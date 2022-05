Was man wissen muss: Bandequipment im Flieger transportieren

Band auf Tour im Flieger

Man mochte es manchmal kaum mehr für möglich gehalten haben, aber die Live-Performance ist zurück. Nach mental quälenden 2 Jahren, in denen ein großer Teil aller Berufsmusiker und der überwiegende Teil aller Technik-Crews das wirtschaftliche Handtuch geschmissen haben, überschlagen sich geradezu die Live-Aktivitäten, was wieder ein anderes Problem mit sich bringt, was aber hier nicht das Thema sein soll. Wer nun Festivals oder Tourneen im Ausland spielt, kommt teilweise nicht um eine Flugreise umhin, was insbesondere Musiker physisch und psychisch teilweise im Extrembereich belastet. Warum? Lest selber.

ANZEIGE

Was auf einem Flug mit dem Equipment so alles passieren kann, setzte 2009 eine US-Band geschickt als Video um und erntete damit mehr als 21.000.000 Klicks alleine auf YouTube:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren ANZEIGE

Business Class oder Holzklasse?

Um es direkt vorne weg zu schicken, eine Reise mit dem Flugzeug außerhalb der ersten Klasse hat absolut gar nichts mehr mit dem Glamour früherer Tage zu tun. Das Flugzeug ist leider zum Massentransportmittel verkommen und besitzt lediglich noch die Wertigkeit einer Busreise, leider mit einer Umweltbelastung, welche um ein Tausendfaches höher liegt. Ich für meinen Teil hasse es zutiefst, für Tourneen oder Festivals ins Ausland fliegen zu müssen, komme aber leider nur selten darum herum. Leider geht die Umweltbilanz zusätzlich noch mit jeder Menge Einschränkungen und Fallstricken seitens der Fluggesellschaften einher, auf die ich in diesem Feature eingehen möchte, damit möglichst viele Leser davon verschont bleiben mögen.

Bandequipment vor der Reise sinnvoll packen

Die meisten Leser werden es bereits wissen, aber der Sicherheit halber hier noch mal eine Klarstellung. Es ist schön, bei IRON MAIDEN zu spielen und mit einem eigenen Flugzeug zu reisen, bei dem auch noch der eigene Sänger teilweise den Piloten gibt (was Bruce Dickinson übrigens nur macht, um genügend Flugstunden nachweisen zu können, da er sonst seine Fluglizenz verliert), aber dies ist die absolute Ausnahme. Bands dieser Größenordnung haben keine Probleme, neben ihren persönlichen Instrumenten bei Bedarf auch die vertrauten Amps und Cabinets um die Welt fliegen zu lassen, bei allen anderen Bands ist dies schon lange nicht mehr der Fall, das heißt, man muss mit Equipment arbeiten, welches vor Ort vom örtlichen Veranstalter angemietet wurde.

Hier gilt es, die Abhängigkeit vom örtlichen Equipment so gering wie möglich zu halten. Wer einmal in Südamerika oder früher auch noch Russland getourt ist, kann garantiert tolle Geschichten über Unmengen von defekten und explodierenden Amps auf der Bühne erzählen, von daher versuche so viel wie möglich selber mitzunehmen. Und hier beginnt die Odyssee des Schreckens.

1.) Gitarre/Bass: Das persönliche Instrument ist nicht zu ersetzen, muss also mitgenommen werden. Hier gab es bis vor ca. 3 Jahren bei vielen Fluggesellschaften noch die Möglichkeit, mit einem charmanten Lächeln und freundlichem Auftreten am Gate eine Gitarre im Softcase als Handgepäck mit in den Fluggastraum zu nehmen und im Overhead-Compartment zu verstauen. Dann aber haben viele Flugzeugbauer die Größen für die Staufächer verkleinert, so dass eine Gitarre nur sehr selten, ein Bass auf keinen Fall mehr in diese Fächer passt.

Dies bringt leider das Problem mit sich, dass das Instrument als Cargo aufgegeben werden und in der Regel ein weiteres Gepäckstück dazu gebucht werden muss. Da die Fluglinien allerdings ihre Preise aufgrund der aktuellen Inflation und der Corona Nachholaktionen massiv angehoben haben, kann es auch schon vorkommen, dass das zusätzliche Gepäckstück zusätzlich 50 % der Flugkosten ausmacht. Hier wäre zu überlegen, ob man eventuell ein Doppelcase verwendet, bei dem der Bass ebenfalls mittransportiert werden kann, das halbiert die Transportkosten.

Solltet ihr das in Erwägung ziehen, müsst ihr aber auf jeden Fall ein Case verwenden, welches den aktuellen Maximalabmessungen und ganz wichtig, den maximalen Gewichtsvorschriften entspricht, wie zum Beispiel ENKI Cases. Die maximale Zuladung in der Holzklasse beträgt meistens 23 kg, bei den Billigheimern auch gerne einmal 20 kg. Hier gilt es extrem aufzupassen, da die Fluglinien sich eure Notsituation am Flughafen zu Nutze machen und euch sehr gerne Extrakosten für das Übergepäck aufs Auge drücken! Deshalb unbedingt euer Case vorher wiegen und 1 kg Sicherheit mit einplanen, da die Waagen am Schalter auch gerne einmal ihre eigene Eichung vornehmen und ihr im Zweifelsfall immer verlieren werdet.

2.) Amp: Ich kann euch nur dringend empfehlen, wenn möglich einen eigenen Amp mitzunehmen. Der Amp sollte mit im persönlichen Koffer verstaut werden und im Optimalfall ein Multispannungsnetzteil besitzen, um weltweit zu funktionieren. Ich benutze für meine Flugshows zum Beispiel den Hughes&Kettner BS200 Floor, welcher alle wichtigen Funktionen umfasst, vergleichsweise leicht/klein ist und sehr gut klingt. So muss man nur die Cabinets vor Ort benutzen und die Gefahr eines komplett defekten Cabinets ist kleiner als die eines defekten Amps.

