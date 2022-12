Update macht Mutable Instruments Plaits zum DX7

6 neue Synthese-Algorithmen

Mit einem kostenlosen Firmware-Update kann das Eurorack-Modul Plaits von Mutable Instruments um acht neue Synthese-Algorithmen erweitert werden. Darunter auch FM mit Kompatibilität zum Yamaha DX7.

Obwohl Mutable Instruments zum Jahresende „out of business“ geht, wird jetzt noch ein sattes Update für den Macro-Oscillator veröffentlicht. Das Modul verfügt bislang über 16 Algorithmen, wobei die erste Gruppe acht verschiedene Oszillatoren und die zweite Gruppe acht Noise-Quellen und Percussion erzeugen. Die acht neuen Algorithmen beinhalten komplexere Modelle mit Oszillatoren und Nachbearbeitung.

Gleich drei Slots sind für einen monophonen FM-Synth mit 6 Operatoren reserviert. Pro Slot sind 32 Presets mit Bass, Synth, Plucked, Strings, Percussion, Organ, Pad etc. vorhanden, aus denen mit dem „Harmo“-Regler ausgewählt wird. Außerdem können Modulationstiefe und Envelope/Time-Travel eingestellt werden. Über den Trigger-Eingang lässt sich zwischen zwei Stimmen umschalten. Velocity zur dynamischen Steuerung des Timbres kann über den „Level“-Eingang umgesetzt werden.

Per SysEx-Dump lassen sich Preset-Bänke im DX7-Format mit jeweils 32 Sounds in das Modul laden. Die interne Bank wird dabei überschrieben.

Außerdem gibt es noch folgenden Algorithmen:

„Classic Waveshapes“ kombiniert einen Oszillator mit einem Filter. Filter-Charakter und Resonanz lassen sich einstellen. An Main-Ausgang liegt ein Tiefpass mit 12 bzw. 24 dB an, am Aux-Ausgang ein 12 dB Hochpass.

„Phase Distortion“ ist ein modulierbares PD-Modell. Die Symmetrie der Verzerrung lässt sich variieren. An den beiden Ausgängen hat man die Wahl zwischen einem synchronisierten und einem freilaufenden Carrier-Signal.

„Wave Terrain“ ist eine Art Wavetable, bei dem zwischen acht 2D-Terrains interpoliert wird. Auch in diesen Algorithmus lassen sich Custom-Waves per Dump transferieren.

„String Machine“ emuliert einen solchen Synthesizer samt Stereofilter und Chorus. Es lassen sich Chords einstellen, deren Töne auf die beiden Ausgänge verteilt werden.

“ Four variable Square Voices“ ist ebenfalls zu Chords fähig, kann aber auch Arpeggios generieren, die über ein Clock-Signal am Trigger-Eingang synchronisiert werden können.

Ein Transfer von 15 Custom-Waveforms ist mit dem Update auch für den bereits enthaltenen Wavetable-Algorithmus möglich.

Das Update enthält auch eine Reihe von Verbesserungen und Bug-Fixes. Im Speach-Algorithmus wurde das spontan Retriggern der Hüllkurve behoben. Die Tiefe des Filterns über Timbre und Morph wurde Software-seitig angepasst. Ebenso wurde die Umsetzung der Quantisierung bei CV in schrittweise Settings, wie bei der Auswahl der Modelle, optimiert. Die Filter für die begrenzte Bandbreite der Wavetable wurden verbesserter und der Abfall der Amplitude in den oberen Lagen beseitigt. Der Frequency-Range-Selctor hat einen neuen Octave-Modus, mit dem für den Frequency-Regler auf eine Basisnote eingestellt werden kann, von der aus dann auf- und abwärts transponiert wird. Für die Anwahl der Algorithmen lässt sich ein alternativer Modus aktivieren.

Das Update für Plaits kann über das Mutable Instruments Forum heruntergeladen werden. Das Forum wird bestehenbleiben. Mutable Instruments ist noch bis zum Juni 2023 für Support- und Reparaturanfragen erreichbar.