Superbooth 22. Moon Modular M 532 Voltage Controlled Phase Shifter

Phasing auf 5 HE

Der deutsche Hersteller Moon Modular erweitert sein Angebot an 5U-Modulen um den M 532 Voltage Controlled Phase Shifter. Der Entwickler Gert Jalass ist mit seinem umfangreichen Modularsystem auf der Superbooth 22 am Stand Z140 anzutreffen.

ANZEIGE

Das Modul M 532 basiert auf einer rein analogen Schaltung mit insgesamt acht Stages, wobei man mit einem Schalter auch Modi mit zwei, vier oder sechs Stages wählen kann. Es gbt den klassischen Filter-Modus, in dem alle Stages gleich behandelt werden, und den Spread-Modus, in dem die Stages versetzt angesteuert werden.

Das Modul hat einen spannungssteuerbaren LFO mit Triangle und Ramp integriert. Der LFO ist intern auf den Phaser CV-Eingang normalisiert, kann aber über seinen Ausgang auch für andere Module genutzt werden. Daneben ist auch das Feedback spannungssteuerbar.

Das Ausgangssignal kann an einem regel- und steuerbaren Dry/Wet-Ausgang und parallel dazu einem separaten Wet-Ausgang abgenommen werden.

ANZEIGE

Außerdem wird das duale VCA-Modul M 502 S, das zum Beispiel auch für Stereoanwendungen eingesetzt werden kann, noch einmal „neu“ vorgestellt werden. Das Modul war zwar bereits auf der Superbooth 21 zu sehen, ist aber jetzt erst verfügbar.

Der Moon Modular M 532 Voltage Controlled Phase Shifter soll voraussichtlich ab Juni 2022 erhältlich sein, der Preis beträgt 419,- Euro.