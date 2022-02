24.02.2022

Was soll das jetzt? Schwarzer Bildschirm? Den hätte man schon viel früher bringen müssen, als jetzt. Es gibt die Tatsache Ursache und Wirkung. Ich hatte schon mal bei Corona mich politisch geäußert und dann hieß es: wenn wir diese Art Diskussionen zulassen, geht es ganz schnell nicht mehr um Musik oder Musikinstrumente. Zitatende. Und was ist das jetzt? Keine politische Äußerung? Beim Abzug der USA aus Afghanistan töteten US-Drohnenflugzeuge 7 afghanische Kinder, weil spekuliert wurde, es würde ein Attentat bevor stehen. Seit 2004 morden US-Drohnen in Pakistan, in Afghanistan, in Somalia usw. Diese Drohnenmorde sind möglich, weil in Deutschland über den US-Stützpunkt Ramstein diese Drohnen mit gesteuert werden. Das was jetzt geschieht hat eine Ursache und die blenden viele hier im Westen einfach aus. Minsk 2 wurde mit Duldung des Westens seit acht Jahren blockiert und die Situation wurde im Osten der Ukraine immer unerträglicher. Dann empfehle ich jedem hier, die Rede von Präsident Putin 2001 im deutschen Bundestag anzusehen und aufzuhören die Sache immer bloß aus der westlichen Brille anzusehen. Am besten sollten viele meiner Landsleute Geschichtsunterricht nehmen, sagen wir mal mit Beginn der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Da sieht es nämlich auch anders aus, als die meisten zu wissen glauben.