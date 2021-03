Conductive Labs MRCC, MIDI Router Control Center

Volle Kontrolle über MIDI-Setups

Conductive Labs, bekannt durch den Chord Sequencer und Arpeggiator NDLR, hat die Entwicklung des MRCC MIDI Router Control Center fast abgeschlossen und die Pre-Order-Phase eröffnet.

„Früher“ waren MIDI-Router unentbehrlich, um die ganzen Hardware-Synthesizer und Rack-Module im Studio zu verwalten. Mit dem Einzug der DAW-gestützten Produktionsumgebung mit entsprechenden Audio/MIDI-Interfaces verschwand diese Gerätegattung fast vollständig. Doch seit einigen Jahren etablieren sich DAW-lose Setups aus Hardware-Geräten, die munter auf einem Tisch verteilt eingesetzt werden und hierfür wieder eine MIDI-Kontrollzentrale benötigen.

MRCC ist sehr großzügig ausgestattet. Das Gerät bietet nicht nur 11 Eingänge und 17 Ausgänge in verschiedenen MIDI-Anschlussformaten, sondern auch Tasten und RGB-LEDs pro Port sowie ein OLED Grafik-Display, damit alle Einstellungen direkt und ohne Computeranbindung vorgenommen werden können.

Die MIDI-Anschlüsse sind als 5-Pin-DIN, 3,5 mm Miniklinke als A- und B-Typ, vier USB-Ports mit jeweils vier virtuellen Ports sowie einen USB-Client mit 12 virtuelle Ports (für PC oder Tablet) ausgeführt. Dazu kommt ein analoger Clock-Ausgang.

Ein MIDI-Eingang kann auf beliebige Ausgänge geroutet werden, ebenso lassen sich mehrere Eingänge mergen und einem oder mehreren Ausgänge zuweisen. Die Routings werden über die korrespondierenden Tasten vorgenommen und durch die LEDs sowie das Display angezeigt. Außerdem sind die Filterung von MIDI-Daten sowie das Erzeugen von MIDI-Effekten möglich.

MRCC ist zwar als Desktop-Gerät konzipiert worden, kann aber mit optionalen Winkeln auch in ein 19“-Rack geschraubt werden, wo es zwei Höheneinheiten beansprucht. Passend dafür wird es dann auch einen optionalen Remote-Expander mit sieben Anschlüssen geben, über den man weitere Geräte mit dem MRCC verbinden kann.

Momentan steht die Entwicklung der Firmware kurz vor dem Abschluss. Das in den Preview-Videos gezeigte transparente Acryl-Gehäuse wird in der finalen Version aus solidem Metall sein. Geräte, die jetzt vorbestellt werden, sollen voraussichtlich ab April lieferbar sein. Der Pre-Order-Preis beträgt 379,- Dollar, später dann 429,- Dollar.

Conductive Labs MRCC Spezifikationen

• I/O – 11 in x 17 out routable and filtered MIDI ports (19 output connections counting MIDI thru ports)

• Message filters – clock, note on/off, CC, prog change, & Stop/Start/Continue

• Mappings – velocity scaling, channel, & 12 PC virtual cables on the PC port. Each USB host port has 4 virtual USB MIDI in cables and one merged out. You needed 4 ins for The NDLR, right?

• Tools – save/load presets (Program Change selectable), MIDI routing tests for all ports and channels, & Visual MIDI monitors

• And more – MIDI CC control for MRCC Arpeggiators

• CV Clock Out, passed from the MIDI input of your choice, or internally generated with choice of PPQ

• The OLED screen, navigation buttons and encoder are intended to “future proof“ the MRCC. It’s designed to be a long lasting part of your studio!

Für die Zukunft sind bereits weitere Features in Planung, die per Update nachgereicht werden sollen:

• Multiple Arpeggiators

• Keyboard Splits and layers

• Velocity mapping

• Port labeling with a compatible USB keyboard. Auto learning USB device labels

• hal 2000 AI reads your mind menu system. Press enter to jump between context appropriate screens

• MIDI message monitor

• MIDI message indicators on routing screens (you won’t know how you lived without this), including clock indicator

• Full matrix routing monitor