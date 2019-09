Apple MacOS Catalina: Wie gefährlich ist der Umstieg für Musiker?

MacOS Catalina - Vor dem Ugrade wird gewarnt

Manchmal frage ich ich, was mir lieber wäre: Weltuntergang oder MacOS-Update. Nun mit MacOS Catalina kann ich endlich beides haben. Wer zum Musikmachen MacOS benutzt und bei diversen Hersteller-Newslettern angemeldet ist, hat es schon mitbekommen. Seit Tagen kommen E-Mails von Slate Digital, Native Instruments, Melda und andere Hard- und Software-Herstellern. Sie empfehlen nicht nur, MacOS Catalina am Tag 1 nicht zu installieren, nein sie warnen davor und das völlig zu Recht. Mit MacOS Catalina 10.15 wird Apple einige drastische Änderungen einführen, um für eine robuste Verbesserung der Sicherheit zu sorgen. Was Mac-Musiker wissen sollten, ist hier zusammengetragen.

MacOS 10.15 Catalina – Wissenswertes für Produzenten und Musiker

Ich berufe mich dabei im Wesentlichen auf den Artikel von Peter Kirn, CDM (Link unten).

Die Inkompatibiltäten zu Mac 10.14 Mojave sind dabei weitreichend. Es fängt damit an, dass Apple keinen 32 Bit Code in Applikationen mehr erlaubt und darüber hinaus auch keinen Zurgiff mehr auf externe 32 Bit Bibliotheken. Die Programme laufen einfach nicht mehr. So hat z. B. Native Instruments verkündet, dass derzeit keines ihrer Produkte kompatibel mit Catalina ist. Hier werden also schon mal einige Apps und Plugins wegfallen.

Auch DAW-interne 32 Bit Bridges werden dann nicht wohl nicht mehr funktionieren. In wieweit davon 64 Bit Plugins betroffen sein werden, die 32 Bit Apps hosten, wie DDMF Metaplugin, Blue Cat Audio Patchwork und MB-7 Mixer oder Plogue Bidule, muss sich zeigen.

OS-Virtualisierungsumgebungen wie etwa VMware Fusion oder Parallels, in denen 32 Bit Betriebssystems laufen, scheint das aber nicht zu betreffen.

Aber auch für „alte“ Hardware-Treiber ist Catalina das Ende, was eine ganze Menge Treiber betreffen dürfte.

USB-klassenkompatible Geräte sind davon aber nicht betroffen.

Erhöhte Sicherheit durch MacOS Catalina

Die Viren- und Malware-Verbreitung ist auf MacOS zwar um mehrere Größenordnugen geringer als bei Windows, aber es reicht ja schon einer und lieber „Principiis obsta“ als eine Situation wie auf Windows. Mit dem Stopfen von Sicherheitslücken kommt man eben auch nur zu einem gewissen Punkt und daher wehrt Apple mit Catalina den Anfängen lieber proaktiv als retroaktiv.

Die neuen Sicherheitsporzesse heißen „Hardend Runtime“, „Entitlements“ „Notarization“.

Dabei hat Apple ganz besonders Code im Visier, der sich Huckepack auf harmlose Software aufschaltet, nachgeladen wird und Zugriff auf Daten oder Hardware-Komponenten wie Mikrofone, Kamera oder Audiointerface erlangt, ohne den Benutzer explizit um Erlaubnis zu fragen. Kurz und sehr vereinfacht gesagt, verhält sich solcher Schadenscode sehr ähnlich wie das, was Plugins und in einer DAW anstellen und wie Hardware-Treiber funktionieren.

Entitlement und Hardend Runtime

Das bedeutet in erste Linie für die Nutzer, dass sie deutlich öfter manuell einem Program Zugriff- und Ausführungsrechte erlauben müssen als bisher. Zumindest immer das erste (und glücklicherweise einzige) Mal, wenn spezifischer Zugriff aufgerufen wird. Das kann alle möglichen Zugriffe umfassen, sei es das Laden einer Sample-Datei oder das Ausdrucken eines Dokuments. Das Dialogfenster dürfte dabei iOS-Benutzer nicht ganz unbekannt sein, wenn man jeder App einzeln erlauben muss, Mitteilungen senden zu dürfen oder auf das Mikrofon, also das Audiointerface, zugreifen zu dürfen. So lassen sich aber auch eine Menge ungewünschter App-Aktivitäten unterbinden, wie z. B. Übermittlung des Standortes.

Bei „in sich geschlossenen“ Einzelanwendungen ist das ja noch recht schnell gegessen, aber DAWs sind nicht „geschlossen“ aufgebaut und Plugins arbeiten doch sehr nach dem Prinzip der „Code-Injection“ also das Einfügen von Funktionen über dynamische Link-Bibliotheken in ein laufendes Programm, ganz ähnlich wie es eine Malware tut.

Die DAW muss also nicht nur die eigenen Entitlements handhaben, sondern auch die der Plugins, die dann wieder eventuell auf weitere Daten zugreifen. Das grundlegende Sicherheitsproblem, das sich hieraus ergibt, dürfte ersichtlich sein. Und die Informations- und Internet-Welt ist (spätestens) nach Edward Snowden ganz bestimmt eine andere, als sie davor war.

Die meisten DAWs, Apples Logic mit eingeschlossen, sind aber auf diese neuen Prozesse noch nicht darauf vorbereitet und werden wohl am Tag 1 nicht mit Catalina zusammenarbeiten.

Notarization

Der zweite Sicherheitsprozess ist die notarielle Beglaubigung der Installationsroutinen, die mit Catalina um einiges restriktiver werden. Entwickler können nicht mehr einfach Daten hinschreiben, wo es ihnen am besten deucht. Um das zu gewährleisten, müssen die Installer von Apple nun verifiziert werden. Früher war der Process nur eine Option, nun ist er obligatorisch.

Dabei überprüft Apple aber nur die Installer an sich und nicht wie bei iOS die Software, die damit installiert wird, was laut Aussagen im Netz nur einige Stunden dauern soll, anstatt Tagen bei der App-Store Zulassung. Die Überprüfung hat in erster Linie damit zu tun, wie die Software auf das MacOS SDK zurückgreift. iOS-Programmierern dürften der Vorgang recht vertraut sein.

Der Umstieg wird allen MacOS Programmierern eine Zeit lang zu schaffen machen und ohne Software- und Installer Updates, die nach dem 1. Juni 2019 signiert wurden, wird es auf der eigenen Catalina Festplatte am Tag 1 nicht voll werden. Dieser Umstand könnte sich auch auf die Hardware-Verkäufe auswirken, denn die neuen Macs, die nach September 2019 vorgestellt werden, akzeptieren sehr wahrscheinlich kein früheres MacOS als Catalina.

Benutzer, die doch unbedingt frühzeitig upgraden wollen, sollten das auf einer zweiten Festplatte tun oder zumindest den Rückbau mit einem Backup-Programm sicherstellen und sich die allerneusten Versionen ihrer Software herunterladen.

Generell dürfte ein Catalina Upgrade für Langzeitnutzer der geeignetste Zeitpunkt sein, eine komplett frische Installation von MacOS aufzusetzen, um mit den „Ballast der letzen 10 Jahre“ nicht ständig ins Gehege zu kommen.

Wessen Leben nicht akut und konkret davon anhängt, MacOS Catalina zu betreiben, sollte bis auf weiteres bei MacOS 10.14 Mojave oder früher bleiben.

PS: selbiges gilt auch für iOS 13 und iPadOS.