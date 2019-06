Apple Mac Pro, Pro Display XDR, iPadOS 2019 für Musiker

Nachtrag: Gekürzte Apple-Pressemeldung zum

Apple Pro Display XDR

Das Pro Display XDR verfügt über ein enormes 32-Zoll Retina 6K Display mit P3-Farbraum und 10-Bit-Farbtiefe, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit, ein Kontrastverhältnis von 1.000.000:1 und einen extrem breiten Betrachtungswinkel. Zusammen sind der neue Mac Pro und das Pro Display XDR die leistungsstärksten Tools, die Apple je für professionelle Nutzer entwickelt hat.

„Wir haben den Mac Pro für Nutzer entwickelt, die ein modulares System mit extremer Leistung, Erweiterung und Konfigurierbarkeit benötigen. Mit leistungsstarken Xeon-Prozessoren, enormer Speicherkapazität, bahnbrechender GPU-Architektur, der PCIe-Erweiterung, der Afterburner Beschleunigerkarte und dem atemberaubenden Design ist der neue Mac Pro ein echtes Highlight, mit dem Profis optimale Leistung bringen“,

sagt Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing von Apple.

„Das Pro Display XDR ist das beste professionelle Display der Welt und der perfekte Begleiter für den neuen Mac Pro. Mit einer Retina 6K Auflösung, wunderschönen Farben, extremen Helligkeits- und Kontrastverhältnissen und einem hochfunktionalen Design bietet das Pro Display XDR die umfassendste Funktionsauswahl, die je auf einem Display zu diesem Preis angeboten wurde.“

Mit einem 32-Zoll-LCD-Panel mit einer Auflösung von 6016 x 3384 6K Retina und mehr als 20 Millionen Pixeln bietet das Pro Display XDR ein gestochen scharfes, hochauflösendes Bilderlebnis mit fast 40 Prozent mehr Bildschirmfläche als ein Retina 5K Display. Mit einem P3-Farbraum und echten 10-Bit-Farben für über 1 Milliarde Farben können professionelle Nutzer ein realitätsgetreueres Bild sehen – das ist entscheidend für die Video- und Fotobearbeitung, 3D-Animation oder Farbkorrekturen. Das Pro Display XDR verfügt auch über die branchenweit beste Polarisationstechnologie und bietet einen superbreiten, farbgenauen, außermittigen Betrachtungswinkel, so dass jetzt mehrere Personen gleichzeitig genauere Inhalte ansehen können. Um reflektiertes Licht zu managen, verfügt das Pro Display XDR über eine branchenführende Antireflexbeschichtung und bietet eine innovative neue matte Option namens Nanotextur, bei der Glas im Nanometerbereich geätzt wird, um ein geringes Reflexionsvermögen und weniger Blendung zu erreichen.

Extremer Dynamikbereich erweckt Inhalte zum Leben

Um besser widerzuspiegeln, was das Auge in der realen Welt sehen kann, bietet das Pro Display XDR mit dem hohen Dynamikbereich ein völlig neues Extrem. Das Pro Display XDR verwendet ein direktes hintergrundbeleuchtetes System mit einer großen Anzahl von LEDs, die 1.000 Nits Vollbildhelligkeit und 1.600 Nits Spitzenhelligkeit erzeugen, was weit über der Leistung eines typischen Displays liegt. Mit einem fortschrittlichen Wärmemanagement, bei dem das Gittermuster aus Aluminium als Kühlkörper verwendet wird, kann das Pro Display XDR 1.000 Nits Vollbildhelligkeit auf unbestimmte Zeit beibehalten, was auf einem Display mit diesem Preis bisher nicht möglich war. Und mit einem erstaunlichen Kontrastverhältnis von 1.000.000.000:1 verfügen die Bilder über die hellsten spiegelnden Akzente, extrem dunkle Schwarztöne und alle Details dazwischen.

Flexibles Design für die Arbeitsweise von professionellen Nutzern

Mit einer Glasoberfläche bis zum Rand und schmalen 9-Millimeter-Rändern in einem beeindruckenden Aluminiumgehäuse zeichnet sich das Pro Display XDR durch ein hochfunktionales und flexibles Design aus. Der Pro Ständer verfügt über einen aufwendig konstruierten Haltearm, der das Display perfekt ausbalanciert, so dass es sich praktisch schwerelos anfühlt und der Nutzer es leicht in Position bringen kann. Der Pro Ständer bietet sowohl eine Neigungs- als auch eine Höhenverstellung und so kann sich das Pro Display XDR in den Hochformat-Modus drehen – perfekt für Aufgaben wie Fotos retuschieren, eine Website gestalten oder programmieren. Der Pro Ständer ist leicht abnehmbar und lässt sich schnell anbringen und abnehmen, so dass er ganz unkompliziert vor Ort mitgenommen werden kann. Für Profis mit besonderen Montageanforderungen ist ein VESA-Montageadapter mit dem Pro Ständer austauschbar. Mit einem einzigen Thunderbolt 3 Kabel verbindet sich das Pro Display XDR nahtlos mit der Mac Produktlinie, einschließlich des neuen Mac Pro, der bis zu sechs Displays für beeindruckende 120 Millionen Pixel unterstützt.