Test: Tiptop Audio Buchla 266t Source Of Uncertainty Eurorack

Zufälligerweise ein tolles Zufallsmodul!

Willkommen zu einem neuen Modultest der Buchla Reihe von Tiptop Audio. Der legendenhafte Klassiker schlechthin, das Buchla Modul 266 Source of Uncertainty, hat den Weg ins Eurorack gefunden. Ganz offiziell wurde diese Modulserie von Tiptop Audio und Buchla entwickelt und spiegelt sich nur in der Namensbezeichnung des Models wider: Tiptop Audio Source of Uncertainty Model 266t.

Dieser Baustein stellt ein ganze Menge an Zufallsspannungen zur Verfügung und ist der Inbegriff für äußerst musikalische und extrem differenziert einstellbare Zufallsmodulationen. Das Schaltungsdesign soll mit viel Liebe zum Detail abgebildet worden sein. Wie meistens bei Buchla Nachbauten steht mir kein Original zur Verfügung. Daher ist ein exakter Vergleich in diesem Test nicht möglich. Es stehen jedoch genug Infos im Internet über das Buchla 266 Modul zur Verfügung, so dass ich mir sicher bin, einen fundierten Vergleich anstellen zu können.

Doch bevor wir mit dem geschichtlichen Teil beginnen, möchte ich noch auf die vorhergegangenen Tests der Tiptop Audio Buchla-Serie hinweisen.

Ursprung des Buchla 266

Don Buchla hat 1970 die 200er Serie 1970 fertiggestellt, darin zuerst das Zufallsmodul 265. Kurze Zeit später erblickte mit mehr Möglichkeiten das 266er Modell das Licht der Welt.

30 Jahre war dieses Modul im Prinzip unverändert erhältlich, bis 2004 eine überarbeitete Version mit elektronischer Schnittstelle präsentiert wurde. Dies war das 266 mit dem Zusatz „e“ im Namen. Aktuell ist sogar eine Reissue-Serie der „berühmten“ Module von Buchla direkt erhältlich. Knapp 1.250,- Euro sind für so ein Modul zu berappen. Insofern ist die Tiptop Audio Serie ein tolle Möglichkeit, kostengünstiger ins Buchla-Universum zu blicken.

Hintergrund zum Buchla-Modul 266t

Zuerst das Wichtigste: Das Modul ist gänzlich auf Eurorack Spannungen ausgelegt, also ein echter Port. Dass es ein Modul für Zufallsspannungen ist, wissen wir nun oder haben es vorher auch schon wissen können. Wer wenigstens einmal nach Buchla im Laufe seiner „Eurorack-Karriere“ mal kurz auf Dons Seite geschaut hat, hat den Namen Source of Uncertainty vielleicht mit Ehrfurcht vernommen. Ein flüchtiger Blick aufs Panel sieht auch recht verwirrend aus und hat einfach ziemlich viele Steckplätze und Regler. Von der Beschriftung her sowieso auch Hardcore. So ging es mir zumindest auch. Ein detaillierter Blick schien zu kompliziert, war eine Buchla Anschaffung doch sowieso nicht möglich, warum soll man dann so genau hinschauen. Eine solche Anschaffung wäre sowieso erst sinnvoll, wenn man die Hälfte des Buchla Portfolios sein Eigen nennt. Aber die Zeiten ändern sich und nun sitzen wir hier und haben eben diese Möglichkeit. Es ist im Prinzip schon mal ganz simpel.

