Test: Universal Audio Fairchild Tube Limiter Collection, Plug-ins

Besser als das Fairchild-Original?

Die Kompressoren Fairchild 660 und 670 gehören sicherlich zu den berühmtesten und legendärsten Vertretern ihrer Art. Neben den Teletronix 1176 und LA-2A haben die Fairchilds aus den 1950ern bei Tausenden von Tracks ihren Dienst getan. Universal Audio hat mit der Fairchild Tube Limiter Collection zwei Plug-ins am Start, die optisch, aber insbesondere klanglich sehr nah an den über 70 Jahre alten Originalen liegen sollen. Ich freue mich mit Ihnen, die Welt der Röhrenkompressoren erforschen zu dürfen.

Das Original: Fairchild 660 und 670

Das ursprünglichen Design der Fairchild Kompressoren gehen zurück in die 40er-Jahre, als der estnische Emigrant Rein Narma die Baupläne für einen röhrenbasierenden Audiokompressor erstellte – der Legende nach auf dem Küchentisch eines gewissen Les Paul. Später hörte Sherman Fairchild, der Sohn eines der Gründer von IBM von diesen Plänen und so lizensiere man in der Fairchild Recording Equipment Company diese Pläne und konstruierte die Kompressoren Fairchild 660 (als Mono-Version) und 670 (Stereo).

Insgesamt wurden zwischen 500 und 1.000 originale Fairchilds gebaut und weltweit verkauft. Aktuell wird eine gut erhaltenen Mono-Variante für etwa 20.000,- US Dollar angeboten und ein 670er ist je nach Zustand zwischen 30-40.000,- US Dollar wert. Nicht schlecht.

Die Technik der Fairchilds 660 und 670

Die Fairchilds sind sogenannte Vari-Mu-Kompressoren – eine Bauart, die ich beim Test des Tegeler Vari Tube beschrieben habe. Aufgrund des Standes der Technik in der 50er-Jahren waren die Geräte aber unfassbar aufwendig: Mit insgesamt 20 Röhren, 11 Transformern und 2 Induktoren benötigt der 670 ganze sechs Höheneinheiten im Rackschrank und wiegt über 32 kg. Beim 660er sind es jeweils die Hälfte der Bauteile. Die UAD Plug-ins orientieren sich dabei an den Spezialvarianten, die in den Ocean Way Studios zum Einsatz kamen, die sogenannten „Golden Reference“ Modelle mit speziell selektierten Bauteilen.

Durch die Vari-Mu-Technik haben die Fairchilds eine spezielle Bedienung ohne dedizierte Attack- und Release-Regler. Hier haben wir einen „Time Constant“ genannten Drehschalter mit sechs Positionen, bei denen verschiedene Variationen von Attack- und Release-Zeiten gewählt werden können. Mehr dazu weiter unten im Kapitel Ausstattung.

UAD Fairchild Tube Limiter Collection: Die Lizenzierung

Die wichtigste Information vorab: Mit dem Kauf der UAD Fairchild Tube Limiter Collection erwerben Sie eine lebenslang gültige Lizenz der bekannten Apollo und UAD-2 Plug-ins, die die DSP Sharc Prozessoren nutzen, um ein nahezu latenzfreies Arbeiten zu ermöglichen. Seit der neuesten Produktpolitik bei Universal Audio erhalten Sie ebenfalls die UAD Nativ Versionen, die ohne UA-Hardware auf Mac und/oder PC laufen und alle gängigen DAWs unterstützen.

Optional können Sie das UAD Spark Modell in Anspruch nehmen, um den Fairchild nutzen zu können, denn die berühmten Kompressoren sind Teil des Universal Audio Plug-in Abo-Modells, das wir bei AMAZONA.de bereits vorgestellt haben.

Welche Ausstattung bietet die UAD Fairchild Tube Limiter Collection?

Universal Audio hat sich auch bei Fairchild nicht lumpen lassen und zeigt das Plug-in nach dem originalgetreuen Vorbild der Hardware. Der Relic-Look des Plug-ins macht an: Vergilbte VU-Meter, abgegriffene Drehschalter und die Optik eines Gerätes, das schon über Jahre seinen Dienst im Rackschrank eines Studios tut – ich finde das (Entschuldigung): geil!

Meines Wissen nach gibt es keine andere Plug-in-Version, die diese Detailverliebtheit an den Tag legt. Man hat hier wirklich das Gefühl, ein „digitales Original“ zu bedienen. Allerdings hat Universal Audio ein paar kleine Änderungen vorgenommen, um die Bedienung zu optimieren. Diese habe ich bei den Elementen entsprechend vermerkt.

Schauen wir uns die Stereoversion, den 670er, im Detail an – der 660er ist analog als Monoversion ausgestattet:

Oben haben wir die beiden Kanäle, die wir über einen Schalter im unteren Bereich synchronisieren können, so dass man für Channel A und B nur ein Element bedienen muss und der zweite Kanal verändert sich parallel im selben Maße. Links haben wir die VU-Meter, die zwischen Eingangspegel, Gain-Reduction und Ausgangspegel umgeschaltet werden können. Diese Umschaltung gibt es im Original nicht. In der Hardware hat der Meter-Schalter die Funktion, die Kalibrierung der Bias-Ströme zu ermöglichen; diese Funktion wird im Plug-in automatisch erreicht, wenn der Balance-Regler auf der Standardposition steht.

Darunter zwei kleine Regler: HR gibt dem Signal mehr Headroom, indem der Gain-Reduction Threshold angehoben und die Verzerrung gesenkt wird. Die Aussteuerungsreserve kann (in dB) auf 4, 8, 12, 16, 20, 24 oder 28 eingestellt werden. Der Standardwert ist 16 dB (wenn sich die Stellschraube „Punkt“ in der geraden 12-Uhr-Position befindet). Auch diese Funktion ist nicht Bestandteil des Originals. Hier kann man den Nullwert des Zeigerinstruments nachstellen, was in der virtuellen Version natürlich nicht nötig ist.

