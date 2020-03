Apple iPad Pro Early 2020 für Musiker

Das neue Apple iPad Pro Early 2020 stellt einen weiteren Generationssprung dar – und ist vor allem auch für Musiker interessant.

Beide 11″ und 12,9″ Modelle haben nun keinen Home-Taster mehr und damit auch kein Touch-ID. Der Bildschirm ist nun ebenfalls abgerundet wie bei den iPhones der X-Serie, nur ohne die störende „Kerbe“. Die Front-Kamera und Face-ID-Sensoren befinden stattdessen wie bisher elegant im Rahmen versteckt, der auf wenige Millimeter reduziert wurde.

Leider wurden nicht auch die abgerundeten Ränder der letzen paar iPhone Generationen – ab dem 6er – übernommen, sondern die Kantigkeit des iPhone SE, was ich persönlich immer als unangenehm beim Halten empfand.

Der Power-Taster und die beiden multifunktionalen seitlichen Taster sind hingegen geblieben sowie der USB-C/USB 3.x-Port.

Im Inneren der beiden iPad Pros arbeitet ein ARM A12Z. Es liegen noch keine Messungen vor,

aber der A12X Bionic aus dem iPad Pro 2018 (iPad8,5) erreicht auf Geekbench einen Wert von 1121 im Single-Core- und 4666 im Multi-Core-Betrieb.

Zum Vergleich: Mein altes iPad Pro 12.9″ 1st. Gen von 2015 liefert hier mit einem A9X 661 bzw. 1221 Punkte, also die Hälfte bzw. ein Viertel dessen und ich habe dennoch Mühe an seine Grenzen zu stoßen.

Was den Arbeitsspeicher betrifft, so wurde das 4 GB RAM aus den Vorgängerversion durch zeitgemäßere 6 GB RAM ersetzt.

Neu ist auch der U1-Chip mit Ultrabreitband-Technologie aus dem iPhone, der mit einem „räumlichen Bewusstsein“ die Kurzstreckenkommunikation zwischen Apple-Produkten verbessern soll. „BTLE mit GPS auf Steroiden“, wie es manchmal gerne umschrieben wird.

Das Display ist in Liquid Retina Technologie gefertigt und bietet eine Bildwiederholungsrate von 120 Hz und True-Tone-Farben mit „extrem geringer Spiegelungen“ und einem großen P3-Farbraum.

Die eingebauten Backend-Kameras sind auch für Musiker eine Erwähnung wert, da hier das iPad massiv zum iPhone X aufholt.

Der neuartige LiDAR Scanner (Light Detection and Ranging) misst dabei den räumlichen Abstand, den das Licht vom Objektiv zum Objekt und zurück braucht, bis zu einem Abstand von 5 Metern. Damit lässt sich z. B. 3D-Fotografie und Augmented Reality realisieren. Apple wirbt sogar damit, dass die NASA diese Technologie auf der nächsten Mars-Mission einsetzen wird. Die beiden Pro Kameras für Weitwinkel und Ultraweitwinkel sind getrennt und können Videos in 4K (60FPS) aufnehmen.

Das eigentlich Interessante daran ist allerdings, dass Apple bei den verbauten Mikrofonen (Mehrzahl) von „Studioqualität“ spricht. Das würde z. B. dem Mitschneiden von Live-Gigs und anderen „Vor-Ort-Videos“ sehr entgegen kommen, da so kein weiteres Equipment zu benötigt würde. Schließlich gibt es mit Luma Fusion, das fast mit Final Cut für MacOS mithalten kann und iMovie tausend mal überlegen ist, eine echte und preiswerte Option für professionellen Videoschnitt unterwegs.

Damit die schönen Videos auch auf das iPad passen, bietet Apple Speichergrößen bis 1 TB an.

Da iPadOS 13.x mittlerweile auch das Speichern und Laden von Daten auf externen Datenträgern erlaubt, ist das Problem mit dem internen Speicher inzwischen aber fast nicht mehr existent und wer nur Musik macht, für den reichen die 128 GB Einstiegsgrößen auch locker. Zumal durch AUv3 die App-Größen deutlich geschrumpft sind und echte Speicherfresser-Apps, wie die Rompler von IK Multimedia oder andere gesampelte Instrumente sind deutlich in der Minderheit.

iPad oder Computer

Doch nicht nur mit dem offeneren Dateisystem von iPadOS und der Intel i7-vergleichbaren Leistung der ARM-Prozessoren möchte Apple das iPad näher an einen Laptop heranbringen.

Das neue Magic Keyboard für iPad vereint einen iPad-Standfuß, eine Tastatur in Desktop-Größe und ein Trackpad in einem. Damit wurde dem jahrelangen Jammern nach einer Keyboard+Mouse-näheren Bedienung des iPads nun Rechnung getragen.

Es lässt sich dabei auch wie bei einem Laptop der Neigungswinkel des „Displays“, also des iPad Pros, stufenlos einstellen.

Zusätzlich verfügt das Magic Keyboard für iPad auch noch einen USB-C Pass-Through-Anschluss über den das Laden des iPad Pros ermöglicht wird.

Das Magic Keyboard dient außerdem noch als Schutzhülle für das iPad und deckt Vorder- und Rückseite vollständig ab.

Damit will Apple insbesonders sicherstellen, dass die kommenden „Universal-Käufe“, also Apps, die einmal im Mac-App-Store gekauft wurden sowohl auf iOS- als auch auf MacOS identisch bedienbar sind. Das Magic Keyboard ist nur mit dem iPad Pro kompatibel. Ob das nur das aktuelle iPad Pro betrifft ist oder auch älteren Generationen, lässt Apple bisher im Dunkeln. Das iPad Pro Early 2020 kann aber auch noch mit dem Smart Keyboard Folio betrieben werden.

Natürlich lässt sich das neue iPad Pro auch weiterhin mit dem Apple Pencil der 2. Generation (der flache, kantige) bedienen.

Bei Angaben zu Gewicht und Akkulaufzeit beschränkt sich Apple bisher auf „weniger als 500 g“ und „Batterie für den ganzen Tag“.

Während Apple die Verfügbarkeit des neuen iPad Pros mit 25. März angibt, ist bisher weder Lieferdatum noch Preis für das Magic Keyboard angegeben worden.

Das iPad Pro 11″, 128 GB (WiFI) ist ab 879,- Euro zu haben. Die 1 TB Ausbaustufe ist für 1429,- Euro zu haben.

Das iPad Pro 12,9″ 128 GB (Wifi) gibt es ab 1099,- Euro, die 1 TB Version für 1649,- Euro.

Die Cellular-Versionen haben einen Aufpreis von 170,- Euro