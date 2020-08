Green Box: Casio VL-1 Portable Synthesizer (1981)

Da Da Da first Synth

Der Casio VL-1 war in vielerlei Hinsicht eine Premiere. So handelte es sich bei dem günstigen Minisynthesizer um den ersten in den öffentlichen Verkauf gelangten digitalen Synthesizer der Welt. Auch wenn das Patent für die FM-Synthese kurz vorher an den Konkurrenten Yamaha ging, waren die Ingenieure von Casio die ersten, die mit einem bezahlbaren marktreifen Gerät aufwarteten.

Mit 69,99 $ Verkaufspreis, der zu damaligen Zeiten etwa 150 DM entsprach, startete der Hersteller im Jahre 1979 das Zeitalter der digitalen Synthesizer. Doch nicht nur für die Riesenfirma aus Japan, die bis dato ihr Geld mit Taschenrechnern verdiente, war der VL-1 ein erster Schritt.

Durch den niedrigen Einstiegspreis stellte das Gerät auch für viele Musiker, die zu jener Zeit noch im wahrsten Sinne des Wortes in den Kinderschuhen steckten, den Einstieg in Musikproduktion und Synthese dar. Ich erinnere mich an viele bildhafte Erzählungen von ehemaligen Kollegen, die tagelang ihre Eltern nervten, bis diese endlich nachgaben und mit den Kids in den Elektronikhandel gingen, um einen VL-1 zu besorgen.

Trotz oder vielleicht gerade wegen der Einfachheit der Klangerzeugung und Bedienung des Gerätes fand es auch in professionelle Musikproduktion viel Zuspruch. Zu den berühmtesten Musikern, die den VL-1 verwendeten, zählten unter anderem The Human League, Robbie Williams, Stevie Wonder und die deutsche Popband Trio.

Über seine kurze Lebenszeit wurde der VL-1 auch unter dem Namen Realistic Concermate 200 verkauft.

Hardware des Portable Synthesizers

Im VL-1 sorgt ein so genannter LSI-Chip (NEC D1867G) mit 4 Hz (!!!) Taktrate für die Klangerzeugung. Eine Anekdote aus den Entwicklungsbüros jener Zeit besagt, dass dem Produktmanagement der ursprüngliche Funktionsaufwand zu gering erschien. Um dieses Manko zu kompensieren, fügte man kurzum eine Funktion hinzu, auf deren Gebiet das Team sehr viel Expertise besaß – einen Taschenrechner.

Ein integrierter Lautsprecher mit zugehöriger Lautstärkekontrolle sorgte für sofortiges Feedback und großartige Spielbarkeit, ganz ohne zusätzliche Geräte. Um die volle Frequenzbandbreite aus dem Gerät zu holen, wurde ein zusätzlicher Stereo-Line-Ausgang via Miniklinke zur Verfügung gestellt.

Ein Trick ist es, den Speaker mit der Hand zu verdecken und dadurch einen interessant klingenden Filtereffekt zu erzeugen. Dies ist möglich, da sich der Lautsprecher in einer kleinen, an eine Plastikdose erinnernden Resonanzbox, befindet.

Der Audioausgang war neben dem Anschluss für ein externes Netzteil auch schon das Einzige, das die Rückseite des Gerätes zu bieten hatte. Wirklich rudimentär!

Wenn das Taschengeld nicht für das zusätzlich erhältliche Netzteil gereicht hatte, konnte das Gerät auch mit Batterien aus dem Schrank der Eltern versorgt werden. Mit 4 AAA-Batterien konnte eine gefühlt unendliche Spielzeit erreicht werden. Ein Feature, von dem so mancher Jugendlicher Handymusiker heute nur träumen kann.

Auf dem Gerät befindet sich eine 29 Tasten breite Tastatur, aufgebaut aus kleinen Plastiktasten ohne Anschlagdynamik oder Spielgefühl, das an ein Keyboard erinnert. Offensichtlich bedienten sich die Ingenieure hier direkt der Technologie der erfolgreichen Casio Taschenrechner. Neben dem Triggern von Noten wird die Tastatur auch für die Auswahl des Drum-Rhythmus und die Steuerung des Taschenrechners verwendet. Ein Schalter auf der Gehäuseoberfläche ermöglicht es, die Tastatur zu transponieren.

