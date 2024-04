AAS Multiphonics CV-2 v2.2, Update mit neuen Modulen

The Dynamic Pitch Update

Das Software-Modularsystem AAS Multiphonics erhält mit dem Update 2.2 fünf neue Module. Zur Einführung der neuen Version gibt es für Neukunden einen Rabatt von 33 % beim Kauf des Multiphonics CV-2.

AAS Multiphonics CV-2 v2.2

Die neue Version trägt den Untertitel „The Dynamic Pitch Update“, da die Module für das Arbeiten mit Tonhöhen und Dynamik ausgelegt sind.

Der Pitch Shifter besitzt einen manuellen und einen automatischen Modus zur Erkennung von Tonhöhen. Das eingehende Signal kann um bis zu drei Oktaven auf- oder abwärts verschoben und zusätzlich feingestimmt werden. Der Intervall wird in einem Display angezeigt. Außerdem gibt es einen 1 V/Oct.-Eingang zur Steuerung des Shiftings.

Mit dem Envelope Follower lassen sich einfache dynamische Hüllkurven aus Audiosignalen gewinnen. Die Werte für Attack und Release können justiert werden.

Auch mit dem Modul RMS wird eine Hüllkurve aus einem Audiosignal generiert, die hier jedoch nicht so dynamisch wie der Envelope Follower reagiert, sondern eher mit dem durchschnittlichen Pegel arbeitet.

Der Pitch Detector erkennt die Tonhöhe eines monophonen Audiosignals und kann diese als 1 V/Oct.-Steuersignal ausgeben. Damit lassen sich z. B. Oszillatoren durch andere Instrumente spielen.

Mit A÷BxC werden zwei CV-Signale (A und B) durcheinander geteilt, um das Ausgangssignal (C) zu bestimmen. Das Modul ist nicht für Audiosignal geeignet.

Das AAS Multiphonics CV-2 v2.2 Update ist kostenlos und steht registrierten Usern ab sofort zur Verfügung. Mit dem bis zum 13. Mai 2024 geltenden Rabatt von 33 % für Neukunden kostet das Software-Modularsystem derzeit 89,- Euro.

Ab hier die Meldung vom 7. August 2023 zum Update 2.1

AAS reicht nur vier Monate nach dem Erscheinen von Multiphonics CV-2 das Update 2.1 nach, mit dem der modulare Software-Synthesizer fünf neue Module und 30 zusätzliche Patches erhält.

AAS Multiphonics CV-2.1, Waveshaping-Update

AAS nennt es „The Waveshaping-Update“, weil vier der fünf neuen Module unterschiedliche Arten der Umformung von Signalen ermöglichen.

Der Wavefolder orientiert sich an der sogenannten West Coast Synthese. Hier entstehen neue Obertöne durch das „Umfalten“ von Signalspitzen, wenn sie einen bestimmten Wert übersteigen, damit sie keine Verzerrung verursachen.

Der Wavewrapper arbeitet ähnlich wie der Wavefolder, kann aber das Signal mehrfach „falten“, was einen harscheren Sound bewirkt.

Das Modul CV Shaper kombiniert die Möglichkeiten von Wavefolder, Wavewrapper und Saturator. Es gibt sechs Möglichkeiten der Signalverfremdung, inklusive Clipping.

Der Retifier eliminiert die negative Amplitude eines Signals, indem er sie entweder in eine positive Amplitude invertiert oder sie auf Null setzt.

µScope ist eine sinnvolle Ergänzung des Updates. Hiermit lassen sich die Signale visualisieren und die unterschiedlichen Formen des Waveshapings somit auch optisch nachvollziehen.

Das AAS Multiphonics CV-2.1 Waveshaping-Update ist kostenlos und steht registrierten Usern ab sofort zur Verfügung.

Ab hier die Meldung vom 4. April 2023

Multiphonics CV-2 ist die erweiterte Version des Software-Modularsynthesizers von Applied Acoustics Systems. Zusätzliche Module, eine vergrößerte Library sowie Verbesserungen im Workflow machen das System noch interessanter.

Multiphonics CV-1 wurde vor fast genau zwei Jahren vorgestellt. Es war bislang mit 35 unterschiedlichen Modulen ausgestattet, die im Gegensatz zu anderen Software-Modularsystemen sich nicht an konkreten Hardware-Vorbildern orientieren.

Neu in AAS Multiphonics CV-2

Multiphonics CV-2 kann nun auch als FX-Plug-in in der DAW eingesetzt werden, um beliebige Audiospuren damit zu bearbeiten.

Es wurde 15 weitere Module in den Bestand aufgenommen, dazu zählen Filter, Saturator, Crusher, Logic Gate, Splitter, Crossfader, Mid-Side, Panner und mehr. Außerdem wurden sechs der bestehenden Module um Stereo-Betrieb und Features für die Audiobearbeitung erweitert.

Die Patch-Library wurde um 150 neue Synth- und FX-Patches erweitert.

Dank der Funktionen Stereo-Patching, One-to-many Module Patching, Many-to-many Module Patching und Multimodule-Aktionen ist eine schnellere und einfachere Bedienung möglich.

Sowohl das User-Interface als auch die sogenannte Patching Canvas von Multiphonics können für ein komfortableres Patchen nun skaliert werden. Der Browser wurde für einen effizientere Navigation durch die Library, User Patches und Expansion Sound Packs überarbeitet.

AAS Multiphonics CV-2 kostet zur Einführung 99,- US-Dollar, danach 149,- US-Dollar. Es wird auch ein Bundle angeboten, das zwei Sound-Packs für Multiphonics CV-2 beinhaltet und zur Einführung 129,- US-Dollar kostet, danach 189,- US-Dollar.

Für Besitzer von Multiphonics CV-1 und Sound-Packs gibt es unterschiedliche Upgrade-Angebote, die über den AAS-Account angeboten werden.

Ab hier die Meldung zu AAS Multiphoncs CV-1 vom 27. April 2021

AAS Multiphonics CV-1 ist ein neuer Software-Modularsynthesizer, der konzeptionell an das Eurorack-System angelehnt ist, aber keine spezifische Hardware nachbildet. Das Plug-in tritt eher die Nachfolge von Tassman an.

Multiphonics CV-1 ist ein einfach zu bedienender und auf die musikalische Anwendung ausgelegter Softwaresynthesizer. Das Interface gibt direkten Zugriff auf alle Funktionen, ohne dass Untermenüs aufgerufen werden müssen. CV-1 soll sich daher gleichermaßen für erfahre Anwender wie auch Neueinsteiger und zu Lehrzwecken eignen. Eine Sammlung von Tutorial-Videos unterstützt dabei den Einstieg in die Welt der modularen Synthese.

Multiphonics CV-1 hat eine Auswahl von 35 unterschiedlichen Modulen. Dabei fällt auf, dass diese reichhaltig mit Funktionen und Modulationseingängen ausgestattet sind sowie teilweise mehrere Funktionen kombinieren oder in mehrfacher Ausführung besitzen.

Die Software wird mit einer umfassenden Library an Patches ausgeliefert, die in Kategorien unterteilt ist: Basses, Chords, Drone, Generative, Grainy, Leads, Percussions, Rhythmic, Sequences, Sound Effects, Stabs, Strings, Sweeps, Tuned und Unclassifiable.

AAS Multiphonics CV-1 läuft unter Windows 10 und MacOS X 10.11 (oder höher) auf 64 Bit-unterstützenden DAWs als VST2, VST3, AU, AAX Native sowie standalone. Demoversionen für beide Plattformen stehen zum Download bereit.