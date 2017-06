Top News: Linplug stoppt Entwicklung

Linplug gab heute bekannt, dass die Entwicklung ihrer Plug-in-Instrumente nun gestoppt wird. Firmengründer Peter Linsener fällte die Entscheidung aus persönlichen Gründen. Als er anfing Plug-ins zu entwickeln, war der Markt noch übersichtlich und aufnahmefähig. Inzwischen ist aber alles in übergroßer Anzahl und Auswahl vorhanden. Die Entwickler von Linplug sehen ihre Mission für den Computer-orientierten Musiker als erfüllt an.

Die vorhanden Linplug-Instrumente bleiben den Usern natürlich erhalten und können so lange weiter betrieben werden, wie man auch die gleiche DAW nutzt. Doch bei einem Plattformwechsel oder größerem Update der DAW oder des Betriebssystems werden sich über kurz oder lang Probleme ergeben. Updates seitens Linplug, die zum Beispiel eine Anpassung an ein neues OS böten, wird es nämlich aller Voraussicht nach nicht mehr geben.

Linplug empfiehlt außerdem, Installer und Lizenzcodes (serial) per Backup zu speichern, um sie gegebenenfalls zukünftig noch zur Hand zu haben.

Wer sein aktuelles System noch eine Weile in unveränderter Weise betreiben will, kann Linplug-Instrumente jetzt zum Abverkaufspreis von 49 $ erwerben. Soundsets für die Synthesizer, unter anderem von Ian Boddy, gibt es für 9,99 $. Der Webshop bleibt noch mindestens einen Monat lang geöffnet.

Wir finden den Ausstieg von Linplug sehr schade, hat die kleine Firma mit Sitz in Berlin doch eine Reihe sehr interessanter Software-Synthesizer im Laufe der Zeit herausgebracht, wie die Albino-Serie in Zusammenarbeit mit Rob Papen, CronoX / CRX4, Octopus, die RM-Drummaschine oder Morphox.

Wir wünschen Peter Linsener und seinen Mitarbeitern alles Gute für ihre zukünftigen Wege.