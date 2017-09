Top News: MOTU 828ES, Audiointerface

Der Hersteller Mark of the unicorn – besser bekannt unter dem Kürzel MOTU – bringt nach vielen Jahren ein neues 828 Interface auf den Markt. MOTU 828ES heißt das gute Stück und soll laut Hersteller einen „superb analog sound“ bieten. Nach den vielen AVB-Interfaces des Herstellers und den teils sehr speziell ausgerichteten Interfaces 8A, M64 und 8D scheint dies wieder ein wahrer Allrounder zu sein.

Das MOTU 828ES unterstützt bis zu 60 Kanäle, davon 28 Ein- und 32 Ausgänge. Davon sind 8 Kanäle analog ausgeführt, die Eingänge 1/2 liegen praxisgerecht auf der Vorderseite und bieten eine kombinierte XLR/TRS-Buchse mit schaltbarer 48V Phantomspeisung, Pad und digitalter Remote Control. Die Main Ausgänge liegen als XLR-Buchse auf der Rückseite, die restlichen analogen Ein- und Ausgänge sind allesamt als Klinke ausgeführt, zwei Kopfhörerausgänge komplettieren das 828ES.

Wandlungen mit bis 192 kHz und 24 Bit werden beim MOTU 828ES von einem ESS Sabre32 DAC übernommen, daher auch der Name 828ES. Laut Hersteller handelt es sich hierbei um die gleichen Wandler wie beim MOTU 1248 Interface. Der Dynamikumfang liegt laut MOTU bei satten 123 dB.

Die Verbindung zum Computer wird beim MOTU 828ES wahlweise über Thunderbolt oder USB hergestellt. Das Interface arbeitet jedoch auch Stand Alone, was für viele ein zusätzliches Kaufargument sein könnte. An digitalen Schnittstellen bietet das neue MOTU sowohl koaxiale S/PDIF als auch zwei optische Ein- und Ausgänge, zusätzlich steht ein Word Clock Ein-/Ausgang zur Verfügung. Über eine Netzwerkbuchse kann das MOTU 828ES mit bis zu fünf anderen MOTU Interfaces verbunden und erweitert werden. Komplettiert wird die Rückseite mit einem MIDI Pärchen, zwei Send-Wegen sowie Time Code Ein- und Ausgang.

Wer MOTU kennt, weiß dass die Interfaces oftmals vermeintliche Kleinigkeit intergiert haben, die einem das Leben im stressigen Alltag erleichtern können. So auch das MOTU 828ES, das neben einem integrierten Talkback Mikrofon, die Möglichkeit bietet zwei Lautsprecherpaare zu selektieren.

Auch im Software Bereich lässt sich MOTU nicht lumpen, eine vollstände Mixer Lösung mit bis zu 48 Eingängen, 7 Stereo Aux Bussen, 3 Gruppen und 64 Netzwerk Eingängen samt DSP Effekten gehört mit zum MOTU 828ES dazu. Zusätzlich kann das Interfaceauch über eine Web App gesteuert werden, die auf Desktop Rechner und mobilen Geräten läuft.

Das MOTU 828ES soll zeitnah ausgeliefert werden, der Ladenpreis wird bei knapp 1.100,- Euro liegen. Rechnet man alles zusammen was das neue 828ES bietet, scheint das ein überaus fairer Preis zu sein. Wir hoffen, dass wir das Interface bald genauer unter die Lupe nehmen können.