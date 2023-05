Behringer Spice, Synthesizer nach Moog Subharmonicon

Komplette Moog-Reihe kopiert

Behringer kündigt mit Spice den dritten Synthesizer in diesem speziellen Geräteformat an. Nachdem Behringer mit Crave und Edge bereits die Konzepte der Moog-Synthesizer Mother-32 und DFAM übernommen hatte, wurde mit Spice das Moog Subharmonicon kopiert.

ANZEIGE

Das Besondere am Subharmonicon ist weniger der semi-modulare Synthesebereich, sondern das Sequencer-Konzept, das Ideen des Systems von Joseph Schillinger sowie der Rhythmicons von Leon Theremin (Lew Termen) aufgreift.

Behringer Spice

Außer dem Foto hat Behringer keine Details bekannt gegeben, man kann sich aber anhand des Panels einen Überblick über die Ausstattung verschaffen. Es gibt zwei VCOs (Square + Saw), denen jeweils zwei Suboszillatoren angegliedert sind. Es lässt sich per Taster bestimmen, welche der sechs Klangquellen vom Sequencer in der Tonhöhe angesteuert werden und welche davon ausgeklammert sind.

Zur Klangformung gibt es ein Tiefpassfilter, das mit einer AD-Hüllkurve gesteuert wird. Ebenso hat der VCA eine AD-Hüllkurve.

ANZEIGE

Der Sequencer besitzt zwei Reihen mit je vier Steps. Diese können mit vier Frequenzteilern zueinander versetzt werden. In Kombination mit der separaten Ansteuerung der VCOs und Suboszillatoren können hiermit sehr komplexe, polyrhythmische Strukturen entstehen.

Spice soll eine vollständige MIDI/USB-Implementation besitzen. Allerdings fehlt die Information, ob die Regler auch MIDI-CCs senden.

Behringer Spice befindet sich laut Facebook-Posting derzeit im finalen Beta-Test und die Produktion soll „hopefully … soon“ beginnen. Der Preis soll höchstens bei 249,- US-Dollar liegen.

Unter diesen Links findet ihr unseren Testbericht zum Moog Subharmonicon und einen passenden Workshop.