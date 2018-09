909-Day:DSP Synthesizers R909, USB-Plugin Synthesizer

Techno im USB-Port

DSP Synthesizers präsentiert zum 909-Day eine neue Mini-Serie an Synthesizern. Die legendäre Roland TR-909 wird dabei als R909 dabei auf die Größe eines USB-Sticks geschrumpft.

Die Engine der R909 arbeitet nicht mit einer Analog-Emulation für die Instrumente Kick, Snare, Clap, Rim und Toms (die beim Original analog erzeugt wurden, während Hihats und Cymbals Lo-Fi-Samples waren), sondern stellt alle Drums als Samples mit 30 kHz / 16 Bit zur Verfügung. Die Klangerzeugung ist 11-stimmig polyphon, die Sounds werden via MIDI, zum Beispiel aus einer DAW angesprochen. Die MIDI-Implementation entspricht der Roland TR-09, so dass der Editor von Momo-Müller verwendet werden kann.

Den HerstellerInformatione ist nicht zu entnehmen, ob auch eine Sequencer mit an Bord ist, doch wir gehen nicht davon aus, da alle bisherigen Module und Chips von DSP Synthesizers nur mit (Sample-basierter) Klangerzeugung arbeiteten.

R909 ist class-compliant, so dass kein Treiber benötigt wird. Neben Mac und PC werden laut Hersteller auch iPhone, iPad und Android-Geräte (mit entsprechendem Adapter) unterstützt.

Audio wird über eine 3,5 mm Klinkenbuchse ausgegeben.

Neben der R909 werden in der Serie auch eine R808 und eine B303 angeboten, die die Drummaschine TR-808 bzw. die Bassline TB-303 nacheifern. Auch diese beiden USB-Plugins werden von den entsprechenden MIDI VST-Editoren unterstützt.

Während des 909-Day wird die R909 zum adäquaten Sonderpreis von 9,09$ angeboten. Der reguläre Preis beträgt 29$, ebenso für R808 und B303.