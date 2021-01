Test: Yamaha YDS-150 Digital-Saxophon, Blaswandler

Perfekte Alternative zu einem echten Saxophon?

Yamaha, der anscheinend größte Instrumentenbauer der Welt, hat es über die Jahrzehnte geschafft, bei praktisch allen Instrumententypen konkurrenzfähige Modelle zu bauen. Ob Klaviere, Schlagzeuge, Trompeten, Gitarren oder Synthesizer: Wo Yamaha draufsteht, steckt (meistens) solide Qualität drin. Auch die Saxophone aus Hamamatsu gelten als sehr zuverlässige und professionelle Instrumente. Was liegt da näher, als dieses Wissen mit einer elektronischen Klangerzeugung zu kombinieren?

Mit dem Yamaha YDS-150 hat Yamaha einiges an Aufsehen erregt, ist es doch eines der wenigen elektronischen Blasinstrumente mit einem echten Saxophon Mundstück. Und während sich andere Wind-Controller vor allem für synthetische Klänge anbieten, liegt der klangliche Schwerpunkt beim YDS-150 bei Saxophonen aller Art. Das ideale Instrument für Saxophonisten in Altbauwohnungen mit sensiblen Nachbarn?

Der erste Eindruck des Yamaha YDS-150

Viel Plastik und ein bisschen Messing

Schon äußerlich erinnert das Yamaha YDS-150 an ein Saxophon, genauer gesagt ein Sopransaxophon. Das Mundstück hingegen entspricht dem Altsaxophon und ist vergleichbar mit dem 4C von Yamaha. Bestimmt eine sinnvolle Entscheidung, mit der die meisten Saxophonisten klarkommen werden. Laut Bedienungsanleitung solle man davon absehen, andere Mundstücke zu verwenden. Klanglich wäre es ohnehin irrelevant, da ausschließlich der Luftdruck verarbeitet wird. Das beigelegte Blättchen besteht aus aus Kunststoff, Bambus-Blättchen funktionieren aber auch. Dabei soll es selbst gar nicht mitschwingen, da dies auch ohne Resonanzkörper ziemlich laut sein kann.

Der größte Teil des Instrumentes ist aus Kunststoff gefertigt, lediglich der Schallbecher ist aus Messing. Der Hersteller preist dies als besondere Innovation an, es biete ein „natürliches Spielerlebnis“ und „authentische, spürbare Resonanz“. Ich muss gestehen, dass ich dies in der Praxis nicht bestätigen kann. Vibrationen, wie sie bei einem Saxophon normal sind und dazugehören, erlebte ich am Yamaha YDS-150 nicht.

Außerdem verzichtete man auf einen Sensor im Mundstück (Bite), wie sie beispielsweise in den EWI Instrumenten von AKAI oder einigen Roland Blaswandlern verbaut sind. Somit sind Vibrati und andere Effekte nicht über den Ansatz möglich. Hingegen ist ein kleiner Joystick verbaut, der über den rechten Daumen bedient wird und unter anderem für Bendings genutzt werden kann.

Bedienung des YDS-150 Digital-Saxophons

Wie man es von Windcontrollern gewohnt ist, befinden sich alle Bedienelemente auf der Rückseite. Zuoberst liegt der Einschaltknopf, darunter ein Drei-Zeichen-Digitaldisplay. Mit zwei kleinen Plus-Minus-Tasten zappt man sich durch die knapp 100 Soundprogramme. Auch die Lautstärke wird über zwei Tasten gesteuert. Ansonsten findet sich nur noch ein weiterer Taster mit der Aufschrift Fn, also eine Funktionstaste, die in Kombination mit bestimmten Klappen Parameter wie Stimmung, Sensibilität oder Hall aufruft.

Weiter unten, neben der Daumenauflage der rechten Hand, befindet sich der schon erwähnte Joystick. Die Verbindung zur Außenwelt läuft über zwei Miniklinken für Audio-Out (auch für Kopfhörer) und Audio-In zum Anschluss einer externen Klangquelle, die dem Ausgang zugemischt wird. USB gibt es auch, in Form eines Micro-USB-Anschlusses, ein passendes Kabel wird mitgeliefert. Zwei LEDs bieten visuelle Kontrolle des Batteriestatus und der Bluetooth-Verbindung. Zum Lieferumfang gehört eine leichte und stabile Transporttasche.

Die Bedienung ist aus meiner Sicht etwas umständlicher als notwendig und nur bedingt bühnentauglich. Viele Funktionen lassen sich am Instrument nur über die Funktionstaste aufrufen, die zusammen mit bestimmten Klappen gedrückt werden muss, um anschließend den entsprechenden Parameter mit den beiden Plus/Minus-Tasten zu verändern. Auf der Bühne ohne Handbuch könnte man da schnell ins Schwitzen kommen. Über die App (für Android und iOS) ist natürlich alles einfacher, aber ein Handy ist auch nicht immer griffbereit.