Schaut man auf das Panel, gibt es sechs Bereiche, die voneinander mit Linien getrennt sind. Wir haben also sechs verschiedene Zufallsfunktionen, die miteinander nicht intern irgendwie verbunden sind, nein, alles ist einzeln zu betrachten. Wenn wir uns noch die Farbcodes der Klinkenbuchsen anschauen: Ein Signal-Input (Audio/CV) ist rot, Audioquellen sind silber (Noise-Sources), CV Inputs, die einen variablen Wert beeinflussen können, sind schwarz und blau und violett sind Ausgänge eines Ergebnisses. Wenn man das alles weiß, wird vieles leichter. In Häppchen sozusagen! Ach! Hier mal die Übersicht:

Hardware-Qualität

Hierüber bedarf es keiner großen Ausführungen mehr, denn in den vorangegangenen Tests dieser Serie sind die Hardware und die Machart an Qualität und Haptik nicht zu übertreffen und gänzlich gelungen. So ist das auch hier beim Tiptop Audio 266t. Der Vollständigkeit halber doch noch ein paar Details: Das Modul benötigt 24 TE und hat eine skiff-freundliche Tiefe von nur 25 mm. Der Stromverbrauch ist mit 150 mA bei +12 V und 100 mA bei -12 V als moderat zu bezeichnen.

Die einzelnen Bausteine des Tiptop Audio Buchla 266t

Noise Source

Da ist sie nun, die fehlende Noise Source außerhalb des Dual Oszillators 258t. Regler gibt es hier keine, es stehen drei verschiedene konstante Geräuschquellen zum Abgreifen bereit. Das weiße Rauschen ist die mittlere Buchse (flat), das integrierte weiße Rauschen, sprich die obere Buchse (-3 dB) hat eine geringe spektrale Verzerrung, wird im Allgemeinen als rosa Rauschen bezeichnet und hat ein flaches Spektrum. Die untere Buchse ist das im oberen Frequenzspektrum um +3 dB korrigierte weiße Rauschen und verwandelt sich somit zum blauen Rauschen. Entweder man nutzt diese Quellen als Sound-Source oder eben als CV-Zuspieler für Parameter, denen man ein gewisses Chaos zusprechen möchte. Hinweis: Beim Reissue Modul von Buchla sind alle Noise-Quellen doppelt ausgeführt. Nichts, was sich nicht mit einem Multiple oder einem Stack-Cable genauso abbilden lässt.

Fluctuating Random Voltages

(Schwankende Zufallsspannungen)

Die deutsche Übersetzung beschreibt es treffend. Es handelt sich um eine Zufallsbewegung einer Kurve, die durch eine Geschwindigkeit beeinflusst werden kann. Eine zufällige Schwankung. Also, im Prinzip so etwas wie ein zufälliges LFO, bei dem man nur die Geschwindigkeit regeln kann, aber nicht die Kurve oder die Bandbreite. Optische Hilfe bietet hier die Kontroll-LED. Diese Zufallssektion ist doppelt, aber getrennt voneinander vorhanden. Wer will, schickt die erzeugte Zufallsspannung von Modul 1 in Modul 2!

Quantized Random Voltages

(Quantisierte Zufallsspannungen)

Dieser Bereich ist nur einmal vorhanden und bietet bei ankommenden Pulse/Trigger eine neue quantisierte Spannung an beiden Ausgängen, die mit 2n und n+1 bezeichnet sind. Bei n+1 wird die Spannung oktavenbasierend ausgegeben und beim 2n-Ausgang auf Halbtöne quantisiert. Der dazugehörende Regler bestimmt die Anzahl der Spannungsschritte, aus denen ausgelesen wird. Also, um es einfach zu erklären: Der Regler steht z. B. auf 4 dann gibt der n+1-Ausgang 2+4 = 6 verschiedene Zufallsspannungen in Oktavintervallen aus. Der 2n Ausgang gibt in diesem Fall 24 = 16 verschiedene halbtonquantisierte Spannungen aus. Einmal verstanden und damit umgegangen, fällt es einem auch leichter.

