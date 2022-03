Black Box: Novation Drum Station, TR-808 und TR-909 im Rack

TR-808 & TR-909 im Rack

Geschichtlicher Hintergrund zur Novation DrumStation

„Es war einmal …“ ist für den Testbericht eines High-Tech-Musikinstruments (… sind Schlagzeuger auch Musiker?) eine ungewöhnliche Einleitung, doch diesmal zu 100 % zutreffend, denn die Geschichte beginnt 1932 durch einen russischen Erfinder namens LEON THEREMIN. Er gilt heute als Erfinder der ersten „Schlagzeugmaschine“ der Welt. Seinem „RHYTHMICON“ war allerdings nur ein sehr kurzer Ruhm beschieden.

Erst als die Firma ROLAND 1979 mit der Roland CR-78 den ersten Microchip-gesteuerten Rhythmuscomputer präsentiert, überschlagen sich die Ereignisse und der Grundstein zum heutigen Drumcomputer ist gelegt.

Schon 1981 schuf ROLAND eine bis heute lebende Legende mit der Bezeichnung TR-808. Zum Preis von DM 2.200,- erhielt man erstaunlich druckvoll klingende Schlagzeugklänge, die sich vielseitig programmieren ließen und zudem über Einzelausgänge abgenommen werden konnten. Die erstmals eingeführte Logik von Pattern und Songstrukturen der Roland TR-808 wurde bis zum heutigen Tag von allen Herstellern übernommen. Die Schar berühmter TR-808-User reicht von PHIL COLLINS bis MICHAEL JACKSON und ist heute dank zahlreicher Nachbauten größer denn je.

Basierte die Roland TR-808 ausschließlich auf einer analogen Klangerzeugung, die zwar einen sehr eigenen Klangcharakter, aber alles andere als authentische Schlagzeugklänge lieferte, entwickelte fast gleichzeitig ein Amerikaner namens ROGER LINN 1980 den ersten digitalen Drumcomputer mit gesampelten Sounds unter der Bezeichnung LM-1. 1982 folgte der legendäre Nachfolger LinnDrum. Gerüchten zufolge bangten damals angeblich Schlagzeuger wegen dieser Innovation um ihren Job.

Überzeugten Roland TR-808 sowie der Linn LinnDrum bereits bei ihrer Markteinführung, hatte es anfänglich die 1983 erschienene Roland TR-909 deutlich schwerer, obwohl sie neben analogen auch Sample-Klänge enthielt und bereits über die neu eingeführte MIDI-Schnittstelle verfügte.

Der große Erfolg ihrer berühmten Vorgänger blieb ihr viele Jahre versagt. Erst in den 90ern erlangte die TR-909 durch die Techno-Welle ihre verdienten Kultstatus.

Die Renaissance der TR-808 und TR-909

Sowohl TR-808 als auch TR-909 sind seit Jahrzehnten aus der populären Musik nicht mehr wegzudenken. Die Originale bewegen sich mittlerweile bei Sammlerpreisen die jenseits von Gut und Böse liegen. Behringer hat mittlerweile beide Modelle unter den Bezeichnungen RD-8 und RD-9 sehr gut geklont und zu einem günstigen Preis auf den Markt gebracht. Doch auch bereits vor Behringer gab es zahlreiche Hersteller die Nachbauten (mal mehr und mal weniger gut) auf den Markt brachten.

Eine besonders schlaue Lösung bot 1996 Novation an mit der Drumstation. Und diese möchten wir euch in diesem Back-Box-Artikel heute vorstellen.

Zum Zeitpunkt des Erscheinens verwendete man in den MIDI-Studios entweder das Original oder Samples des Originals. Wie bereits erwähnt, waren die Originale auch damals bereits sehr teuer und selten – und die Samples eben nur statische Momentaufnahmen.

Novation hat daraufhin beide Vorbilder in EINE 19″-Unit gepackt und die Klänge virtuell-analog erzeugt. Natürlich fehlte der Sequencer, was dem Erfolg der kleinen Unit aber keinen Abbruch tat. Anders als heute wurde dem Klon auch nicht übel genommen, dass er im Detail nicht exakt wie das Original klang, sondern euphorisch in unzählige Dancetracks integriert. Und tatsächlich ist das kleine Maschinchen auch eine gute Option, um den TR-Sound ins heimische Rack zu holen.

Im Folgenden nun ein Testbericht, der aus der Anfangszeit von AMAZONA.de stammt (1999). Er vermittelt ganz gut das Gefühl, das sich bei damaligen Produzenten einstellte, als der TR-Sound ENDLICH finanzierbar wurde.

Die Wiedergeburt als 19″-Rack

Die DrumStation von NOVATION erscheint in Gestalt einer 1 HE, 19″ Büchse und blickt so unscheinbar aus dem Karton wie einst der Frosch aus dem Brunnen. Anstelle eines Kuss erfolgt die Verwandlung zum Prinzen über den Anschluss an den Audio- und MIDI-Kreislauf des Studios. Von nun ab soll sich also jeder für einen Bruchteil des Gebrauchtmarktpreises gleich beide Legenden TR-808 und TR-909 ins heimische Rack stellen können und das in Form eines einzigen Gerätes. STOP!!! Moment mal, heutzutage sind doch bereits in jeder drittklassigen „Aldi-Workstation“ Samples der genannten Klopfgeister enthalten. Warum also erneut Geld ausgeben?

