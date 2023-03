Klingt analog besser als digital? Antworten für Gitarristen!

(Hass-) Liebe von Gitarristen zu analogen Sounds

Analoge Sounds sind für viele Gitarristen nach wie vor das Non-Plus-Ultra. Gleichzeitig scheiden sich die Geister, wenn es darum geht, ob man eher analoge oder digitale Pedale bevorzugt. Die ersten Effektgeräte für Gitarristen waren analog aufgebaut und boten aufgrund der verfügbaren Technik erstmal gar keine Alternative. In den 60ern, 70ern und 80ern wurden die legendärsten Pedale entwickelt, an denen sich bis heute noch viele Effektgeräte messen lassen müssen. Die ersten Booster-, Fuzz- und Distortion-Pedale waren so einfach wie genial und basierten oft nur auf einer Handvoll Bauteile. Und die Freude über den neuen Sound war größer, als die mögliche Ernüchterung über klangliche Abstriche, die oft in Form von Nebengeräuschen in Kauf genommen werden mussten. Viele Fuzz-Pedale rauschen extrem und auch alte Delays, wie der Electro Harmonix Deluxe Memory Man zieht oft eine nicht zu ignorierende Rauschfahne hinter sich her. Aber ist das ein Bug oder ein Feature?

Die ewige Frage – klingt analog wirklich besser?

Die ersten digitalen Pedale wurden bei deren Markteinführung mit Handkuss aufgenommen, da sie dieser rauschenden Plage endlich Herr wurden. Aber so ganz konnten sie in der ersten Zeit irgendwie doch nicht überzeugen. Trotz des objektiv besseren und rauschfreieren Sounds fehlte doch irgendetwas. Sie wirkten steril und kalt. Mittlerweile ist die digitale Technik extrem weit und aktuelle digitale Delay-Pedale können fast sämtliche Klangparameter eines Tape-Echos oder eines alten analog Delays abbilden. Bei diesen Geräten können sogar das Rauschen und das metallische Geräusch des Clock-Noise nachgebildet und in das Klangbild gemischt werden. Und auch Verzerrer werden mittlerweile sehr gut digital nachgebildet und klingen wirklich authentisch.

Der Unterschied zwischen Analogsound und Digitalsound

Doch warum wollen viele von uns überhaupt analoge Sounds mit Nebengeräuschen und Klangeinschränkungen? Diese Soundfehler sind doch letztlich einer technischen Limitierung geschuldet. Hier greift wohl aber das gleiche Phänomen, das man auch von Schallplatten und deren Rauschen und Knacken und dem Wabern von Kassetten kennt. Aus nostalgischen Gründen, der Liebe zu dem Unperfekten in einer sonst so sterilen und digitalen Welt. Das Rauschen erzeugt eine gewisse klangliche Wärme. Und so können die Nebengeräusche alter analoger Effektgeräte ein ähnliches Empfinden hervorrufen. Ein Boss CE-1, MXR Phaser oder alte Flanger rauschen aufgrund des Alters teilweise schon so stark, dass man sie beim Einschalten auch schon ohne Gitarrensignal modulieren hört. Hier könnte man über eine Reparatur und einen Austausch der gealterten Bauteile nachdenken. Wobei der Austausch alter ICs durch höherwertige und rauschreduzierte, wie beim Electro Harmonix Deluxe Memory Man, bei dem oft die JRC4558 gegen TL072 getauscht wurden, auch den Charakter des Pedals zerstören kann und das einst so lebendige Pedal fast schon zu zahm macht.

Effektgeräte, die das Eiern einer VHS-Kassette oder einer Schallplatte nachbilden und DJ-Effekte im Roland SP-404 MKII in Form von Vinyl- und Kassetten-Emulationen inklusive Verzerrung und Rauschen erfreuen sich aktuell größter Beliebtheit. In diesem Artikel zeige ich dir, wie du mit dem Roland SP-404 MKII deinen Gitarren-Sound sampeln kannst.