Komplettiert wird die Benutzeroberfläche mit einem einzeiligen LC-Display, das verschiedene Parameterwerte und die als letztes gespielten Noten anzeigt. Das Display ist sehr anfällig für Fading, also das Verblassen über die Zeit. Durch Drehen und Wackeln der Batterien im Batteriefach ist es möglich, dem Gerät verzerrte Töne zu entlocken und das Display dazu zu bewegen, magische Zeichen anzuzeigen. The ghost in the shell is still alive!

Als cooles Zubehör gab es eine Ledertasche, die optisch perfekt an den cheesy Look des Gerätes angepasst war.

Alles zusammen ergab eine wirklich verrückt aussehende Komposition, die nur durch das Arrangement der Tasten an einen Synthesizer erinnert. Das auf seine Art einzigartige Design bot übrigens die Inspiration zum OP1 für das Teenage Engineering Team.

Klangerzeugung des Casio VL-1

Die monophone Klangerzeugung des VL-1 umfasst sechs Klangmodelle. Neben Emulationen klassischer Instrumente wie Piano, Violine, Flöte und Gitarre existiert ein Modus, der Fantasy genannt wurde und wahrscheinlich einen phantastischen Synthsound darstellen sollte. Die Emulationen klingen alle, wie soll es auch anders sein, so gar nicht nach den Instrumenten, die sie imitieren sollten. Die Architektur der Klangerzeugung sorgt auch dafür, dass alle irgendwie ähnlich klingen. Dies liegt an der einfachen Erzeugung der Sounds über einen digitalen Square-Oszillator, eine digitale ADSR und ein Lowpass-Filter. Die Hüllkurve ist linear und klingt deswegen sehr unnatürlich.

Der sechste Modus nennt sich ADSR und ist als einziger mit Parametern ausgestattet, die eine Veränderung des Klanges vom Nutzer ermöglichen. Hier ist es möglich, das Verhalten der Hüllkurve selbst zu bestimmen. Dies gestaltet sich in der Anwendung recht schwierig, da alles über die Tastatur eingegeben werden muss. Gespeichert werden die Daten im Speicher des Taschenrechners.

Rhythmussektion

Die Rhythmussektion bietet acht vorgefertigte Patterns, die den Rhythmen klassischer Musikstile entsprechen. Ganz wie bei früheren Rhythmusgeräten ist eine Editierung nicht möglich. Lediglich die Geschwindigkeit kann mit zwei Drucktasten verändert werden.

Geboten werden die Rhythmen March, Waltz, 4-Beat, Swing, Rock-1, Rock-2, Bossanova, Samba, Rhumba und Beguine. Mit einem Schieberegler kann die Lautstärkebalance zwischen Rhythmussektion und Melodiesektion stufenlos verändert werden.

Die Rhythmen können klanglich als eine Mischung aus Beeps und Noise beschrieben werden und sind nur schwer mit echten Drumsamples vergleichbar. Technisch wurden die Rhythmen mittels drei einfachen analogen Schaltungen verwirklicht. Gerade dies macht aber einen Teil des Charmes des Gerätes aus. Die Sounds und Melodien wurden in etlichen Sample-Paketen gesampelt und haben einen großen Wiedererkennungswert. Wie so vieles am VL-1 sind sie so schlecht, dass sie schon wieder gut sind.

Der 100 Noten speichernde Sequencer kann mit einer Art Step-Recording programmiert werden und unterstützt eine nachträgliche Variation der Notenlänge durch das Halten der One-Key-Play-Tasten.

Trio: Da Da Da

Die Neue-Deutsche-Welle-Band Trio landete im Jahre 1981 ihren wohl größten Hit „Da Da Da“. Dieser basierte zu einem großen Teil auf den Sounds des VL-1, der im Video zum Song sehr auffällig platziert ist.

Der Sound des Tracks könnte auch als eine Art früher Chiptune bezeichnet werden, was mit Sicherheit auch am cheesy Sound des VL-1 lag. Die Basis des Songs war nichts weiter als das Preset Rock-1, kombiniert mit dem Piano-Sound.

Bei genauem Hinsehen fällt auf, dass der Melodieteil des Songs im Video nicht über die Keyboardtasten gespielt, sondern aus dem Sequencer wiedergegeben wird. Damals sollte wohl nichts schiefgehen.