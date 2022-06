Video-Interview: Gert Jalass von Moon Modular Synthesizern

Über Moog, Hans Zimmer und die Welt der 5U-Module

Unser zweites Interview während der Superbooth 22 führten wir mit dem wunderbaren Gert Jalass von Moon Modular.

Mitten im Wald vor dem FEZ, in dem auch dieses Jahr die Superbooth tagte, präsentierte Gert seine Modularsystem Moon Modular den Liebhabern von 5U-Modulen.

Wer mit dem Begriff 5U nichts anfangen kann und bislang nur die kleinen Eurorack-Module kennt, dem sei gesagt, dass 5U ein Format bezeichnet, in dem einst auch die originalen Moog Modular-Module gebaut wurden und heute der zweite Standard für Modularsysteme ist.

Sie sind größer und dadurch übersichtlicher und haptisch leichter zu bedienen. Allerdings kosten 5U-Modularsysteme in der Regel auch deutlich mehr als Eurorack-Modularsysteme. Manche sagen ihnen auch einen besseren Klang nach – aber darüber lässt sich natürlich trefflich streiten, am besten in den Kommentaren.

Bernd Kistenmacher führte übrigens mit Gert Jalass bereits im September 2017 ein aufschlussreiches Interview.

Wir wünschen euch viel Spaß mit den Erzählungen eines Mannes, der immer schon von Moog Modularsystemen träumte.