Ganz einfach: Die DRUM STATION nimmt für sich in Anspruch, jeden veränderbaren Parameter seiner Vorbilder reproduzieren zu können. Da es sich bei den allermeisten Sounds ja um eine analoge Klangerzeugung handelte, gehen diese Möglichkeiten natürlich weit über das „Tuning“ eines Samples hinaus. Ob dieser Vorsatz erfüllt wird und sich unser FROSCHKÖNIG vielleicht doch nur als STALLJUNGE entpuppt, erfahren Sie nach der Werbung … sorry, im nächsten Absatz.

Gullivers Reisen

Von Zwergen und Riesen war da die Rede und Inseln, die fliegen können. Novation verspricht uns ähnliche Wundersamkeiten von digitalen Maschinen, die durch eine Synthese namens „ASM“ so klingen, als seien sie analoge Maschinen. Die Firma Clavia hatte ähnliche Wundersamkeiten mit ihrem Nord Lead versprochen. Haben Sie schon einmal einen AB-Vergleich zwischen einem Prophet-5, einem Minimoog gemacht? Heraus kommen ein gutklingender Digital-Synthie mit analogen Zügen und die Allmacht der Werbung! Doch schon der erste Höreindruck der DrumStation ließ den Autor bangen, bei der Anschaffung der eigenen TR-808 und TR-909 evtl. einen Fehler gemacht zu haben. Ein direkter Vergleich wird später mehr Licht in diese Frage bringen.

Die DrumStation bietet neben einem Stereo-Mix-Ausgang, sechs frei belegbare Einzelausgänge, die komplette MIDI-Ausstattung (leider nicht immer selbstverständlich) einer IN, OUT und THRU Buchse sowie einen DIN-SYNC-Anschluss. Den kennen Sie nicht? Der DIN-SYNC-Anschluss diente in der Pre-MIDI-Zeit den Roland Sequencern und Drum-Computern zur Synchronisation. Wer heute z. B. eine ROLAND TB-303 in sein MIDI-Setup integrieren möchte, benötigt dazu einen MIDI-to-Sync-Converter wie z. B. den MSV-1 von DOEPFER. Die DrumStation bietet so einen Converter quasi kostenlos als On-Board Ausstattung – klasse! Wie in dieser Preisklasse üblich, liegt das Netzteil als externer und ungeliebter Block vor. Frontseitig stechen einem die vielen Drehpotis ins Auge, die allesamt die gleichen Bezeichnungen tragen wie die Potis der TR-808/909. Auf der linken Seite, nahe einem kleinen Display befinden sich die Drucktasten mit den typischen Mehrfachbelegungen des Digital-Zeitalters.

Auf 25 Speicherplätzen kann man nun seine eigenen Sets und Sound-Daten verewigen. Ein Feature, das die Vorbilder natürlich nicht bieten. Alle Sound-Parameter sind speicherbar. Wer seine 808 Snare also lieber stark „snappy“ haben möchte mit einem langen „decay“ und einem sehr hohem „Tuning“, der speichert sich diese in einem der 25 Drumsets einfach ab. Darüber hinaus lässt sich natürlich jedem Sound sein eigenes Panorama im Stereo-Mix, seine Lautstärke oder gar ein Einzelausgang zuweisen. Quasi als Bonus lassen sich die Attack-Phasen der einzelnen Sound beschneiden, um die Palette der möglichen Klänge noch zu erweitern. Ein externes Feature, das gerade in jüngster Vergangenheit im Techno-Bereich immer stärker an Beliebtheit zugenommen hat, ist es den Kick-Drum-Sound, der 909 nochmals durch einen Distortion-Effekt zu jagen und kräftig zu verzerren. Die DrumStation bietet auch dieses Feature gleich inklusive. Gleich vorweg: Die Qualität des Distortion-Effekts ist erstaunlich gut und erzielt absolut das gewünschte Ergebnis.

Kommen wir nun zum wichtigsten Aspekt einer Drum Station, den Drum-Sounds:

Wer erwartet, die Vielseitigkeit eines Multi-Percussion-Modul à la EMU PROCUSSION oder ROLAND R8m zu finden, der hat noch nicht verstanden, dass es sich bei der DrumStation um einen echten Klangerzeuger und nicht nur um eine Sample-Abspieldose handelt. Insofern entschied man sich nicht für Quantität, sondern für Qualität. Ein Punkt, der heutzutage bei vielen „Soundbüchsen“ leider nur zu oft vernachlässigt wird. Also: Wer Bongos, Timbales und Tablas sucht, ist hier falsch, der Rest kann weiterlesen.

