Superbooth 20: Moon Modular stellt das Stereo Digital Delay 530 vor

Modulierbares Delay mit Overdubs

Mit dem Moon 530 Voltage Controlled Stereo Digital Delay hält nun die Digitaltechnik auch bei Moon Modular Einzug. Das Modul versteht sich nicht nur als FX-Unit für Modularsysteme, sondern kann dank umfangreicher CV- und Trigger-Steuerung als eigenständiges Instrument gesehen werden.

Das Modul im 5U-Format ist ein „High Quality Stereo Delay“, das mit 24 Bit / 48 kHz arbeitet. Der Frequenzgang beträgt 5 Hz bis 24 kHz. Das Delay kann zwischen Tape- und Digital-Modus umgeschaltet werden. Davon unabhängig lässt sich der Ping-Pong-Modus aktivieren, bei dem Echo-Taps zwischen links und rechts hin und her wandern.

Die Delay-Zeit reicht von 3 ms bis 3000 ms, die mit einem Regler eingestellt und via CV moduliert werden kann. Alternativ lässt sich das Tempo auch über eine Tap-Taste bzw. mit einem geeigneten Signal, zum Beispiel eine Clock, über Tap-Eingang eingeben.

Es gibt eine aktivierbare Hold-Funktion, die das Delay-Signal beibehält, während man Overdubs dazu einspielen kann. Außerdem gibt es eine Reverse-Funktion, die ebenfalls per Taste oder einem externen Steuersignal ausgelöst werden kann.

Die Funktionen Feedback, Delay Time und Dry/Wet-Mix sind spannungsteuerbar und diese Eingänge verfügen über bipolare Abschwächer.

Das Moon 530 Voltage Controlled Stereo Digital Delay soll ab Mitte oder Ende April erhältlich sein und 498,- Euro kosten.