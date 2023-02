Cordial ECOHEMP Instrumentenkabel – ohne PVC, mit Gewebemantel aus Hanf

Neue Kabel bieten Nachhaltigkeit im Hanfmantel

In der Musik- und Event-Industrie sind Kupferleiter bekanntermaßen für eine gute Ton- und Datenübertragung „state of the art“, das schreibt der deutsche Hersteller Cordial in seiner aktuellen Pressemitteilung. Und weiter heißt es: Zur Ummantelung der Kabel wird bisher meistens PVC verwendet. Jedoch ist PVC nicht unumstritten, da aufgrund einiger Zusatzstoffe ein problemloses Recycling dieses Materials nicht möglich ist.

Cordial Kabel-Linie ECOCORD ohne PVC

Mit der neuen Kabel-Linie Cordial ECOCORD verzichte Cordial nun komplett auf PVC! Die hier verwendete Alternative heiße TPE-V. Dieses Material sei recyclingfähig, energieeffizienter sowie leichter als PVC. In der Nutzung überzeuge der Kunststoff ebenso wie PVC durch seine Vorzüge wie Flexibilität und Kerbfestigkeit.

Als erste Produkt-Serie innerhalb der neuen ECOCORD Linie präsentiere Cordial die ECOHEMP Instrumentenkabel. Diese Gewebemantel-Kabel seien komplett von einem Geflecht aus 100 % recyclebaren, nachhaltigen Hanffasern in einem matt mélange Grün-/Braunton umwickelt. Zudem sei dieses Gewebemantelmaterial GOTS-zertifiziert (derart zertifizierte Textilien bestehen aus biologisch erzeugten Naturfasern und erfüllten in ihrer Herstellung umfassende soziale und ökologische Kriterien).

Entscheidend für Musiker:innen und Techniker:innen sei u. a. die langanhaltende „Straßentauglichkeit“ eines neuartigen Produkts (Druck, Temperaturen, UV-Strahlung, Abnutzung/Scheuerung, Schmutz/Flüssigkeiten). Das von Cordial beauftragte unabhängige Prüf-Unternehmen DTNW Öffentliche Prüfstelle GmbH habe das ECOHEMP Mantelmaterial unter Laborbedingungen einem simulierten Alterungsprozess von über zwei Jahren in verschiedenen Prüfszenarien unterzogen und schließlich die Widerstandsfähigkeit des Hanfgewebemantels im Zertifikat beglaubigt.

Cordial lässt Bäume pflanzen

Um Komponenten wie Kupfer oder im Stecker verwendete Materialien zu kompensieren, werde für jedes gekaufte ECOHEMP Kabel durch die weltweit renommierte non-profit Organisation „Trees For The Future (TREES)“ ein Baum in Subsahara-Afrika gepflanzt.

Die Produktlaschen der Cordial ECOHEMP Produkte bestehen aus recycelter Graupappe (FSC Mix) und setzten sich optisch gut von anderen Cordial Umverpackungen ab. Die komplette Produktion der ECOCORD/ECOHEMP Produkte sei „Made in Europe“, um die Lieferketten möglichst kurz zu halten und somit den CO² Footprint weiter zu minimieren.

Das eigens entwickelte Design der verwendeten geraden und rechtwinkligen NEUTRIK 6,35 mm Edelklinken-Stecker im Shabby Chic Look betone die Einzigartigkeit der Kabel. Die Neugestaltung bewährter NEUTRIK N2X bzw. N2RX Plugs erinnere an die edle Patina auf old-school Metallteilen.

Unterschiedliche Varianten erhältlich

Die ECOHEMP Konfektionskabel sind in den geläufigen 6,35 mm Klinken-Varianten „gerade/gerade“ (ECOHEMP PP) sowie „gerade/rechtwinklig“ (ECOHEMP PR) erhältlich. Außerdem bietet Cordial auch hier die Ausführungen mit geradem NEUTRIK silentPLUG (ECOHEMP PP-SILENT) oder rechtwinkligem NEUTRIK silentPLUG (ECOHEMP PR-SILENT) – diese beiden silentPLUG Stecker in gewohntem Look.

Cordial ECOHEMP Kabel gibt es in den geläufigen Längen 3 m und 6 m.

Das „Innenleben“ des Kabels erfülle höchste technische Ansprüche. Die doppelte Schirmung aus Kupfergeflecht und leitendem Kunststoff minimiere sogenannte „Mikrofonie-Effekte“. Der Leiterquerschnitt von 0,50 mm² sorge für besonders klare Signalübertragung.

Alles in allem sei Cordial ECOHEMP ein innovatives Gesamtprodukt im Zeichen der Zeit.

