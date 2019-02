DAW Cockos Reaper 5.97 nun mit ARA 2 und mehr

ARA 2 und mehr in Reaper

Die Digital Audio Workstation Cockos Reaper geht in Runde 5.97. Hört sich nicht sonderlich spannend an, denn solch kleine Updates bringen in der Regel nur geringfügige Verbesserungen. Doch Reaper ist nicht ohne Grund bei vielen Usern sehr beliebt und das bestätigt der Hersteller auch wiedermal mit dem seit Kurzem erhältlichen Update.

Cockos Reaper 5.97 und ARA 2

Wie man dem folgendem Bild entnehmen kann, ist die Liste der Neuerungen ziemlich umfangreich. Darunter sind viele kleine Verbesserungen zu finden, allerdings hat das Unternehmen in Reaper nun auch ARA 2 eingebaut. Damit können Melodyne und Reaper besser kommunizieren und beispielsweise Infos zu Audiodateien, Pitch oder Rhythmus austauschen. Die Einbindung von Melodyne ist damit deutlich komfortabler gelöst und sollte zu einem verbesserten Workflow führen.

Ansonsten hat Cockos beim Update auf 5.97 vor allem im Videobereich nachgelegt. Im folgenden Video findet ihr noch weitere Informationen dazu:

Und hier die gesamte Übersicht der Neuigkeiten zu Reaper:

Im Gegensatz zu Cubase, Reason oder Ableton gibt es bei Reaper nur eine Version mit dem gesamten Funktionsumfang. Wer Reaper nicht-kommerziell nutzt, wird mit 60,- US-Dollar zur Kasse gebeten, das ist durchaus überschaubar. Nur wer es zu kommerziellen Zwecken nutzt und über 20.000 US-Dollar im Jahr verdient, muss den vollen Kaufpreis von 225,- US-Dollar hinblättern. Eine neue Lizenz ermöglicht kostenfreie Updates bis zur Version 6.99, da sollte also noch einiges hinzukommen an Funktionen, bevor man wieder zur Kasse gebeten wird.