BAL ermöglicht die Einstellungen der Links/Rechts-Balance der Kompressionsschaltkreise. Input Gain und Threshold erklären sich für Kompressorkenner von selbst: Eingangspegel und der Schwellwert, ab welchem die Kompression einsetzt, können hier verändert werden. Der 670er deckt im Input-Gain den Bereich von -20 bis 0 dB ab und der 660er – unendlich bis 0.

Rechts dann der erwähnte Time-Constant-Drehschalter mit folgenden Attack- und Release-Zeiten:

Zwischen den beiden Kanälen finden wir den AGC Schalter: Hier kann – ganz klassisch – der linke und rechte Kanal komprimiert werden oder alternativ das Mid/Side-Signal. Im unteren Bereich des Plug-ins haben wir dann das Sidechain-Filter, das nicht von extern gespeist wird, sondern mit zwei Reglern, an denen die Cutoff-Frequenz des Low-Cut-Filters eingestellt wird, damit man das Pumpen des Kompressors bei tiefendynamischen Tracks (z. B. Bassdrum) unterbinden kann.

Die beiden Link-Schalter verknüpfen den linken und rechten Kanal entweder in der Bedienung (Controls) oder für den Sidechain-Filter (S.Chain). Rechts daneben dann die Output-Regler, die man gemeinhin auch als Makeup-Gain bezeichnet und dann noch ein Mix-Drehregler für das Mischen des komprimierten und unkomprimierten Signals (Parallelkompression).

Unter dem Kompressor haben wir rechts noch zwei Drehregler mit der (etwas irreführenden Bezeichnung) „Left-LAT D.C. Thres“. Faktisch können wir hier getrennt für Kanal 1 und 2 die Knee-Funktion einstellen, also das Verhalten des Kompressors ab dem festgelegten Schwellwert. Je nachdem, ob als steile oder flache Kurve oder hartem oder weichen Abknicken der Kurve haben wir eine sehr schöne Anpassungsmöglichkeit des Kompressionsverhaltens.

Wie klingen die Universal Audio Fairchild Tube Limiter?

Zugegeben, YouTube ist voll von Vergleichen der originalen Hardware mit dem Plug-in und man ist sich einig, dass Universal Audio mit der UAD Fairchild Tube Limiter Collection einen tollen Job gemacht haben. Der Charakter des Originals wird sehr gut getroffen und man kann dem Klang eine Menge Charakter der Fairchild Kompressoren mitgeben. Was man in einem Plug-in generell nicht erreichen kann – und das ist das „Problem“ einer jeden Simulation: die Eigenheiten der Hardware.

Man kann sich vorstellen, dass 20 Röhren und 11 Transformer ein reges Eigenleben führen und ihren Charakter sowohl mit der Umgebungstemperatur wie auch mit dem Alterungsprozess verändern. Wer dies möchte, muss (!) zum Original greifen. Denn selbst ein sehr guter Nachbau mit moderneren Elementen kann dies nicht bieten. 2018 hat Bernd Pfeffer in seinem DIY Projekt einen 670er nachgebaut, wobei auch er in einigen Schritten mit der Zeit gegangen ist. So hat er anstelle der freien Verdrahtung den Weg über eine bestückbare Platine gewählt. Das zeigt aber auch, wie viel Arbeit in einem Original gesteckt hat.

Ich selber liebe den Klang des UAD Plug-ins und lasse manchmal das Signal einfach nur durch die (virtuellen) Schaltkreise laufen, um dem Klang mehr Charakter zu verleihen. Mit Zunahme der Kompression neigen Vari-Mu-Schaltkreise dazu, hohe Frequenzen anzuheben und so dem Signal eine Klarheit hinzuzufügen. Dies gelingt der UAD Fairchild Tube Limiter Collection ebenfalls sehr gut. Hier ein sehr gutes Video über die verschiedenen Kompressorklänge des Plug-ins:

Eine Empfehlung noch für Klangtüftler: Universal Audio hat der Fairchild Collection sogar eine eigene Tipps & Tricks Seite spendiert, auf der Ratschläge und Einstellungen für diverse Anwendungsszenarien beschrieben werden. Eine tolle Sache, die zeigt, dass die Amerikaner viel Herzblut in das Plug-in gesteckt haben. Hier das Tipps & Tricks Video:

Die Preiswürdigkeit

Der Listenpreis des Plug-ins liegt bei 327,- Euro – aktuell (Stand März 2023) bekommt man das Software-Paket für 163,- Euro. Dazu gäbe es im März noch einen 50,- Euro Coupon-Code und so liegt man bei 113,- Euro. Es gibt eine Menge Fairchild Plug-ins am Markt – mit unterschiedlichen klanglichen Ergebnissen und zum Teil auch deutlich günstiger bis hin zur Freeware-Variante.

Universal Audio hat sich je einen originalen Fairchild 660 und einen 670er aus den Ocean Way Studios ins Labor geholt und analysiert. Die Algorithmen wurden unter verschiedensten Szenarien angepasst und zusätzlich haben einige namhafte Producer noch Presets für die Fairchilds vorgenommen, die abrufbar sind. Die liebevolle Aufmachung mit schöner Grafik und Komplettpaket für Spark, AUD-2 und Native ergänzen das Paket. Dieser Aufwand darf finanziell gewürdigt werden! Ob es Ihnen den Aufpreis wert ist, können nur Sie entscheiden, aber für mich ist dieses Plug-in ein echtes Highlight.