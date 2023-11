Elektron e25 Remix Edition von Digitone, Digitakt & Syntakt

Im Look der SidStation

Elektron wird 25 und veröffentlicht aus diesem Anlass die e25 Remix Edition mit den drei Groove-Maschinen Digitone, Digitakt und Syntakt. Es ist wieder einmal eine Aktion für Freunde limitierter Sonderauflagen.

Elektron e25 Remix Edition

Die drei kompakten Grooveboxen Digitone, Digitakt und Syntakt gehören zu den erfolgreichsten Produkten von Elektron, weshalb sie für die Remix Edition ausgewählt wurden. Wie es bei Jubiläumsausgaben so häufig vorkommt, handelt sich hier jedoch nur um eine kosmetische Überarbeitung, während das eigentliche Gerät mit der Standardversion identisch ist.

Die Remix Edition zeichnet sich durch ein Panel aus rostfreiem Stahl aus, wodurch die Optik ein wenig an die SidStation erinnert, das erste Produkt von Elektron. Jedes e25-Gerät ist handgefertigt und trägt eine individuell gestempelte Nummer sowie ein per Laser eingearbeitetes Logo. Es gibt insgesamt 1.998 Stück, womit an das Gründungsjahr 1998 von Elektron erinnert wird.

Außerdem gibt es zu jedem Gerät ein e25 Poster, einen Bogen mit Stickern und eine Kassette mit einer Stunde Musik vom Elektron-Team. btw: muss man sich also auch noch ein Tapedeck dafür wieder anschaffen?

Unter diesen Links findet ihr unsere Testberichte zu Elektron Digitone, Elektron Digitakt und Elektron Syntakt.

Die drei Geräte der Elektron e25 Remix Edition sind ab sofort verfügbar. Syntakt e25 kostet 1.199,- Euro. Digitone e25 und Digitakt e25 kosten jeweils 1.049,- Euro.

