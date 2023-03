Test: sE Electronics sE4400, Großmembran-Kondensatormikrofon

Der neue Undercover-Boss in der Mittelklasse?

Mit den neuen Modellen sE4400 und T2 legt der chinesische Hersteller sE Electronics nach der neuen DCM-Serie auch in der Mittelklasse nach: Im heiß umkämpften Feld der 500,- bis 600,- Euro Preisklasse muss man sich nicht nur gegen bewährte Modelle, wie ein AKG C314, Neumann TLM 102 oder Rode NT2000 behaupten, sondern auch gegen (relative) Newcomer, wie das Lewitt LCT 540 S oder das Austrian Audio OC18. Es geht eng zu im Bereich der Großmembran-Kondensatormikrofone für Sprache und Gesang und wir werden sehen, ob das sE4400 hier mithalten kann.

ANZEIGE

Welche Ausstattung bietet das sE Electronics sE4400?

Das sE4400 ersetzt im Portfolio das erfolgreiche sE4400a, das unser Autor Armin Bauer schon 2012 mit „gut“ getestet hat. In Sachen Ausstattung hat sich gegenüber dem Vorgänger kaum etwas geändert:

Das sE4400 ist ein Doppelmembran-Mikrofon mit vierfach einstellbarer Richtcharakteristik: Niere, Kugel, Hyperniere und Acht lassen sich über einen kleinen Schalter an der Vorderseite umschalten. Es lässt sich eine Empfindlichkeitsabsenkung (Pad) von 10 dB oder 20 dB aktivieren und außerdem haben wir einen Low Cut, der bei Einsatzfrequenzen von 40 Hz oder 80 Hz wirksam wird. Hier hatten wir beim Vorgänger noch 80 Hz bzw. 120 Hz.

Die Abmessungen haben sich ebenfalls kaum geändert: Mit 58 x 29 x 146 mm (L x B x H) ist es kaum vom Vorgänger (57 x 29 x 143 mm) zu unterscheiden und die 10 g mehr Gewicht beim neuen Modell fallen einem auch nicht auf.

Optisch hat sich ebenfalls nur wenig getan: Das sE Electronics Logo ist nun farbig in Rot/Weiß auf der Vorderseite aufgedruckt und im Vergleich zum sE4400a scheint die goldbedampfte 1 Zoll Doppelmembran etwas deutlicher durch den Mikrofonkorb (im Foto leider nicht erkennbar).

Dadurch wirkt das neue Modell insgesamt etwas moderner und wertiger. Es ist sicher kein Zufall, dass sich das neue sE Electronics sE4400 optisch an der AKG C-Reihe anlehnt und so eignet sich das Mikrofon durch die sehr flache Bauform auch gut für die Abnahme von Gitarrenverstärkern, bei denen man es sehr nah an der Lautsprechermembran positionieren kann.

Anders als beispielsweise beim Lewitt LCT 640TS, können die beiden Membranen des sE4400 nicht einzeln abgenommen werden. So ist weder ein Stereobetrieb noch eine nachträgliche Veränderung der Charakteristik per App möglich.

ANZEIGE

Das Mikrofon wird in einem kleinen stabilen Koffer mit passgenau ausgeschnittenen Schaumelementen geliefert. Eine gedruckte Bedienungsanleitung liegt dem Mikrofon bei.

Die technischen Daten gestalten sich recht unauffällig:

Übertragungsbereich 20 bis 20.000 Hz

Empfindlichkeit 25 mV/Pa (-32 dBV)

Max. Schalldruckpegel (0,5 % Klirrfaktor) 137/147/157 dB SPL (0/10/20 dB Abschwächungsfilter)

Ersatzgeräuschpegel 13 dB(A)

Dynamikbereich 124/134/144 dB (0/10/20 dB Abschwächungsfilter)

