombination Effekt+Memory-Taste 1-4 aufgerufen werden können. Die Bandbreite ist da ebenso ordentlich wie der Klang, da ist für fast jeden Anwendungszweck etwas dabei: Den Roboter in verschiedenen Oktavlagen, das Megaphone auch als Radio- oder Strobo-Effekt, den Vocoder unter anderem als Talk-Box oder Spell-Toy, Harmony in verschiedenen Akkord-Zusammenstellungen (+5, +3, +3/-4 und +3/+5) und das Reverb auch als Dub-Echo, Tempo-Delay oder Echo. Damit kann man gut arbeiten – und falls nicht, halt noch ein wenig weiter schrauben, bis es passt. Möglichkeiten gibt es da mehr als genug, lassen sich doch alle Effekte auch kombinieren; Harmony plus Vocoder plus Megaphone? Einfach mal ausprobieren, wie es klingt. Und dann sind da ja auch noch die Regler für Formant, Pitch und Echo bzw. für die Tonarten für Harmony; oder man schließt anstelle eines Mikros ein Instrument an. So wird aus der kleinen Kiste schnell eine riesengroße Spielwiese, auf der man meist wesentlich länger herumtollt als ursprünglich geplant. Ohne es am Ende zu bereuen, das macht schon verdammt viel Spaß.

Der wird noch mal potenziert, wenn man den Roland VT-4 über ein MIDI-Kabel mit einem MIDI-Keyboard verbindet. Der Voice Transformer schaltet daraufhin automatisch in den Robot-Modus; das Stimmensignal wird dann über die auf dem Keyboard gespielten Noten, Läufe oder – bei zusätzlich betätigter Harmony-Taste – auch über gegriffene Akkorde manipuliert. Denkbar ist da natürlich auch, zuvor aufgezeichnete MIDI-Daten aus einer DAW zuzuspielen.

Zusammen mit dem Pitch- und dem Formant-Regler ist das insgesamt schon ein äußerst formidabler Vocoder, kein Vergleich zu dem da eher limitierten Effekt im Vorgänger. Übrigens muss man – um den MIDI-Effekt abzuschalten – nicht umständlich die Kabelverbindung wieder auflösen; es reicht, die Robot-Taste zu betätigen, um in den normalen VT-4 Modus zurückzukehren. Einziger Haken: Der Robot-Modus selber steht dann nicht mehr zur Verfügung: Drücke ich nämlich die entsprechende Effekttaste (oder eine Taste auf dem Keyboard), ist der MIDI-Modus wieder scharfgeschaltet. Da würde ich mir eventuell für Rolands nächsten Voice Transformer dann einen separaten (Ab)schalter wünschen, um die Sache vollends perfekt zu machen.

Die Autotune-Funktion arbeitet meist zufriedenstellend. Diese lässt sich stufenlos von Off bis Max anpassen und korrigiert tonale Entgleisungen fast immer zuverlässig; nur bei kapitalen Ausreißern gibt’s schon mal kleine kurze Schwankungen, bei maximaler Einstellung wird auch schon mal der falsche Halbton erwischt. Dass das Ergebnis dann recht künstlich klingt, liegt in der Natur der Sache – Autotune klingt eben immer nach Autotune.

Und dann ist da noch …

Einige zusätzliche Features für den Praxisbetrieb liegen recht versteckt unter etwas komplexeren Tastenkombinationen; das ist eben der Preis, wenn man ein Gerät kompakt halten und nicht mit Bedienelementen überfrachten will. Dazu gehören zum Beispiel eine zuschaltbares Noise-Gate zur Unterdrückung von Rückkopplungen, ein Low-Cut-Filter zum Filtern von tiefen Frequenzen und ein Enhancer, um hohe Frequenzanteile zu verstärken.

Über die Tastenkombination Robot+Key kommt man überdies an die Einstellungen für den MIDI-Sende- und Empfangskanal, die Bandbreite des Formanten, für den Monitor-Modus und die Lautstärke-Balance zwischen USB-Audio-Eingangssignal und Mikrofon-Eingangssignal. Sogar die Gesamtlautstärke des Gerätes lässt sich kontrollieren und ändern – wobei es dann endgültig tricky wird. Auch wenn ich sonst kein Freund davon bin, aus dem Handbuch abzuschreiben, will ich Ihnen diesen kleinen Auszug aus dem Manual nicht vorenthalten: „Die Anzahl der leuchtenden Scene Memory-Taster [1] – [4] bezeichnen die Gesamtlautstärke des Geräts. Der [MEGAPHONE]-Taster leuchtet, wenn der Wert zwischen 10-19 liegt, der [ROBOT]-Taster leuchtet, wenn der Wert bei 20 liegt. Beispiel: bei „18“ leuchten die Anzeigen der Scene-Memory-Taster [1], [3] und [4], sowie der [Megaphone]-Taster.“

Alles klar?

Dass die Handbuchschreiber auch sonst Humor haben, beweist folgender Satz aus Muttis „Junge, fahr vorsichtig“-Schublade: „Lassen Sie das Gerät beim Umdrehen nicht fallen.“

Nee, keine Sorge Mutti.