Mehr Strings & neue FX

Mit VSM IV hat GForce Software die vierte Version des Plug-ins, das den Sound der beliebten Teppichleger in die DAW bringt, veröffentlicht. Ganze 46 Vintage-Geräte, darunter Eminent 310, Freeman String Symphonizer, Solina, Elka Rhapsody, Logan String Melody, Korg PE2000 u.v.m., sind hier vereint.

GForce VSM IV, Vintage String Machine Plug-in

Die upgedatete Version von VSM umfasst 11,5 GB an Samples, aus denen mehr al 1.900 Presets gebildet wurden. Davon sind 200 neue Patches. Die Sounds der 46 String Machines können in zwei Layern zu neuen Instrumenten kombiniert werden. Die Layer lassen sich separat oder per Link-Funktion gemeinsam editieren.

Die Möglichkeiten der Nachbearbeitung wurden erweitert. Zum ursprünglichen Filter ist ein State-Variable-Filter hinzugekommen. Außerdem wurde ein 3-Band-EQ hinzugefügt.

Mit der neuen Sektion Aging kann der Zustand der String Machine mit Parametern für die Instabilität der Schaltung sowie den Effekten Wow und Flutter justiert bzw. künstlich verschlechtert werden.

Die FX-Sektion wurde mit neuen Effekten ausgestattet. Ein warmer, „analog-style“ Chorus und ein neuer Ensemble-Effekt sorgen für den passenden Sound. Als Hall wurde hier auch das Matrix Reverb implementiert, das bereits in anderen upgedateten Plug-ins von GForce verwendet wird. Die Einstellungen der Effekte können unabhängig vom Patch mit einer separaten Lock-Funktion gehalten werden.

Die weiteren Neuerungen der Version IV entsprechen teils den Updates, die GForce auch bei anderen Plug-ins in der letzten Zeit durchgeführt hat. Das GUI ist nun frei skalierbar. Der Patch-Browser wurde überarbeitet und besitzt nun Kategorien und für die Instrumente ist ein separater Browser vorhanden.

Das Plug-in verarbeitet nun auch polyphonen Aftertouch. Velocity kann für Amp und Filter getrennt dosiert werden.

GForce VSM IV ist in der Formaten VST2, VST3, AAX und Audio Unit (macOS, Windows) sowie als Standalone-Version verfügbar. Der Preis beträgt zur Einführung 69,99 britische Pfund (zzgl. MwSt), danach wird das Plug-in 99,99 britische Pfund (zzgl. MwSt) kosten.

Eine sieben Tage lauffähiges Demoversion kann von der GForce-Website heruntergeladen werden.