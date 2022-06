Vertitruss PinClaw kurz vor dem Verkaufsstart

Ein neues Multitool für Traversen

Mit der Vertitruss PinClaw, dem erst kürzlich veröffentlichten Multitool für Traversen, kündigte Hersteller Vertitruss eine Erleichterung für Rigger und Bühnenbauer an. Nun gehen die ersten Vertitruss PinClaws in die Serie. Das patentierte Werkzeug des Herstellers aus Bocholt, NRW, setzt auf Hebelkraft und verspricht dabei eine Demontage von Traversen die schneller, leiser und materialschonender erfolgen soll, als es bei klassischen Werkzeugen der Fall ist. Die Hammer-Hebel-Kombination kommt dabei ohne weiteres Zubehör, wie Spezialbolzen, aus und kann mit handelsüblichen Traversen mit Gurtrohr-Durchmesser von 48 – 51 mm und Bolzenverbindungen verwendet werden.

Erfolgreich getestet…

…wurde die Vertitruss PinClaw unter anderem an folgenden Traversen: HOFKON, HOFPRO, Litecraft Truss, SweetTruss, GlobalTruss, Eurotruss, Naxpo Truss, DuraTruss, Prolyte Darunter 1-Punkt, 2-Punkt, 3-Punkt, 4-Punkt, HD-Traversen und viele weitere Arten.

Vorbereitungen für PinClaw Verkaufsstart laufen

„Nach langen zwei Jahren der Entwicklungsphase und zahlreichen Dauertests mit Dienstleistern aus ganz Deutschland ist unsere PinClaw endlich Marktreif“, so Dennis Malyska, Mitgründer und Co-Geschäftsführer von Vertitruss. „In diesem Moment bereiten wir mit unserem Team den großen Verkaufsstart vor. Es fehlen noch die letzten Feinheiten, wie zum Beispiel die Verpackung oder die Online Bedienungsanleitung.“

Nachfrage hoch

Die Idee zur Vertitruss PinClaw kam dem Gründer-Duo bereits 2019. David Malyska, Mitgründer und technischer Leiter von Vertitruss: „Nach der Prolight + Sound 2022 erreichte und eine Menge positives Feedback. Die hohe Nachfrage freut uns sehr! Für jeden, der regelmäßig Traversen im Einsatz hat, sind wir überzeugt mit der PinClaw eine wahre und preiswerte Erleichterung gefunden zu haben.“

Startdatum und Verfügbarkeit

Laut Hersteller sind von den anfänglich 1000 produzierten Vertitruss PinClaws bereits 20% für langjährige Partner und für den Export in die Niederlande reserviert. „Es lässt sich jetzt schon absehen, dass wir zeitnah nachproduzieren müssen“, so Dennis Malyska in der aktuellen Presseinformation. Erhältlich sein wird die Vertitruss PinClaw ab Mitte August 2022 exklusiv auf vertitruss.de.

129,99 € inkl. MwSt. soll die PinClaw zum Verkaufsstart kosten.

Über Vertitruss

Vertitruss, mit Sitz in Bocholt, NRW, wurde 2018 gegründet und spezialisiert sich auf den Verkauf diverser führender Marken für Bühnen- und Theatertechnik. Mit der MXA-1000 Bodenplatte und der neu vorgestellten Vertitruss PinClaw, setzt das junge Unternehmen aber auch eigene Ideen um und freut sich über eine wachsende Bekanntheit in Deutschland.