Ein Rauschen, das zu Hause, alleine im heimischen Wohnzimmer deutlich zu hören ist, verliert im Mix mit Bandkollegen meist deutlich an Bedrohlichkeit. Dieses Rauschen kann, sofern ganz subtil eingestellt, manchmal beim Hören gar nicht bewusst wahrgenommen werden. Schaltet man es jedoch zwischenzeitlich aus, fällt der Sound förmlich in sich zusammen und das ganze Klangbild wird uninteressanter.

Analog vs. digital – was klingt besser für Gitarre?

Aber der Charme des analogen Sounds ist natürlich nicht für jedermann geeignet. Wer einen klaren Sound bevorzugt und Rauschen absolut nichts Musikalisches abgewinnen kann, der ist mit einem digitalen Effektpedal definitiv besser bedient. Einige der Gitarristen, die mit den ersten Effektpedalen aufgewachsen sind, wundern sich sicherlich, warum das analoge Rauschen und die Clock-Noise-Sounds eines analogen Delays in aktuellen digitalen Emulationen zugemischt werden können. War man doch damals froh, eine klanglich bessere Version der erhältlichen Pedale zu haben. Aber irgendwie gehört es zum Gitarrensound und viele von denen, die im ersten Moment ganz enthusiastisch waren, als digitale Effektpedale einen brillanten, cleanen Sound versprachen, sind irgendwann doch wieder zu ihren alten rauschenden Bekannten zurückgekehrt. Sie sind dann doch wie alte Fotos, die einen ganz besonderen Charme haben.

Ein Kritikpunkt neben dem Rauschfaktor alter, analoger Pedale ist auch die Gehäusegröße, die schon mal ein Viertel eines Pedalboards einnehmen kann. Und auch die Stromversorgung per Stromkabel oder großem und exotischen Netzteil, ein Nachteil analoger Effektpedale. Kompakte, digitale Effektpedale können viele Gitarristen da schon eher überzeugen.

Verzerrung, Latenz und Phasenverschiebung

Ebenso verhält es sich mit der leichten Verzerrung, die ein analoges Signal erzeugt. Damit meine ich nicht den Verzerrer, der im High-Gain-Modus ein volles Brett kreiert, sondern die harmonischen Verzerrungen eines cleanen Sounds, der auch im analogen Delay produziert werden kann. Das Gleiche gilt für Verstärker. Denn selbst bei clean eingestellten Verstärkern ist der Klang doch am besten, wenn sie ganz leicht vor der Verzerrung eingestellt sind. Dadurch ergeben sich bereits Obertöne und das Klangbild wird irgendwie crisper und lebendiger. Diese Art von Verzerrung ist digital nur schwer nachzubilden, da sie sehr subtil und eher eine Gefühlssache ist.

Ebenso schwierig ist es meiner Meinung nach, die entsprechenden Frequenzen analoger Geräte in unterschiedlichen Arbeitspunkten nachzubilden. Je nach Setting des Amps, der Lautstärke des eingehenden Gitarrensignals durch heißere Pickups oder sogar des Signalverlaufs des analogen Delay-Pedals, verändert sich der Klang. Effektgeräte, die ich mit einem schwachen Singlecoil-Pickup eher langweilig finde, klingen mit meiner Gitarre mit P-90 Pickups, die die Mitten etwas betonen und mehr Output haben, richtig gut. Bei harten Anschlägen zerrt es etwas und die Bässe sind reduziert. Dadurch sitzt das Signal in den Frequenzen genau im Mix. Für sich alleine betrachtet könnte es vielleicht etwas mehr Bässe vertragen, um richtig schön zu klingen, aber es passt letztlich genau in den Song. Digitale Verzerrung, also ungewollte Übersteuerung, die durch ein zu lautes Eingangssignal erzeugt wird, ist eher unharmonisch und wenig musikalisch.

Digitale Pedale neigen zur Perfektion. Selbst wenn im Pedal ein Rauschen hinzugefügt und in das Klangbild per Equalizer eingegriffen werden kann, ist dieses digitale Abbild immer eine Vorstellung des Herstellers von einem bestimmten Klangbild. Es sind nur selten genügend Regelmöglichkeiten vorhanden, um die Frequenz der Bässe einzustellen und sie exakt, wie gewünscht, runterzuregeln. Das digitale Pedal klingt also oft etwas perfekter, was eben gut oder auch nicht so gut sein kann.