Signal-Rausch-Verhältnis 81 dB

Hochpassfilter 40/80 Hz, 6 dB/Okt, schaltbar

Abschwächungsfilter 10/20 dB, schaltbar

Stromversorgung 48 Volt gemäß IEC 61938

Ausgangsimpedanz 22 Ohm

Empfohlene Lastimpedanz >1 kOhm

Allein der Noise-Pegel von 13 dB mag etwas erhöht sein. Ob dieses Grundrauschen hörbar ist, werden wir im Kapitel Klang sehen – und hören. Hier noch die Grafiken der Frequenzgänge und der Charakteristika:

Die Verarbeitungsqualität des sE Electronics sE4400

Das Gehäuse besteht komplett aus Metall und wirkt, genauso wie der Korb, sehr robust und road-tauglich. Alle Schalter haben definierte Positionen und sind auch nicht zu leichtgängig, so dass eine versehentliche Fehlbedienung kaum möglich ist. Der mitgelieferte Shockmount unterscheidet sich etwas von den üblichen Aufhängungen, denn durch die sehr schmale Bauform kann man sogar mit Shockmount sehr nah an die Schallquelle heran.

Auch dieses Element macht beim sE Electronics sE4400 einen durchdachten und robusten Eindruck. Wie schon beim von mit getesteten Dynacaster DCM6, macht die Verarbeitung bei sE Electronics einen sehr routinierten und hochwertigen Eindruck.

Auch im Vergleich mit einem Neumann TLM 102 oder einem Lewitt LCT fällt das sE4400 kaum ab. Hier stellt sich auch die Frage, wie viel Einbildung hier eine Rolle spielt. Muss denn ein Mikrofon aus deutscher oder österreichischer Fertigung besser verarbeitet sein? Selbst mit Lupe sind die Spaltmaße und Verschraubungen exakt ausgeführt. Das ist definitiv die Note 1!

sE Electronics sE4400: Die Mitbewerber

Hier kann man die Mitbewerber im Bereich Großmembran-Kondensatormikrofone in zwei Kategorien einteilen: Mit einfacher Membran und festgelegter (Nieren-) Charakteristik und die Doppelmembranfraktion mit einstellbarer Richtcharakteristik. Im ersten Lager befindet sich Neumann mit dem TLM 102 – hier geht es erst ab dem TLM 107 (1.259,- Euro) mit Doppelmembranen los.

Ebenfalls nur mit einer Membran ist das Lewitt LCT 540S, welches mit 639,- Euro schon eine halbe Klasse höher angesiedelt ist. Bei Lewitt gibt es Doppelmembranen erst ab dem LCT 640 TS (849,- Euro).

Und auch der zweite Österreicher im Bunde, Austrian Audio, hat für immerhin 699,- Euro das OC18 mit fester Nierencharakteristik. Das OC818 für 1.199, – Euro hat eine Doppelmembran.

Das AKG C314 ist mit einer Doppelmembran und einstellbarer Charakteristik für 585,- Euro im Handel. Das kleinere C214 für 398,- Euro hat zwar eine Doppelmembran, aber keine umschaltbare Charakteristik.

Rode NT2000 der australischen Firma Rode ist schließlich ist mit 469,- Euro das preisgünstigste Modell im Vergleich und verfügt ebenfalls über eine einstellbare Richtcharakteristik.

Wie klingt das sE Electronics sE4400?

Armin Bauer hat es seinerzeit klar formuliert: Das sE Electronics sE4400A litt definitiv etwas unter seinen sehr überzeichneten, teilweise metallisch klingenden Höhen. Gleichzeitig waren die tiefen Frequenzen im Vergleich mit einem AKG 414 zu schlank und so ergab sich ein etwas unharmonisches Klangbild.

In meinem Test muss sich das sE4400 gegen mein Lewitt LCT 640TS behaupten, welches preislich mit 850,- Euro sicher eine Liga über dem 4400er (499,- Euro) platziert ist, aber so ein guter Referenzpunkt für die Bewertung ist. Das Lewitt spielt unabhängig von der eingestellten Charakteristik immer sehr neutral ohne besondere Vorlieben für bestimmte Frequenzbereiche.

