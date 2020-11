Fender bringt Troublemaker Tele Deluxe Bigsby

Fender erweitert Parallel Universe um legendäre Bigsby

Fenders Parallel Universe Serie ist so etwas wie ein experimentelles Auffangbecken für die Ideen aus der Fender-Schmiede, die kein so richtiges Zuhause finden aber trotzdem unbedingt umgesetzt werden müssen. In diesem Falle – die Troublemaker Tele Deluxe Bigsby – kann man darüber nur froh sein.

Die Telecaster in Schwarz erinnert mich auf den ersten Blick an die angekündigte Bonamassa Black Beauty – hat natürlich aber soundtechnisch wahrscheinlich nichts damit zu tun. Das Tuxedo Black besitzt ein weißes Binding und eine für Fender etwas untypische goldene Hardware. Am meisten dürften die drei Custom Double Tap-Humbucker auffallen – wie die sich auf einer Telecaster halten und klingen – LP-Sound auf einer Fender Tele? Damit wurde in der Vergangenheit experimentiert, mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Zum Aufbau der Gitarre: Weiße Perlenblock-Inlays auf einen Griffbrett aus Ebenholz und Gibson-typische 12 Zoll im Radius – dass das gute Stück ebenfalls aus Mahagoni gemacht ist, dürfte die Gibson-Assoziationen nur verstärken. Dabei erscheint mir das gute Stück eher wie eine Esquire auf Steroiden – inklusive zahlreicher Umschalteoptionen. Bei drei Double Tap Humbucker dürfte in Sachen Sound einiges drinnen sein. Darüber hinaus haben wir hier 22 Jumbo Bünde, das Gold Finish an jedem Aspekt der Hardware sowie hochwertiges Nitro-Finish. Die Tuner sind aus Perlmutt und das Gerät besitzt darüber hinaus eine benutzerdefinierte Halsplatte.

Die Troublemaker Tele Deluxe kostet 2.189 GBP / 2.499 USD und ist alles andere als billig, aber es ist eben eine Parallel Universe, und auf die wirft man als Gitarrenliebhaber immer wieder ein Auge. Die Bigsby-Nummer hat in der Vergangenheit durchaus Potential bewiesen und gemessen daran, dass diese „Fender trifft auf Gibson“-Unikate sehr interessant ausfallen können, ist es den Hinweis und den Besuch auf die Fender Website zweifelsohne wert.