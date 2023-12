3 neue Pedale von Yuer - Zum unglaublichen Preis

Yuer News – Die chinesische Effekt Company ist immer gut für eine Überraschung, vor allem versetzt mich das Preis-Leistungs-Verhältnis jedes Mal in Erstaunen. Gleich drei neue Pedale kündigt der Deutsche Vertreib an, einen Verzerrer, einen Equalizer und ein Switcher/Splitter. Das sind gute News zum Wochenende…

Yuer News – YF-31 Atlantis – Overdrive / Amp-In-A-Box

Das pinkfarbene YF-31 Atlantis Pedal im stabilen Metallgehäuse ist ein Overdrive und Amp-in-a-Box-Pedal, das sich am Sound britischer Rock-Verstärker orientiert. Weil es auch cleane Sounds beherrscht, eignet es sich besonders gut als Pedalplattform. Wer röhrig losrocken will, kann das aber auch ohne externe Drive-Pedale tun, das Pedal kann auch selbst kräftige Leadsounds erzeugen. Regler für Low, Mid, High, Level, Voice und Drive sorgen für einfache, effektive Bedienung. Für gerade mal 36,90 € ist das Pedal sicherlich einen Test wert.

Yuer YF-40 Ten Band EQ

Ein EQ kann auf dem Pedalboard gute Dienste leisten. Sei es, um den Leadsound etwas zu pushen, oder um den zu fetten Cleansound etwas auszudünnen, um ein paar funky Licks beizusteuern. Der Yuer YF-40 bietet zehn Bänder von 31,25 Hz bis 16 kHz mit jeweils +/- 12 dB Boost/Cut pro Band. Zur besseren Übersicht auf dem Board sind die Schieberegler beleuchtet. 44,90 € muss man für diese Pedal ausgeben, das sind 4,49 € pro Band. Fair!

Yuer ABY – Switcher / Splitter

Kandidat No. 3 der Yuer News zum Wochenende ist ein Splitter / Switcher mit dem vielsagenden Namen ABY. Entweder, man schaltet das eine (A) Signal auf den Ausgang, oder man entscheidet sich für das andere Signal (B). Wenn man möchte, kann ABY auch A&B gleichzeitig auf den Ausgang schicken, das ergibt dann das „Y“ im Namen. Dem Pedal ist es übrigens egal, in welche Richtung man es benutzt, es kann also auch einen Eingang (Y) auf einen der beiden Ausgänge (A oder B) oder auf beide gleichzeitig (A&B) schicken. Das macht den kleinen Switcher / Splitter zu einem sinnvollen Helfer. Das Pedal benötigt übrigens nicht mal Strom, dann bleibt allerdings die LED dunkel. Gerade mal 25,90 € kostet ABY, das ist echt ein Schnapper!

Overdrive und EQ benötigen ein Netzteil, das 9V und 5 bzw. 30 mA bereitstellt. Batteriebetrieb ist bei allen drei Pedalen nicht vorgesehen. Die Pedale kommen im stabilen Aluminiumgehäuse. Lieferbar sind alle drei ab Mitte Dezember.