Nebeneinander im gleichen Abstand zur Schallquelle positioniert und mit meinem SSL SiX Analogmischpult verbunden, dürfen die beiden im Parallelflug zeigen, was sie können.

Folgende Tests wurden durchgeführt (aufgenommen mit der DAW Universal Audio Luna ohne Effekte).

Sprache: ca. 20 cm Abstand zur akustischen Mitte mit unterschiedlichen Charakteristika (Kugel, Acht, Niere, Superniere)

E-Gitarre: Eine Gibson Les Paul Standard an einem VOX AC15

Percussion: Eine Shekere aus ca. 2 m Entfernung, beide Mikrofone mit Kugelcharakteristik

Hinweis: Eine Shekere ist ein afrikanisches Percussion-Instrument aus einer Kürbisfrucht. Extrem harte Transienten holen aus einem Mikrofon alles raus.

Bei den Tests hören wir uns ebenfalls das Grundrauschen an, bewerten den Nahbesprechungseffekt und die Richtungsabhängigkeit – dies aber ohne Klangbeispiele.

SE Electronics sE4400 Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 499,00 € bei

sE4400: Sprache

Ich habe jeweils mit dem sE4400 und dem Lewitt LCT640TS ein Gedicht gelesen und dabei die Charakteristik von Niere zu Superniere zur Acht und schließlich zur Kugel umgeschaltet. Der Abstand zu den Mikros war ca. 20cm – ein Poppschutz wurde nicht verwendet.

Das 4400er macht dabei eine ganz ausgezeichnete Figur. Es hat im Vergleich zum eher schlanken Lewitt etwas mehr Lowend und neigt nur einen Hauch dazu, die Sibilanten etwas zu zischelig abzubilden. Hier reicht wahrscheinlich ein Poppfilter, um diese Tendenz abzuschwächen. Das Grundrauschen ist sehr gering, wobei dies bei den Charakteristika Acht und Kugel stärker wird, als beim Lewitt. Der Vergleich der Aufnahmen zeigt, dass das sE Electronics sehr gut für Sprache, Gesang und alle Varianten der menschlichen Stimme geeignet ist.

sE4400: E-Gitarre

Im zweiten Test habe ich das sE4400 vor meinen VOX AC15 C1 gestellt und auf der Les Paul ein paar leicht verzerrte Akkorde gespielt. Auch hier: eine Top-Performance. Der Ton verschmiert nicht und wird sehr detailliert aufgenommen. Positioniert an der Sicke des 12-Zöllers, ergibt das einen dynamischen und ausgewogenen Klang. Insbesondere die Grobdyanmik hat mich überzeugt:

Selbst die härten Anschläge werden mühelos verarbeitet.

sE4400: Percussion

Bei den Aufnahmen der Shekere kann sich das Lewitt leicht vom sE4400 absetzen: etwas mehr Dynamik, mehr Feinzeichnung und etwas realistischer, wobei das keineswegs bedeutet, dass das sE4400 schlecht klingt. Ohne einen direkten Vergleich schneidet das chinesische Kondensatormikrofon auch hier sehr gut ab. Immerhin liegen 350 Euro zwischen den beiden Mikros.

Conclusio

In den wenigen Wochen, in denen ich das sE Electronics sE4400 in meinem Studio hatte, war es „ein steter Quell der Freude“. Unkompliziert, leicht, gut zu bedienen, rauscharm und mit einem hervorragenden Klang. Im Vergleich zum Vorgänger darf ich eine sehr positive Entwicklung melden: Die überzeichneten, metallisch klingenden Höhen sind praktisch Geschichte und so darf man sich beim sE4400 über einen ausgezeichneten Allrounder im Bereich Großmembran-Kondensatormnikrofon freuen und gemessen am klanglichen Ergebnis und dem günstigen Preis hat es sich ein „sehr gut“ redlich verdient.