Latenzen, also die zeitlichen Verzögerungen, die bei der Umwandlung eines analogen in ein digitales Signal und zurück zum analogen Signal entstehen, spielen bei den heutigen Wandlern in digitalen Pedalen eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Wenn sie überhaupt wahrnehmbar sind, handelt es sich nur um wenige Millisekunden. Diese geringe Verzögerung entspricht der eines längeren Gitarrenkabels oder einer weiteren Entfernung des Gitarristen zum Lautsprecher. Sie sind also eher zu vernachlässigen. Auf der anderen Seite stehen allerdings die Phasenverschiebungen, die bei der Verwendung mehrerer digitaler Effekte ohne analog-dry-thru, also einem unbearbeiteten, analogen Signal gang und gäbe sind, bekommt man mit analogen Pedalen nicht.

Analoge Effektpedale im Bandsound

Mir ist oft schon aufgefallen, dass für sich alleine gespielt, digitale Effektgeräte oft beeindruckender klingen. Sie glänzen in allen Frequenzen und sind meist individueller einstellbar, da sie mehr Parameter bieten, mit denen der Sound justiert werden kann. Analoge Pedale haben ihren ganz eigenen Sound und der kann schon mal etwas dunkler oder klanglich ausgedünnt sein. Aber im Bandkontext scheint sich dieses Phänomen aufzuheben oder sogar umzudrehen. Durch das fokussierte Frequenzbild der analogen Pedale sitzen sie sehr gut im Mix, ergänzen die anderen Instrumente, setzen sich besser durch und lassen Raum für Mitmusiker.

Die klanglich breitbandig aufgestellten digitalen Pendants können plötzlich in den Höhen nicht mehr durchsetzungsfähig genug sein oder in den Bässen zu viel Raum einnehmen und den Bassisten wegdrängen. Und trotz ihrer breiten Frequenzabdeckung gehen sie im Bandkontext manchmal einfach unter. Vielleicht sind es die fehlenden natürlichen Obertöne oder das eher elegante Attack, aber oft sind sie nicht so bissig.

Auch wenn analoge Geräte klanglich häufig als warm bezeichnet werden, so klingt eine originale Proco Rat oder ein Arbiter Fuzz Face ganz sicher nicht warm. Aber eben auch nicht unangenehm und sie verschaffen sich sicherlich Gehör. Ich habe schon digitale Nachbildungen gehört, die für sich alleine genommen sicherlich angenehmer anzuhören waren. Aber dafür sind sie nicht kreiert worden. Kaum ein Gitarrist wird sich zuhause in seinem kleinen Kämmerlein mit einem Fuzz Face oder einer Rat hinsetzen und damit spielen. Aber in der Band erzeugen sie einen perfekten Ton. Oder ein weiterer Klassiker, der Ibanez TS-9 Tubescreamer.

Er kappt die Bässe, betont die Mitten und wirkt bei humaner Lautstärke eher pappig. Aber trotzdem ist er im richtigen Song einer der besten Verzerrer, die jemals entwickelt wurden. Würde man den TS-9 wohnzimmertauglich digital nachbilden, würde man ihm wahrscheinlich die Mitten nehmen und untenrum etwas aufpeppen. Die Imperfektion analoger Sounds und damit sein Charakter würden dem Verzerrer genommen werden.

Der richtige Einsatz und das passende Einsatzgebiet für analoge Effektgeräte und auch analoge Verstärker in Form von Röhrenverstärkern ist dementsprechend entscheidend. Ein digitaler Amp ist für das Wohnzimmer besser geeignet als ein 100 W Röhrenverstärker. Das sagen zumindest meine Nachbarn. Denn was der Röhrenverstärker erst in seiner klanglich optimalen Einstellung, also alle Regler auf 10, entfalten kann, bildet der digitale Verstärker schon in viel geringerer Lautstärke nach.