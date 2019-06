Apple 2019 Update: Logic Pro X 10.4.5. ist da

Die Apple DAW legt erneut zu!

Soeben erhielten wir folgende Pressemitteilung zum neuen

Update Apple Logic Pro X 10.4.5

Apple hat heute eine neue Version von Logic Pro X, seiner professionellen Musikproduktionssoftware veröffentlicht, mit Leistungs-Updates für alle Benutzer und Optimierungen, die die Leistung des brandneuen Mac Pro erschließen. Logic Pro X 10.4.5 unterstützt nun bis zu 56 Verarbeitungs-Threads, so dass professionelle Musikproduzenten und Filmkomponisten unglaublich anspruchsvolle Musikprojekte mit noch nie da gewesener Leichtigkeit bearbeiten können.

Der Mac Pro zusammen mit Logic Pro X 10.4.5 ermöglicht es professionellen Musikern, Dinge zu tun, die im Produktionsprozess bisher nicht möglich waren. Mit dem neuen Mac Pro kann Logic sogar bis zu fünfmal so viele Echtzeit-Plug-Ins ausführen wie mit der aktuellen Generation des Mac Pro. Logic Pro X 10.4.5 erhöht die verfügbare Spur- und Kanalanzahl für alle Benutzer und unterstützt nun bis zu 1.000 Audio- und 1.000 Software-Instrumentenspuren, was bei komplexesten Produktionen die vierfache Anzahl verfügbarer Spuren bedeutet. Darüber hinaus unterstützt Logic Pro X jetzt 1.000 Aux-Kanalstreifen, 1.000 externe MIDI-Spuren sowie 12 Sends pro Kanalstreifen. Nutzer können darüber hinaus eine verbesserte Reaktionsfähigkeit der Mixer- und Ereignisliste bei der Arbeit mit großen Sessions erwarten und Projekte mit zahlreichen Flex Time-Bearbeitungen und Tempoänderungen sind effizienter denn je.

Profi-Statements zum neuen Apple Logic Pro X 10.4.5

„Logic ist mein primäres kreatives Werkzeug für das Komponieren von Musik und spielt eine Schlüsselrolle bei der Erstellung der Partituren für „Spider-Man: A New Universe“ und „Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands“. Wenn Du arbeitest ist Zeit unglaublich wertvoll und Du willst den Fluss an neuen musikalischen Ideen nicht abreißen lassen. Ich freue mich sehr über die Leistungssteigerung von Logic Pro X 10.4.5 sowie die Leistungsfähigkeit, Erweiterbarkeit und Konfigurierbarkeit des neuen Mac Pro — im Zusammenspiel helfen sie mir, noch schneller zu arbeiten und mich mehr auf die Kreativität zu konzentrieren.“ — Daniel Pemberton, Komponist für „Black Mirror“, „Yesterday“ und „Ocean’s 8“

„Manchmal vermeidet ein Produzent unbewusst bestimmte kreative Ideen weiter zu denken, weil er meint, dass seine Hard- und Software ihn behindern könnte. Logic Pro X 10.4.5 und der neue Mac Pro werden diese Einschränkungen beseitigen. Neben der stark gestiegenen Spur-Anzahl gibt es in der neuen Version von Logic viele kleine Dinge, die sich wirklich lohnen. Es ist großartig zu sehen, dass Apple sich dazu verpflichtet, diese leistungsstarken Tools für Profis bereitzustellen.“ — Stuart Price, Housemusiker und Produzent für The Killers, Madonna, Coldplay und Seal

„Musikproduzenten nutzen die Technologie, um unsere Kunst zu produzieren und wir warten seit langem auf ein System ohne Einschränkungen und Engpässe. Ich bin tief beeindruckt von der bemerkenswerten Leistung des neuen Mac Pro mit Logic Pro X. Dies ist ein echter Wendepunkt, da die kreativen Möglichkeiten jetzt endlos erscheinen.“ — Rich Costey, Produzent für Muse, Foster the People, Snow Patrol und Chvrches

„Als jemand, der Logic für alles was er musikalisch erschafft, verwendet, bekam ich einen richtigen Kick, als ich all die Leistungssteigerungen in Logic Pro X 10.4.5 sah. Und die Erweiterbarkeit des neuen Mac Pro wird ihm ein Zuhause in meinem Studio mit einer sehr langen Lebensdauer garantieren. Es ist offensichtlich, dass Apple sich der Pro-Community verpflichtet und ich schätze es sehr, dass sie wirklich zuhören und auf unsere Bedürfnisse eingehen.“ — Oak Felder, Produzent für Demi Lovato, Drake, Alicia Keys und Rihanna

Weitere neue Funktionen in Logic Pro X 10.4.5:

Der Loop-Browser kann nach Loop-Typ filtern und erlaubt gleichzeitiges Drag & Drop mehrerer Loops in ein Projekt.

Das neu gestaltete DeEsser 2 Plug-In bietet mehr Möglichkeiten um Zischlaute bei Audiospuren zu reduzieren.

MIDI-Beat-Clocks können an einzelne Ports gesendet werden, jedes mit individuellen Einstellungen wie Timing-Offset und Plug-In-Verzögerungskompensation.

AMAZONA.de Test zum Apple Logic Pro X 10.4.5

Wir werden diesen Test in Kürze nachreichen, versprochen. Ab sofort ist das kostenlose Update im Apple-Store erhältlich. Der Test zum letzten Update 10.4.2 ist aber online und findet ihr HIER

Für Ein- oder Umsteiger sei aber auch auf unser Apple-Special für Musiker verwiesen, dass wir vor kurzen veröffentlicht haben. Hier erfahrt ihr alles Wissenswerte um Apple Hard- und Software für Musiker. HIER KLICKEN