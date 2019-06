Test: TC Electronic DVR250-DT, Hall Plugin mit Controller

Ein Hall-Klassiker in Plugin-Form

Historischer Hintergrund zum TC Electronic DVR250-DT

Hall wurde früher in dafür speziell eingerichteten Hallräumen erzeugt. Wer keinen geeigneten Hallraum hatte oder unterwegs war, der griff und greift auch heute auf ein Hallgerät zurück. Die Firma EMT Wilhelm Franz / Lahr brachte 1957 das erste serienmäßige Hallgerät, die Hallplatte 140 heraus und revolutionierte damit den Markt. Bis zum Jahr 1976 gab es nur mechanische Hallgeräte wie Hallplatten, Goldfolie oder die ebenso legendäre Hallfeder von AKG, die aber allesamt eine Herausforderung beim Transport darstellen. Außerdem wurden diese mechanischen Geräte dabei stark in Anspruch genommen. So mancher Übertragungswagen, dem gerade keinen Rüstwagen mit einer Hallplatte zur Seite stand, ließ sich sogar extra eine Leitung ins Funkhaus schalten, um die dortige EMT Hallplatte zu nutzen für die Außenaufnahme.

Was lag also näher, ein kompakteres, mechanisch weniger anfälliges Gerät zu konstruieren?

Die Firma EMT entwickelte daher 1976 mit dem EMT 250 das weltweit erste serienmäßige digitale Hallgerät in Zusammenarbeit mit den US-Amerikanern. Diese waren für die Entwicklung des Algorithmus zuständig, das Netzteil und der AD/DA-Wandler kamen aus dem Schwarzwald, wo das Gerät auch gefertigt wurde. Es wurde mit einer Stückzahl von nur 250 Stück zum Industriestandard und 2007 in die TEC Hall of Fame aufgenommen.

Sein außergewöhnliches Design, dem technische Gegebenheiten zu Grunde liegen, hat ihm den Namen „Weltraumheizung“ oder R2D2 eingebracht, da es nicht nur ordentlich heizt aufgrund des IC Massengrabes, sondern auch an die Bedienkonsole der damals schon kultigen „Star Wars“ Raumschiffe erinnert. Aber auch als „Straßenbahnfahrerhall“ ist es liebevoll benannt, wegen seiner in vertikaler Richtung angeordneten Bedienhebel.

Wir haben es hier also mit einem wahren Saurier der Studiotechnik zu tun, einem Stück Zeitgeschichte und Studioklassiker aus den ersten Tagen der Digitaltechnik, aber auch in musikalischer Hinsicht: Etliche Klassikaufnahmen sind damit verfeinert worden (mir selbst ist ein Ingenieur einer ARD Anstalt bekannt, der bis zu seiner Pensionierung 1996 damit Choraufnahmen verhallt hat). Und auch bei den Alben „Thriller“ und „Bad“ von Michael Jackson kam ein EMT 250 zum Einsatz sowie bei Nenas „99 Luftballons“!

Es wurde also endlich Zeit, das technische Erbe in die Neuzeit zu übertragen. TC Electronic hat sich dem Thema angenommen und die legendäre Maschine als Plugin in die Neuzeit transferiert – oder soll ich besser sagen „gebeamt“?

Bedientechnisches Erscheinungsbild des DVR250-DT

Das aus dem lateinischen stammende Wort „Perversion“ war zunächst nicht negativ besetzt und trifft mit der deutschen Entsprechung „Verkehrung der Wirklichkeit“ am besten, was TC Electronic hier geleistet hat: Ein physikalisches Konstrukt wird in eine digitale Welt als Software gehievt und bedient sich dabei dennoch eines Hardware-Controllers.

Ein Schritt zurück?

Keinesfalls! Der Controller erleichtert die intuitive Bedienbarkeit des Hallgerätes in Anlehnung an das Original und dient gleichzeitig als Dongle, schaltet also das Plugin frei.

Außerdem sieht man in einer Pegelanzeige die Modulation als Stereodarstellung im Eingang und Ausgang. Das Original bietet nur die Mono-LED-Kette in den Werten -12 dB, -6 dB, 0 dB und „Register“ bei Übersteuerungen.

Die Parameter der TC Fernbedienung sind so einfach, konstruktiv und intuitiv zu bedienen gehalten wie bei dem Original: Nachhallzeit, Bassanteile, Höhenanteile und Pre-Delays. Einzig und allein legen die Hebel dabei nicht wie beim Original einen Weg zurück, sondern dienen als Impulsgeber auf gleicher Stelle verbleibend. Die LEDs springen dabei, wie beim Original auch, entsprechend um. Die Haptik ist also relativ gleich.

Aber damit nicht genug. In einem Sub-Menü, das sich auch durch Drücken des „SET“-Buttons auf der Fernbedienung auf die Fernbedienung legen lässt. Somit stehen weitere Parameter zur Verfügung, die das Originalgerät nicht zu bieten hat!