Sounds des Wind-Controllers

Das Yamaha YDS-150 versteht sich als digitales Saxophon. Es finden sich 56 (!) unterschiedliche Saxophonklänge, geordnet nach den vier gängigsten Instrumententypen Sopran, Alt, Tenor und Bariton. Sopranino und Basssaxophon bietet das Yamaha YDS-150 nicht, hingegen kombinierte Klänge zweier Instrumente, beispielsweise Alt und Tenor in Oktaven oder Quinten gestimmt oder eine äußerst reizvolle Kombination aus Bariton und Sopran in einer Duodecime (Oktave plus Quinte). Die Klänge variieren zwischen sanft, rein und klar (einer eher klassischen Klangästhetik) über luftig und kernig (Jazz) bis zu beißenden, rockigen Sounds, teils auch mit Verzerrung, Flanger- oder Phaser-Effekten. Die Klangqualität ist insgesamt gut, ob man damit aber auch glaubhafte Aufnahmen erstellen kann, mag ich bezweifeln.

Die Auswahl an weiteren Klängen ist überschaubar und beschränkt sich auf Harmonica, Panflöte, eine irische und eine chinesische Flöte sowie die wunderbare Shakuhachi Flöte aus Japan, die von Peter Gabriel im Intro von Sledgehammer verewigt wurde. Die restlichen elf Klänge sind synthetisch: fünf Sägezahn-Leads, vier Rechteck-Sounds, drei „Resonance“-Leads sowie ein Synthesizerbass.

Das YDS-150 in der Praxis

Zum Betrieb sind vier AAA-Batterien notwendig, die nicht zum Lieferumfang gehören. Alternativ ist auch eine Speisung über USB möglich. Die Klangauswahl über Plus- und Minusknöpfe ist etwas umständlich, ein Drehrad wäre gewiss komfortabler. Die Knöpfe liegen ziemlich weit oben, so dass es nicht ganz leicht ist, sie blind mit dem linken Daumen zu drücken, um der Reihe nach alle Sounds anzuspielen. Der Vorteil davon ist, dass man beim Spielen nicht aus Versehen den Klang umstellt.

Das Instrument fühlt sich vom ersten Moment vertraut an und liegt angenehm in der Hand. Das Gewicht ist – Plastik sei Dank – auffallend leicht. Und das klassische Mundstück gibt den Lippen ein vertrautes Feedback. Doch beim Anspielen der ersten Sounds stellt sich eine gewisse Ernüchterung ein, was vor allem am integrierten Lautsprecher liegt, der nicht die Klangfülle eines Saxophons wiedergeben kann und vor allem fürs stille Üben geeignet ist. Das wahre Klangpotential erschließt sich erst über die Anlage oder Kopfhörer. Das YDS-150 beherrscht satte Bässe des Bariton-Saxophons ebenso wie leichte, schwebende Sounds des Soprans.

Die Lautstärke reagiert wie gewohnt auf den Luftdruck, zum Teil ändert sich dadurch auch die Klangfarbe. Hingegen ist es sehr schade, dass keinerlei Modulationen über das Mundstück möglich sind. Für alle Nicht-Bläser kurz eine Erläuterung dazu: Das Mundstück (zusammen mit dem verwendeten Blättchen) ist ein sehr klangrelevantes Element des Saxophons und ebenso bedeutend wie das Instrument selbst. Vieles, was den charakteristischen Sound eines Musikers ausmacht, geschieht im Mundstück bzw. durch ein komplexes Zusammenspiel von Atemtechnik, Lippendruck, Mundhöhle etc. Ob ein Sound aggressiv, weich, voll oder dünn klingt, hängt zu großen Teilen vom Ansatz ab. Außerdem lässt sich die Tonhöhe modulieren, Bendings und Vibrati spielt der Saxophonist mit dem Mund.

Es leuchtet ein, dass dieser Vorgang physikalisch viel komplexer ist, als beispielsweise der Anschlag einer Klaviertaste, der in erster Linie durch die Geschwindigkeit definiert wird. Wir brauchen hier nicht weiter ins Detail zu gehen, können aber festhalten, dass das YDS-150 bei Weitem nicht die Ausdrucksmöglichkeiten eines echten Saxophons bietet. Andere Wind-Controller verfügen meistens über einen Drucksensor im Mundstück, wobei auch dies kein realistisches Spielgefühl vermittelt, aber immerhin ein Schritt in die richtige Richtung ist.

Abhilfe verschafft der kleine Joystick des Yamaha YDS-150, der mit dem Daumen der rechten Hand bespielt wird. Je nach Klangprogramm lassen sich darüber Vibrati, Bendings oder Glissandi realisieren, jedoch nicht alle zusammen. Da bietet die Konkurrenz schlüssigere Konzepte, die unterschiedliche Tonhöhenmodulationen gleichzeitig ermöglichen.

Bleiben noch die Klappen, die beim YDS-150 nah am Vorbild realisiert wurden, Perlmuttauflagen für die Fingerkuppen inklusive. Also alles bestens? Nicht ganz. Die Plastikmechanik spielt sich viel leichter als auf einem akustischen Saxophon.

Dabei ist nicht das Plastik per se ein Problem, jedoch der zu geringe Widerstand, der durch die Klappenfedern erzeugt wird. Außerdem wurde auf die Klappenröllchen verzichtet, was auch keine besonders weise Entscheidung war. Man verzeihe mir meine Kritik, aber wenn sich ein Instrument als „digitales Saxophon“ präsentiert, halte ich den Vergleich mit dem akustischen Original für legitim. Vielleicht denkt man bei Yamaha in Zukunft über eine Pro-Version mit Metallmechanik nach. Das notwendige Know-how wäre ja vorhanden.

Das Yamaha YDS-150 Digital-Saxophon on YouTube