Stored Random Voltages

(gespeicherte Zufallsspannungen)

Nach dem Eintreffen eines Triggers wird erst eine neue Spannung an den Ausgängen abgegeben. Es gibt 256 verschiedene Möglichkeiten. Der linke Ausgang liefert eine zeitlich identische, jedoch mit unterschiedlicher Spannung versehene CV aus. Beim rechten Ausgang ist der Abstand der ausgegebenen Spannung abhängig vom Probability-Regler, der wiederum selbst nochmal mit CV „ferngesteuert“ werden kann. Laut der Beschriftung des Potis kann man zwischen einer geringen oder einer hohen Spannung variieren.

Integrator

(Integrator)

Der Integrator ist im Prinzip ein Slew-Generator oder einfacher gesagt, er stellt einen Portamento-Controller zur Verfügung, der die Spannungen schön glattbügelt. Der Drehregler ist für die Tragweite zuständig und lässt von 0,01 bis 10, also einem vollständigen langen Gleiten, einstellen. Überdies ist er auch mit CV steuerbar. Auf der Rückseite des Moduls kann sogar noch die Bandbreite anders eingestellt werden.

Sample & Hold

(Abtasten und halten)

Eine recht umfangreiche Sample & Hold Abteilung ist auch vorhanden. Am schwarzen CV-Input wird das Eingangssignal abgegriffen, sprich gesammelt, und am PULSE IN wird ein Trägersignal angelegt. Am CV-Output gibt es dann das gehaltene Sample & Hold Signal aus (hierfür kein Bild vorhanden). Was natürlich schön ist, ist die Tatsache, dass es alternative Ausgänge für den geteilten Pulse gibt; hier mit „alt“ gekennzeichnet. Genauso verhält es sich auch mit den alternativen CV-Ausgängen. Hier werden die Spannungen ebenfalls geteilt, um z. B. für Ping-Pong-Effekte bereit zu stehen.

Einsatzmöglichkeiten

Tja, Leute, wer gerne Kontrolle über seine Module haben möchte oder doch eher alles in Sync und Beat haben möchte, für den ist das Modul nichts. Es geht um das Loslösen von Grundstrukturen und das Experimentieren mit dem Zufall und sich selbst laufenden Patches. Probieren und probieren ist hier die Devise und zwar solange, bis es für einen selbst sinnvoll oder schön erscheint. Meistens wird man überrascht! Das ist ja auch der Sinn und Zweck von so einem üppig bestückten Random Modul. Hier ist alles unter einem Dach und nichts spricht dagegen, eine Funktion mit einer anderen Funktion des Models zu patchen. Dann wird’s noch zufälliger. Es gibt keine Einschränkungen beim Verbinden mit anderen Eurorack Modulen. Das ist ja das Tolle! Die Fluctuating Random Voltages funktionieren ganz simpel als Filter- oder Decay-Modulator, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Aber auch für ein Reverb-Decay ist es gut geeignet. Ach, was sag ich! Das alles ist ultraflexibel und lädt förmlich zu langen Sessions ein. Wie schon erwähnt: Einfach machen und mit Sicherheit wird etwas entstehen, was man niemals mehr genauso wiederherstellen kann. Und genau das sind ja die Momente, die das „Hobby“-Eurorack ausmachen.

Clone oder Kopie – wie ist das nun?

Im Netz gibt es einige Bild-Ressourcen von nerdigen Leuten, die das Buchla 266 auf dem Oszilloskop sichtbar gemacht haben. Damit konnte ich ganz gut das Verhalten der Spannungen vergleichen. Und es ist von der Art und Weise zumindest optisch identisch. Ich gehe fest davon aus, dass die Tiptop Audio in Zusammenarbeit mit Buchla kein irgendwie ähnliches Modul in abgesteckter Version abliefert. Das würde auffallen, noch dazu sind die Schaltpläne des 266 öffentlich zu finden und entsprechend auch nachzubauen. Insofern kann ich sehr sicher sagen, dass das Verhalten des Models nahezu identisch mit einem echten Buchla Modul ist.

Tiptop Audio Buchla 266t on YouTube