Mittlerweile gibt es viele kleine, respektive Kleinst-Amps, mit denen man bei einem guten Monitoring auch mittlere Hallen spielen kann, von daher sollte einem dies eine Überlegung wert sein. Natürlich kann man auch ein weiteres Gepäckstück für seinen Kemper buchen und vor Ort komplett direkt in die PA spielen, aber diese Möglichkeit hat mich klanglich und haptisch nicht überzeugt.

3.) Pedale: Wenn es aus welchen Gründen auch immer mit einem eigenen Amp nicht geht, sollte man ein kleines Brot und Margarine Setup an Pedalen mitnehmen, möglichst auf einem kleinen Floorboard platziert. Findet ihr einen ordentlichen cleanen Sound vor Ort vor, reichen im Prinzip schon die Klassiker Overdrive, Distortion und Delay aus, um 90 % aller Rockshows spielen zu können. Evtl. etwas Chorus oder Reverb, je nach Geschmack. Das Ganze kann natürlich auch mit einem kleinen Multi-FX-Pedal absolviert werden, wobei ich persönlich einzelne Pedale aufgrund des besseren Klangs vorziehe.

Mit E-Gitarren und AMPs durch den Security-Check

Wann immer ihr euer Pedalboard, euren Sender oder euer Inear-System als Handgepäck im Rucksack mitnehmen wollt, macht euch auf ein paar Extrarunden beim Security-Check gefasst. Der Level reicht von ca. 10 Minuten Sprengstoff-Check in Deutschland über brüllende Security-Officer in den USA, welche dich 20 Minuten lang komplett filzen, bis hin zu russischen Soldaten mit Kalaschnikow im Anschlag, die nur auf eine hektische Bewegung von dir warten.

Wer dann versucht, einem Sicherheitsbediensteten zu erklären, was ein Overdrive-Pedal ist und dass die bei der Durchleuchtung gesichteten Drähte und Batterien keine Sprengstoff-Utensilien sind, kann sich je nach Kenntnisstand der Mitarbeiter auf eine ausführliche Diskussion gefasst machen. Dies bitte im Zeitplan des Check-Ins mit berücksichtigen.

Bei Ankunft Keyboard und Gitarre verschwunden

Nichts ist schlimmer als der verzweifelte Blick auf das Förderband im Ankunft-Flughafen, auf dem sich keine Gitarre zeigen will. Meistens kann man seinen Blutdruck wieder senken, indem man den Bulk-Luggage-Schalter sucht, an dem bis zu 30 Minuten später als das restliche Gepäck ein zumeist schlecht gelaunter Mitarbeiter das Instrument möglichst in einem Stück durch die Öffnung schiebt.

Danach bleibt einem nur der Weg zum „Lost Bagagge“-Schalter und die Hoffnung, das Instrument möge sich überhaupt gerade irgendwo befinden. Die Liste von Kollegen, deren Instrumente schlichtweg auf diesem Weg gestohlen wurden, ist überlang. Eine kleine Hilfe für iPhone Besitzer bieten die Airtags, welche man vergleichsweise dezent überall platzieren kann. Ich persönlich habe nicht nur jedes Gepäckstück mit einem Tracker ausgestattet, sondern auch meine Instrumente entsprechend präpariert, auf dass ich sie weltweit wiederfinden kann.

Je nach Anzahl anderer Apple Produkte, welche sich im Umkreis befinden, kann man überprüfen, ob das persönliche Equipment den lokalen Flughafen überhaupt verlassen hat und ob es sich zumindest im Ankunft-Flughafen befindet. Dennoch bedarf es Nerven aus Stahl, wenn der Airtag einfach nicht auf dem Display auftauchen will, daher Ruhe bewahren und hoffen. Wer jedoch hofft, bei gestohlenem oder zerstörtem Equipment den Gegenwert von der Fluggesellschaft ersetzt zu bekommen, muss leider enttäuscht werden. Einem Kollegen von mir wurde ein neuer USA Precision Bass (Anschaffungspreis 2.500,- €) gestohlen, für den er nach langem Verhandeln eine Pauschale von 500,- € bekam.

Softcase, Hardshell oder Flightcase?

Als Abschluss noch eine Binsenweisheit, welche jeder kennt, aber die man allzu gerne beiseite schiebt. Wenn man den ganzen Tag Tausende von Koffern auf Fliessbänder, Elektro-Zugmaschinen und Transportrollen hievt, ist einem irgendwann jeder Koffer egal. Wer auch nur ansatzweise hofft, dass die Gepäckverantwortlichen der Fluglinien euer Instrument mit der gleichen Vorsicht bewegen, wie ihr es tut, ist verloren. Ich besitze mehrere Hardshell-Cases, bei denen faustgroße Stücke aus dem Koffer herausgeschlagen und durch die Lackierung in die Gitarren getrieben wurden. Und wer besitzt nicht mindestens einen Koffer, bei dem nicht eine Rolle oder ein Griff abgebrochen wurde, es sein denn es waren Peli Cases?

Von daher, auch wenn schwer und unhandlich, immer Flightcases oder zumindest Kunststoffcases nehmen, die auch einen Sturz aus 2 m Höhe überleben. Ich habe gesehen, wie ein Gepäckverantwortlicher meine Gitarre als Treppenstufe benutzt hat, um an ein höher gelegenes Produkt greifen zu können, von daher immer vom Allerschlimmsten ausgehen.

Und natürlich viel Erfolg bei euren kommenden Shows!