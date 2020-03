Apple MacBook Air Early 2020 Edition für Musiker

Apple MacBook Air Early 2020 Edition

Auch im Jahr 2020 stellt Apple ein neues MacBook Air vor, mit doppelt so viel Leistung und SSD-Speicher wie bei der 2019 Edition.

Die erste Frage beim neuen Sub-Notebook Air 2020 wird wohl die Frage nach dem Gewicht sein. Mit einem Anstieg von 1,24 kg auf 1,29 kg wird hier die Luft tatsächlich etwas dicker im Gig-Rucksack.

Die nächste Frage gilt natürlich der CPU Power.

Im Air 2019 kam eine Intel Amberlake Intel Core i5 (8210Y) mit 1,6 GHz zum Einsatz.

Das neue Air 2020 bietet drei CPU-Versionen:

Einmal einen 1,1 GHz Dual‑Core Intel Core i3 (Turbo Boost bis zu 3,2 GHz) mit 4 MB L3 Cache

und eine Version mit 1,1 GHz Quad‑Core Intel Core i5 (Turbo Boost bis zu 3,5 GHz) mit 6 MB L3 Cache.

Gegen Aufpreis von gerade mal 80,- Euro zum i5 Air oder 130.- Euro vom i3 Air aus, gibt es einen 1,2 GHz Quad‑Core Intel Core i7 Prozessor der 10. Generation (Turbo Boost bis zu 3,8 GHz).

Da das Upgrade vom i3 zum i5 aber nur 50.- Euro sind , gibt es eigentlich keinen Grund, bei der i3-Option zu bleiben.

Zu den genauen CPU-Bezeichnung ist noch nichts zu finden, aber die Benennung der Intel Iris Plus-Grafikeinheit lässt auf eine Ice Lake CPU der 10. Generation schließen, die als sparsame Mobilprozessoren konzipiert wurden und auch Thunderbolt 3-Unterstützung bieten.

Hier dürfte vor allem die i5-Option der Sweet-Spot sein, denn die liefert schon ordentlich Rechenleistung und wäre damit auch für Live-Gigs hervorragend geeignet. Allerdings sind dann die 80 Euro Aufpreis für den i7 auch kein Ding mehr.

Wenn dem so ist, dann dürfte auch die auch integrierte Graphikeinheit einen heftigen Schub bekommen haben und mit den Einstiegsmodellen von dedizierten Grafikkarten mithalten können. High-End-Gaming ist damit zwar nicht drin, aber alles andere schon.

Mehr Grafik-Power

Sollte man sich doch gezwungen sehen, mehr Grafik-Power zu benötigen, lässt sich an einem der beiden Thunderbolt 3- Anschlüsse eine eGPU anschließen.

Für das mobile Arbeiten bietet das interne 13,3″ Retina-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung, IPS-Technologie und einer nativen Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln bei 227 ppi (16:10 Seitenverhältnis) genug Bildschirmplatz. Sollte das nicht ausreichen, können ein weiteres 5K- oder 6K-Display oder zwei 4K-Displays über den TB 3-Anschluss – Display-Port-kompatibel – oder USB-C-Displays mit USB 3.1 Gen 2 (10 GB/s) betrieben werden.

HDMI-, VGA- und TB 2-Adapter sind separat erhältlich. Mit dem USB-C Multi-AV-Adapter gibt es sogar eine Möglichkeit, das Air zu laden, während man es benutzt.

Da beim Air 2020 auch MacOS 10.15 Catalina die unterste kompatible Version des Betriebssystems ist, lässt sich auch jedes iPhone und iPad über SideCar als zweites Display nutzen.

Aber egal ob USB-C oder Thunderbolt-Kabel, hier ist es extrem wichtig, auf die Zertifikation zu achten. Billige Kabel können hier zu Übertragungsproblemen aller Art führen und für Thunderbolt 3-Verbindungen mit den vollen 40 GB/s werden bei Längen über 40 cm aktive Kabel benötigt, die richtig Geld kosten.

Geschwindigkeit-Upgrade für besser Musikstudio-Performance

Der Arbeitsspeicher erfuhr ein ordentliches Geschwindigkeits-Upgrade. Der 2133 MHz LPDDR3 Speicher wurde gegen den schnelleren 3733 MHz LPDDR4X Arbeits­speicher ausgetauscht.

Als RAM-Optionen gibt es 8 GB und 16 GB an nicht austauschbaren On-Board-Speicher. Das 16 GB Upgrade schlägt bei beiden Basismodellen mit 250,- Euro zu Buche.

Die SSD-Optionen beginnen mit 256 GB auf PCIe-Basis und gehen bis 2 TB, ebenfalls On-Board.

Hier sollte man sich sehr genau überlegen, welche Optionen man braucht und im Zweifel lieber dem Upselling anheim fallen. Denn der Sinn des Air ist die Mobilität. Ist der externe Ausbau mit SSDs z. B. beim Mac mini de facto kein Thema, weil der eh stationär ist, untergräbt ein solches Unterfangen den Sinn zur Anschaffung eines Air 2020 quasi total.

Aber noch mal 1000,- Euro für die 2 TB SSD ist recht heftig.

Was besagte Mobilität angeht, so sorgt hier eine integrierte Lithium-Polymer-Batterie mit 49,9 Watt­stunden für die Unabhängigkeit vom Stromnetz, was 12 Stunden Binge-Watching ermöglichen soll.

Nebenbei: Nächstes Jahr wird es für Apple und uns interessant werden, wenn sich die neuen EU-Richtlinien für Reparatur und Wartung von Elektrogeräten auswirken. Dann kann sich Apple noch ein weiteres Pünktchen zur seiner Umweltschutzliste hinzufügen.

Prinzipiell ist das Design vom Air 2019 übernommen worden und viele (alle) Nutzer wird es freuen, dass auch die 3,5 mm Kopfhörerbuchse geblieben ist. Auch bei den Maßen 1,61 x 30,41 x 21,24 cm hat sich nichts geändert.

Auch der T2 Sicherheits-Chip findet hier wieder Verwendung. Dieser hat den Vorteil, die Daten effektiv vor Fremdzugriff zu schützen. Der Nachteil ist, gibt der Mac, mit dem die Daten verschlüsselt wurden, irreparabel den Geist auf, gibt es keine Möglichkeit mehr, an die Daten zu kommen.

Auch hier Backups, Backups, Backups!

Beleuchtetes Magic-Keyboard

Neu ist jedoch das beleuchtete Magic-Keyboard, das jedoch nicht ausnahmslos positiv aufgenommen wurde, zumindest nicht die externe Version, vor allem wegen der Anschlagsgeräusche.

Die Tastatur kann in den 14 häufigsten Sprach-Layouts geordert werden. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-C-Ladekabel und ein 30W USB-C Ladegerät.

Das Air ist ab sofort erhältlich und lüftet den Geldbeutel um 1.199,- Euro für das i3-Model mit 8GB RAM und einer 256 GB großen SDD oder um 1499,- Euro für das i5-Model mit 8 GB RAM und einer 512 GB großen SDD. Die angebotenen Farben sind Gold, Spacegrau und Silber.