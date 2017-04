Top News: Nonlinear Labs C15, Synthesizer

„Erinnern” ist auch falsch, denn physical modelling basiert auf einem gänzlich anderem Prinzip.

Aber abgesehen davon ist es schon erstaunlich, welch verschiedene Klänge man mit nur zwei Oszillatoren erzeugen kann.

Ich habe das Glück, Phase 22 zu besitzen und es ist arg schwer, gezielt Klänge zu erzeugen; mag aber auch an meiner Unfähigkeit liegen.

Da diese Version aber vier Jahre alt ist, denke ich mal, dass Stephan Schmitt in seinem Editor Einiges vereinfacht haben wird.

Ich freue mich für Stephan, dass er dieses ganz eigenständige Produkt erstellt hat.

Das Äußere gefällt mir sehr gut, es fehlt mir nur der Platz, noch einen Synthesizer unterzubringen ;)

Natürlich ist Stephans Instrument geprägt von seiner Vorliebe für die Phasenmodulation.

Die Idee ist aber, ein Musikinstrument anzubieten, dass vom Spieler erforscht und erlernt werden will.