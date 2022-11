Xodes AXX Drum Series, 808-Module im 1 HE-Format

Die kleinsten 808-Drums

Die Xodes AXX Drum Series ist eine Reihe von 1 HE Eurorack-Modulen (Intellijel-Format) mit Sounds, die sich an den Drums der Roland TR-808 orientieren. Für das Projekt wurde eine Kickstarter-Kampagne begonnen, die inzwischen schon fast am Ziel ist.

Alle Module beginnen mit dem Buchstaben A, was wahlweise für Acid, Analog oder Adapt steht. Es wird die Bass Drum ABD, die Snare ASD, das Open und Closed Hihat AHH sowie drei Tom/Conga-Module: ATC-L, ATC-M und ATC-H geben.

Die Module sind einheitlich 6 TE breit und verfügen über einen Trigger-Eingang sowie einen Audioausgang. Bass Drum und Snare haben zwei Soundregler. Die ATCs können zwischen Tom und Conga umgeschaltet werden. Die Hihat besitzt zwei Ausgänge für die offene und das geschlossene Variante.

Außerdem werden entsprechende Blank-Panele angeboten werden, falls man Platzhalter benötigt.

Für Besitzer eines normalen 3 HE-Rahmens, der keine extra Zeile im 1 HE-Format hat, bietet Xodes schon länger eine Lösung an. Die Montagehilfe FC313 kann als Adapter in einen 3 HE-Rahmen eingesetzt werden und dabei drei 1 HE-Module (Intellijel-Fprmat) übereinander aufnehmen. Der Adapter ist für unterschiedliche Breiten verfügbar, 6 bis 14 TE in der normalen Variante und 20 bis 28 TE in der Wide-Variante. Entsprechende Flachbandkabel werden separat dazu angeboten.

Wenn die Funding-Kampagne erfolgreich ist, werden die Module der Xodes AXX Drum Series ab April 2023 verfügbar sein. Die Early Bird-Preise für ABD, ASD und AHH betragen 52,- Euro, für ATC jeweils 62,- Euro.