Grundsätzlich kommen alle Sounds der DrumStation druckvoll und frisch. Sie sind zeitlos und passen sich perfekt in moderne Musikproduktionen jeglicher Couleur ein. Nur sind die Erwartungen natürlich besonders hoch geschraubt, da sich die DrumStation als perfekte Kopie der TR-808 und TR-909 sieht. Hier also nun der direkte Vergleich.

Roland TR-909 Imitate

Kick Drum – hervorragende Kopie,

Snare Drum – deutlich anderer Klangcharakter, aber eher positiv gemeint, da sie mehr Höhen besitzt,

Toms – druckvoll und rund wie beim Original,

Rim Shot – heller und daher besser als das Original,

Clap – kein Unterschied hörbar,

HiHat – No Problem für die DS,

Crash und Cymbal – genauso „schlecht“ wie bei der echten TR-909.

Roland TR-808 Imitate

Kick Drum – setzt sich besser durch und „kickt“ mehr, dafür fehlt es unten herum ein bisschen am Druck. Das ist allerdings nur im direkten AB Vergleich bemerkbar.

Snare Drum – sehr nah am Original, aber eben nur sehr nah.

Toms – bei unterschiedlichem Tuning verändert sich der „Bauch „unverhältnismäßig stark. Gerade noch dick und rund, ist der Klang plötzlich nur noch dünn. Mit ein bisschen „Vorsicht“ lässt sich aber auch hier die gewünschte Kopie erzielen.

Rim, Clap und Cowbell – kein Unterschied festzustellen.

HiHat & Cymbals – deutliche Abweichung zum Original, aber auf keinen Fall schlechter, sondern eben nur etwas anders.

Congas – von allen Sounds am schlechtesten getroffen. Als eigenständiger Klang jedoch sehr vielseitig und klar.

Maracas – Sehr gut.

Clave – das Original „klickt“ meines Erachtens mehr.

Zu den Soundvergleichen

Selbst mehrere baugleiche TR-808 klingen im A/B-Vergleich unterschiedlich. Analoge Geräte haben einfach einen stärkeren, eigenen Klangcharakter. Alle oben angestellten Vergleiche sind deshalb subjektiver Natur in Bezug auf meine eigene TR-808 und TR-909.

Die DrumStation in der Praxis

Besonders im Live-Setup macht sich die DrumStation hervorragend und sollte selbst den Software-Konkurrenten wie ReBirth oder Attack den Schneid abkaufen. Einzelausgänge, robustes Gehäuse, gutes Timing und vor allem direkter Zugriff über viele Knöpfe haben die Software-Versionen einfach nicht zu bieten. Selbst im Studio bevorzuge ich nach wie vor eine DrumStation, um die CPU-Kapazitäten meines Rechners nicht zu stark zu strapazieren.

Es gibt Unterschiede zu den Legenden TR-808 und TR-909. Soweit sich diese auf die Bedieneroberfläche und die Eingriffsmöglichkeiten beziehen, ist die DrumStation ihren Vorbildern allerdings weit überlegen. Was den Klang anbelangt, hat auch die DrumStation ihren eigenen Charakter und trifft nur bei 70 % der Klänge die Originalsounds. Aber auch dieser Punkt ist kein negativer Punkt, denn so mancher Klang hat durch die AMS Synthese sogar an Qualität gewonnen. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass sich alle Klangparameter in Echtzeit kontrollieren und über MIDI aufzeichnen und wiedergeben lassen, erahnt man langsam, welche Möglichkeiten einem die DrumStation bietet. Selbstredend verfügt die DrumStation über keinen Sequencer. Anders als bei der TB-303, wo die Art des Sequencers viel zum Klangcharakter beiträgt, stellt dies jedoch kein Handicap dar, da die meisten Software-Sequencer heute über hervorragende Drum-Editoren verfügen. Sei noch der Hinweis gestattet, dass der deutliche Hinweis „Rack“ auf der DrumStation schon fast ein Garant dafür ist, dass in absehbarer Zeit ja vielleicht noch eine echte Drum-Computer-Drum-Station ins Haus steht. Mein Urteil: THE SAGA CONTINUES.

Die DrumStation gibt es in zwei Versionen

Übrigens gibt es die DrumStation in zwei Versionen, die sich aber nur in der Optik unterscheiden. Die alte Version hatte noch gelbe Streifen auf der Frontblende. Die neue Version kommt etwas weniger krachig daher mit zwei grauen streifen sowie einem braunen Streifen über den Potis.

Der aktuelle Gebrauchtmarktpreis

Zurück im Februar 2022:

Lange Zeit ist die Novation DrumStation unter Sammlern im Preis gestiegen, doch seit den günstigen Analog-Klonen von Behringer und noch günstigeren Plug-ins hat sich der Preis zwischen 250,- und 300,- Euro eingependelt. Bei Versteigerungen kann man auch ein Schnäppchen darunter ergattern, bei Vintage-Händlern und Festpreisangeboten liegen die Preise eher nahe der 300er-Grenze.

Die Novation Drum Station on YouTube