Dabei nimmt der weiße Hebel dann beispielsweise die Funktion des „Mix“-Levels zwischen Dry und Wet ein.

Diese Parameter des Untermenüs, das auch als Fenster im Plugin erreichbar ist, variieren je nach gewähltem Funktionsmodus.

Die Fernbedienung ist sehr wertig verarbeitet und kommt in einem Metallgehäuse daher. Die beiden Standflächen sind gummiert und somit rutschsicher und gleichzeitiger Schutz vor Verkratzen von Oberflächen. Einzig der Rand der Bedienfläche ist scharfkantig ausgeschnitten, hier hätte ein weiterer Arbeitsschritt im Herstellungsprozess Abhilfe geleistet.

Betrachtung des DVR250-DT als Hallgerät

Ich habe mich entschlossen, das Plugin hier nur als Hallgerät zu beleuchten, da das eigentliche EMT 250 zwar als erstes Multieffektgerät mit Hall, Space, Delay, Chorus und Echo auf den Markt kam, es aber auch verschiedene Ausführungen gab: nämlich die Stereo-Version mit einem Eingang und zwei Ausgängen wie auch mit einem Eingang und vier Ausgängen.

Aber in die Geschichte ging es mit seinen herausragenden Eigenschaften als Hallgerät ein, wofür es auch eigentlich steht. Alles andere würde hier den Rahmen sprengen.

Außerdem unterscheidet sich die Plugin-Version – die auch einen Stereoeingang anbietet, im Gegensatz zum Monoeingang des Originals – dadurch, dass sie rein stereophon arbeitet und nicht als Surround Version zur Verfügung steht.

Im Gegensatz zum Originalgerät aus dem Schwarzwald stehen dem Anwender mannigfaltige Bedienmöglichkeiten zur Verfügung.

So kann man die Hallfahne im Frequenzband beeinflussen. Ein natürlicher Hall, der oft bei Vintage-Geräten zu finden ist, hat üblicherweise einen dezimierten Höhenanteil zu Grunde. So endet bei der Einstellung „Vintage“ dem Original entsprechend der Anteil bei 11 kHz im „Hi Cut“ mit einem Q Faktor von 1,2.

Des Weiteren kann man den Eingangsübertrager umstellen von „vintage“ auf „zeitgenössisch“. Der alte Übertrager ist vor allem bei kurzen Hallzeiten von Vorteil.

Auch die Rechenleistung lässt sich auf „vintage“ zurücksetzten mit „Lo Res“ was einen körnigeren, raueren Originalsound zur Folge hat.

All das hier Beschriebene dient dazu, dem Original näher zu kommen, was sich TC Electronic auf die Fahne schreibt. In Wirklichkeit bietet dieses Plugin aber wesentlich mehr! Man kann auf Grundlage des für das EMT 250 typischen Hallalgorithmus sehr kreativ und gestalterisch Einfluss nehmen und somit Sounds kreieren, die dem Besitzer des Originals versagt sind.

Bewertung des TC Electronic DVR250-DT

Man bekommt für wenig Geld sehr viel Hall. Berücksichtigt man die Tatsache, dass man mit einer geringen Investition in Abhängigkeit zur Rechenleistung der DAW mehrere Instanzen davon nutzen kann, steht das in keinerlei Beziehung zum Anschaffungspreis, Platzbedarfs und Wartungsintensität des Originals.

Allerdings reicht die Qualität des Plugins meiner Meinung nach nicht an die des Originalgerätes heran, was jedoch kein Abbruch ist.

Man hört die kleinen Wiederholungen im Ausklang der Hallfahne deutlich beim Plugin. Es klingt auch weniger räumlich als das Original, das geradezu eine Hallwolke produziert, in der man steht.

Daher braucht man auch weniger Hall des originalen EMT 250 bei der Zumischung im Gegensatz zum Plugin, das schon etwas mehr zugemischt werden muss zum zu verhallenden Originalsignal, dafür aber dann gleich etwas aufgesetzt klingt.

Dies ist kein Manko dieses Plugins, sondern habe ich bereits bei mehreren anderen Emulationen berühmter Hallgeräte feststellen müssen.

Der SET-Button, der das Submenü auf der Fernbedienung aufruft, ist beim Originalgerät die eigentliche Eingabetaste, um die Einstellungen der vier Hebel an den Rechnerbaustein in Form eines IC Grabes weiterzugeben. Das hat den Vorteil, dass ich während des laufenden Hallprogramms meine Parameter verändern kann, wie ich sie für eine nachfolgende Stelle im Musikstück benötige, ohne dabei den aktuellen Hallanteil zu verändern. Meine Einstellungen kann ich dann, wenn die Stelle kommt, per Knopfdruck aufrufen. Das hat mir schon vieles an Reglerbewegungen erspart.

Die Fernbedienung reagiert hier direkt bei Betätigen eines Hebels. Da man mit dem Plugin allerdings vom produktionstechnischen Ablauf anders arbeitet als mit dem Originalgerät, das anders eingebunden ist in das Setup, fällt das weniger störend ins Gewicht.