Top News: AVP Synth ADS-7, Analog Drumcomputer

Großer MAD-5 mit Sequenzer

Inzwischen hat AVP Synth erste Bilder der vollständigen Drummaschine ADS-7 und ein paar weitere Informationen veröffentlicht. Mehr über die Ausstattung erfahrt ihr weiter unten in der ursprünglichen Meldung vom Mai.

Die Fotos stammen von der ersten Produktionsrunde, die allerdings nur 10 Geräte beträgt. Es wird jedoch weitergehen. Neben kleinen Fehlern in der Gehäusebedruckung, die bei der nächste Serie bereinigt sein werden, wird anscheinend auch die Herstellung noch etwas optimiert. Neben den bisherigen Informationen war nun auch zu erfahren, dass ADS-7 aufgrund des als „too old school“ beschriebenen technischen Aufbaus auf der MIDI-Seite wohl recht minimalistisch ausgestattet sein wird. Weder Velocity noch MIDI-CC-Befehle zur Steuerung der Parameter werden verarbeitet. Nur das Spielen der Sounds sowie die Synchronisiation des Sequencers sind vorgesehen.

Leider gibt es zum Preis und der Verfügbarkeit noch immer keine Angaben, auch auf Audiodemos müssen wir noch warten. Aber wir bleiben dran.

Ab hier die ursprüngliche Meldung:

Nach dem kleinen Drumexpander MAD-5 kündigt der Moskauer Hersteller nun den AVP Synth ADS-7 an.

Ankündigen ist vielleicht etwas zuviel gesagt. In der AVP-Facebook-Gruppe wurden jetzt zuerst einmal zwei Bilder gezeigt, die jedoch genügend auf die Features des Drumsynthesizers rückschließen lassen.

Der AVP Synth ADS-7 wird eine analoge Drummaschine mit diskretem Schaltungsaufbau. Sie verfügt über sieben voll editierbaren Sounds und einen Stepsequencer. Bei den Sounds erkennt man eine Bassdrum, die mit sechs Parametern offenbar flexibler als die Kick des MAD-5 ist. Die Clap hingegen könnte den Reglern nach mit dem MAD-5 identisch sein.

Open und Closed Hihat sitzen im gleichen Kanal und werden bis auf Panorama und Level mit den gleichen Parametern eingestellt. Eine Choking-Funktion kann an- bzw. abgeschaltet werden. Regler für einen metallischen Ton und Rauschen legen ähnliche Klangmöglichkeiten wie beim Vermona DRM oder MAM ADX nahe.

Drei weitere, identische Kanäle sind mit Gen bezeichnet, was für Generator steht. Hier haben wir jeweils einen Drumsynth mit Noise und Tone, insgesamt sind es elf Parameter. Das Rauschen lässt mit einem Filter, das zwischen Tief- und Bandpass umgeschaltet werden kann, bearbeiten. Für den Tone gibt es einen Sweep, also eine Pitch-Hüllkurve. Den Reglern nach können mit den Gen-Kanälen Snare, Toms und alle Arten von Percussion erzeugt werden.

Wenn man den Sound des MAD-5 zum Vergleich nimmt, dann wird der ADS-7 in diesem Punkt mindestens genauso überzeugen.

Insgesamt besitzt AVP-Synth ADS-7 über 60 Regler. Alle Sounds lassen sich manuell und über rückseitige Eingänge (3,5 mm) triggern und haben eine feste Zuweisung auf MIDI-Notennummern. Die Kanäle, die neben Volume auch einen Pan-Regler besitzen, können über einen Stereoausgang sowie über Einzelausgänge abgegriffen werden.

Der Sequencer hat 16 Step-Tasten und man kann offenbar zwischen A- (1-16) und B- (17-32) Part umschalten. 32 Speicherplätze sind vorhanden. Bei der Spurenanwahl erkennt man neben den sieben Drumsounds noch eine achte Spur mit dem Kürzel TR, womit eine zusätzliche Trigger-Spur mit eigenem Ausgang programmiert werden kann.